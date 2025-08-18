Những dự án cực lớn trong số 250 dự án được khởi công, khánh thành vào ngày 19/8

Ngày 19/8, cả nước chứng kiến một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đó là lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng.

Không chỉ là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đây còn là dấu mốc ý nghĩa khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh, tự lực, tự cường của đất nước.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, trong tổng số 250 dự án, có 89 công trình đủ điều kiện khánh thành và 161 dự án đủ điều kiện khởi công. Các dự án này trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng giao thông, công nghiệp, dân dụng đến các công trình xã hội, y tế, giáo dục và quốc phòng.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành sẽ mở rộng đoạn đường từ 4 làn xe lên 8-10 làn xe. Ảnh: Vietnamnet.

Đáng chú ý, nguồn vốn đầu tư được huy động đa dạng, với 129 dự án từ nguồn vốn Nhà nước (478.000 tỷ đồng, chiếm 37%) và 121 dự án từ các nguồn vốn khác (802.000 tỷ đồng, chiếm 63%), bao gồm cả 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn 54.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa khu vực công và tư trong việc tạo ra động lực tăng trưởng mới.

"Điểm danh" các dự án lớn khởi công ngày 19/8

- Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh): Sân bay được quy hoạch với cấp 4E; công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia. Ảnh: VGP.

Sân bay được quy hoạch 4 đường băng (là sân bay thứ 2 của cả nước quy hoạch 4 đường băng sau sân bay Long Thành). Diện tích đất quy hoạch dự kiến của sân bay Gia Bình khoảng 1.960 ha. Ước tính chi phí đầu tư sân bay Gia Bình theo quy hoạch khoảng 120.839 tỷ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 61.455 tỷ đồng tầm nhìn đến năm 2050.

- Xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội (đoạn trên địa bàn Hà Nội) dài 14 km, rộng 120 m, tổng mức đầu tư 42.000 tỷ đồng.

- Dự án phát triển Mỏ khí Lô B giai đoạn 2 tổng mức đầu tư 32.925 tỷ đồng.

- Dự án đường cao tốc Cà Mau - Cái Nước: Dài 42 km, nối từ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tới nút giao tuyến đường Cái Nước - Cái Đôi Vàm, tổng mức đầu tư 28.060 tỷ đồng.

- Dự án cảng Bãi Gốc (Đắc Lắk): Quy mô 513ha với 25 bến cập tàu các loại, tổng mức đầu tư 24.000 tỷ đồng.

- Dự án đường Đất Mũi - cảng Hòn Khoai: Dài khoảng 17 km, thiết kế theo phương án cầu vượt biển 4 làn xe, tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng.

- Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành: Tổng mức đầu tư 16.386 tỷ đồng, dự án sẽ mở rộng đoạn đường từ 4 làn xe lên 8-10 làn xe, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

- Dự án cảng tổng hợp Hòn Khoai (Cà Mau): Xây dựng bến tàu công suất 20 triệu tấn/năm, nạo vét luồng tàu 5.000m, vũng quay tàu và đê chắn sóng, tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng.

- Dự án cầu Ngọc Hồi (Hà Nội): Cầu bắc qua sông Hồng nối Hà Nội với Hưng Yên, dài 7,5 km, tổng mức đầu tư khoảng 11.800 tỷ đồng. Thời gian thi công dự án theo hợp đồng được ký kết từ năm 2025 đến 2028.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội.

- Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo phương thức PPP, giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng.

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Viettel được đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành năm 2030.

- Khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng, quy mô là 76,9 ha, tổng mức đầu tư là 79.790 tỷ đồng, trên diện tích 769.268m2, tại phường Hòa Cường. Dự án có tòa tháp 70 tầng nằm trong khu đất khoảng 1,6 ha với định hướng thiết kế hiện đại, đóng vai trò như một biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng.

Khánh thành vào ngày 19/8

- Dự án vành đai 3 TP.HCM: Thông xe giai đoạn 1 nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch; tổng chiều dài 47,11km, tổng mức đầu tư 22.411 tỷ đồng...

- Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh (Hà Nội), diện tích 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là tổ hợp công trình triển lãm trong nhà mang hình dáng thần Kim Quy, chia làm 9 phân khu.

- Cao tốc Vũng Áng - Bùng: Thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025, dài hơn 55 km, tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng. Ảnh: Vietnamnet.

- Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021- 2025 đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ: Dài khoảng 65,5 km, 4 làn xe hạn chế, tổng mức đầu tư hơn 9.919 tỷ đồng.

- Dự án cầu Rạch Miễu 2: Dài 1,97 km (cầu chính dây văng dài 510 m), 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng. Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, cách cầu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu. Điểm đầu kết nối ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa quốc lộ 1 và tỉnh lộ 870) thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ; điểm cuối nối quốc lộ 60, TP Bến Tre cũ, cách cầu Hàm Luông gần một km. Dự án này đến nay đã hoàn thành.

- Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, ở tỉnh Quảng Trị giá trị là 1.565 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư vào tháng 3/2021, khởi công xây dựng vào tháng 12/2023, đến nay đã hoàn thành.

- Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỷ, quy mô là 1.000 giường bệnh, ở xã Nghi Liên, tỉnh Nghệ An. Dự án khởi công tháng 1/2023.

Việc đồng loạt khởi công và khánh thành hàng trăm công trình quy mô lớn sẽ tạo đà bứt phá cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời là minh chứng cho sự quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

(Tổng hợp)