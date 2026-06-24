Hành trình chữa bệnh của cặp mẹ con cùng bị viêm gan B hiếm gặp

Sau hơn 13 năm điều trị kiên trì, cặp mẹ con tại Hà Nội cùng đạt trạng thái khỏi chức năng viêm gan B.

Chị N.T.H. (36 tuổi, Hà Nội) không biết mình mang virus viêm gan B trong suốt thời gian mang thai và sinh con. Việc không được phát hiện sớm khiến con gái chị không được tiêm huyết thanh kháng viêm gan B và vaccine phòng bệnh ngay sau sinh để ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con.

Khoảng hai năm sau sinh, chị H. bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém, da và mắt hơi vàng. Khi đi khám, chị được chẩn đoán viêm gan B mạn thể hoạt động, men gan tăng cao, virus đang hoạt động mạnh và cần điều trị kháng virus.

Không lâu sau đó, khi con gái cũng có biểu hiện tương tự, gia đình đưa đi kiểm tra và nhận kết quả: trẻ đã nhiễm viêm gan B từ mẹ.

Việc cả hai mẹ con cùng mắc bệnh trong một thời điểm tạo nên cú sốc tâm lý lớn, đặc biệt khi viêm gan B mạn có nguy cơ tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan nếu không kiểm soát tốt.

Chị H. vui mừng nhận kết quả khám lại rất tốt

Hành trình điều trị kéo dài hơn một thập kỷ

Hai mẹ con được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa gan mật.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền – người trực tiếp điều trị – cho biết viêm gan B mạn là bệnh lý cần quản lý lâu dài, mục tiêu chính là ức chế virus, kiểm soát men gan và ngăn biến chứng.

Phác đồ điều trị yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt: dùng thuốc đúng liều, đúng giờ, không tự ý ngừng thuốc và tái khám định kỳ đều đặn.

Trong hơn 13 năm, người mẹ duy trì điều trị liên tục. Với con gái, việc uống thuốc từ khi 3 tuổi trở thành thói quen hằng ngày. Song song với đó là chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và theo dõi y tế thường xuyên.

Dù có những giai đoạn mệt mỏi và áp lực kéo dài, cả hai vẫn duy trì được sự kiên trì cần thiết để theo đuổi phác đồ điều trị dài hạn.

Kết quả hiếm gặp sau quá trình điều trị kéo dài

Sau 6 năm điều trị, con gái chị H. đạt trạng thái khỏi chức năng viêm gan B: HBsAg âm tính, cơ thể hình thành kháng thể bảo vệ (anti-HBs khoảng 100 IU/ml) và không còn cần dùng thuốc kháng virus.

Đối với người mẹ, kết quả đến muộn hơn nhưng có ý nghĩa đặc biệt. Sau 13 năm điều trị và theo dõi liên tục, xét nghiệm gần nhất cho thấy HBsAg đã âm tính, đạt trạng thái khỏi chức năng viêm gan B. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận kháng thể bảo vệ.

Theo các bác sĩ, “khỏi chức năng” là mục tiêu quan trọng trong điều trị viêm gan B mạn, giúp giảm đáng kể nguy cơ tiến triển sang xơ gan và ung thư gan, đồng thời cải thiện chất lượng sống lâu dài cho người bệnh.

Điều trị lâu dài là yếu tố quyết định

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền nhấn mạnh viêm gan B mạn hiện nay hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu người bệnh được phát hiện sớm và tuân thủ điều trị đúng phác đồ.

“Thách thức lớn nhất không nằm ở thuốc mà nằm ở việc duy trì điều trị lâu dài. Nhiều bệnh nhân có xu hướng dừng thuốc khi thấy ổn định, điều này có thể khiến virus tái hoạt động trở lại,” bác sĩ cho biết.

Trường hợp mẹ con chị H. được đánh giá là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của điều trị bền bỉ và theo dõi sát sao trong nhiều năm.

Không chỉ là một kết quả lâm sàng đáng chú ý, câu chuyện của hai mẹ con còn mang ý nghĩa cảnh báo và khích lệ.

Viêm gan B mạn không đồng nghĩa với tiên lượng xấu nếu được quản lý đúng cách. Với sự tiến bộ của y học hiện nay, nhiều bệnh nhân có thể kiểm soát tốt virus, giảm biến chứng và thậm chí đạt trạng thái khỏi chức năng.

Từ một bệnh lý từng được xem là kéo dài suốt đời, viêm gan B đang dần được nhìn nhận như một bệnh mạn tính có thể kiểm soát hiệu quả nếu người bệnh tuân thủ điều trị nghiêm túc và lâu dài.

Câu chuyện của cặp mẹ con vì vậy trở thành một minh chứng điển hình: trong điều trị viêm gan B, yếu tố quyết định không chỉ là phác đồ, mà là sự kiên trì bền bỉ của người bệnh trong suốt hành trình dài.