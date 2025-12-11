Lệnh cấm mạng xã hội ở Australia: Giới trẻ ồ ạt “lách luật”, Thủ tướng thừa nhận không thể chặn hết

Australia áp dụng lệnh cấm mạng xã hội dưới 16 tuổi đầu tiên trên thế giới, nhưng hàng loạt thiếu niên công khai “lách luật”. Thủ tướng ông Anthony Albanese thừa nhận triển khai đầy khó khăn.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese thừa nhận rằng một số thanh thiếu niên vẫn đang sử dụng mạng xã hội chỉ một ngày sau khi lệnh cấm dưới 16 tuổi – lệnh cấm đầu tiên trên thế giới – chính thức có hiệu lực, nói rằng quá trình triển khai “tất nhiên sẽ gập ghềnh” nhưng cuối cùng sẽ cứu sống nhiều người.

Một ngày sau khi luật có hiệu lực, các trang mạng xã hội tại Australia tràn ngập bình luận của những người tự nhận dưới 16 tuổi, bao gồm cả một bình luận trên tài khoản TikTok của Thủ tướng Albanese với nội dung: “Tôi vẫn ở đây này, đợi đến lúc tôi được đi bầu nhé”.

Theo luật mới, 10 nền tảng lớn nhất – bao gồm TikTok, Instagram của Meta và YouTube của Alphabet – phải chặn người dùng dưới 16 tuổi hoặc đối mặt mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (33 triệu USD). Chính phủ trước đó đã nói rằng các nền tảng sẽ cần thời gian để thiết lập hệ thống nhằm thực thi quy định.

“Dĩ nhiên là không thể trơn tru”, ông Albanese nói với đài FOX ở Melbourne. “Bạn không thể chỉ trong một ngày mà tắt hơn một triệu tài khoản trên toàn bộ các nền tảng. Nhưng điều đó đang dần diễn ra”.

Trên đài Nova ở Sydney, ông nói thêm: “Nếu dễ dàng, thì đã có người khác làm rồi”.

Nhiều chính phủ trên thế giới cho biết họ sẽ theo dõi cách Australia triển khai lệnh cấm này để cân nhắc áp dụng mô hình tương tự. Theo hãng Nine, thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Josh Hawley đã ủng hộ lệnh cấm ngay khi nó có hiệu lực.

Tuy nhiên, UNICEF cảnh báo trong một tuyên bố rằng lệnh cấm có thể khiến trẻ em tìm đến những khu vực ít được quản lý hơn trên Internet và bản thân lệnh cấm không thể hoạt động đơn lẻ.

“Luật áp đặt giới hạn độ tuổi không thể thay thế việc các công ty cải thiện thiết kế nền tảng và kiểm duyệt nội dung”, UNICEF nói.

Ông Albanese mô tả lệnh cấm như một biện pháp can thiệp nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các rủi ro về sức khỏe tâm thần liên quan mạng xã hội như bắt nạt, ám ảnh hình thể và thuật toán gây nghiện.

Biện pháp này “sẽ cứu sống và thay đổi cuộc sống của thế hệ hiện tại cũng như tương lai”, ông nói với Nova.

Dữ liệu công khai của Google cho thấy lượng tìm kiếm về VPN tại Australia – công cụ giúp che giấu vị trí người dùng – tăng vọt lên mức cao nhất trong khoảng 10 năm trong tuần trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Nhà cung cấp VPN miễn phí hide.me nói với Reuters rằng họ ghi nhận mức tăng 65% lượt truy cập từ Australia trong những ngày trước lệnh cấm, dù số lượt tải ứng dụng chưa tăng tương ứng.

Cả 10 nền tảng bị nêu đích danh trong lệnh cấm đều phản đối trước khi tuyên bố sẽ tuân thủ. Khi lệnh cấm bắt đầu, một số nền tảng không thuộc danh sách cấm lại leo lên đầu bảng xếp hạng tải ứng dụng, khiến chính phủ Australia nói rằng danh sách nền tảng bị áp dụng “mang tính động”.

Một ứng dụng – Lemon8 thuộc sở hữu ByteDance (công ty mẹ TikTok) – đã áp dụng mức tuổi tối thiểu 16. Ứng dụng chia sẻ ảnh Yope nói với Reuters rằng họ chứng kiến “mức tăng trưởng rất nhanh” lên khoảng 100.000 người dùng Australia, với khoảng một nửa là trên 16 tuổi.

Công ty này nói với Reuters rằng họ đã thông báo với cơ quan quản lý Internet Australia rằng họ coi mình là dịch vụ nhắn tin riêng tư, không phải mạng xã hội.

Theo Reuters