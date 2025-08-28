Tin nóng công nghệ 28/8: Nhật Bản chuyển giao công nghệ chip cho Ấn Độ; AI hỗ trợ bệnh nhân

VietTimes - Nhật Bản chuyển giao công nghệ chip cho Ấn Độ; Fujitsu và Nvidia hợp tác phát triển AI hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện; Trung Quốc chế tạo thiết bị sản xuất heli siêu tinh khiết... là tin nóng công nghệ ngày 28/8.

1. Cổ phiếu Nvidia sụt giảm do gặp khó tại thị trường tỷ dân

Gian hàng của Nvidia tại Triển lãm chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: Nikkei Asia.

Gã khổng lồ chip AI Nvidia tiếp tục ghi nhận doanh thu tăng trưởng ấn tượng trong quý vừa qua, đạt 46,7 tỷ USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Mảng trung tâm dữ liệu, động lực chính của công ty, cũng tăng trưởng 56% lên 41,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Nvidia đã giảm hơn 3% sau khi công ty hạ dự báo tăng trưởng do những rào cản tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù đã có thỏa thuận với chính quyền Trump để xuất khẩu chip H20, một phiên bản hạ cấp của chip H100, Nvidia không tính doanh số bán chip này vào dự báo doanh thu quý 3.

Giám đốc tài chính Colette Kress cho biết doanh thu tại Trung Quốc đã giảm liên tiếp và chỉ chiếm "tỷ trọng rất thấp" trong doanh thu trung tâm dữ liệu. Dù vậy, CEO Jensen Huang vẫn lạc quan về thị trường này và đang vận động Washington cho phép xuất khẩu các chip AI tiên tiến hơn.

2. Trung Quốc chế tạo thiết bị sản xuất heli siêu tinh khiết, đột phá khoa học toàn cầu

Nhóm nghiên cứu tại Trung Quốc. Ảnh: Interesting Engineering.

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố một đột phá công nghệ, giải quyết bài toán sản xuất heli siêu tinh khiết. Công ty Vacree Technologies đã chế tạo thành công một thiết bị có khả năng chiết xuất heli từ các nguồn khí tự nhiên có nồng độ thấp, đạt độ tinh khiết lên tới 99,99997% (cấp độ 6N9).

Thành tựu này đặc biệt quan trọng vì Trung Quốc có trữ lượng heli thấp, chỉ khoảng 0,03% đến 0,05% trong khí tự nhiên. Thiết bị mới này, được phát triển sau 6 năm nghiên cứu, kết hợp nhiều công đoạn lọc tiên tiến để loại bỏ các tạp chất như hydro, nitơ, metan và neon.

Đây là hệ thống đầu tiên tại Trung Quốc có thể hoạt động liên tục, sản xuất tới 400.000 m3 heli siêu tinh khiết mỗi năm. Việc tự chủ công nghệ này không chỉ giúp Trung Quốc đảm bảo nguồn cung một loại khí quý hiếm, chiến lược mà còn góp phần vào các ứng dụng quan trọng trong khoa học, y tế, và không gian.

3. Nhật Bản chuyển giao công nghệ chip cũ cho Ấn Độ, giảm phụ thuộc Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, bên trái, và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhật Bản và Ấn Độ đang tiến hành hợp tác để chuyển giao công nghệ sản xuất chip bán dẫn và màn hình LCD đời cũ sang Ấn Độ. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng cường an ninh kinh tế.

Mặc dù là công nghệ cũ, các loại chip này vẫn rất cần thiết trong nhiều ứng dụng như xe điện, điều hòa không khí và tủ lạnh. Kế hoạch, do Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ xây dựng, sẽ được công bố trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Nhật Bản.

Ấn Độ, với ngành công nghiệp điện tử đang phát triển nhưng vẫn phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc, đang tìm cách sản xuất chúng trong nước. Việc tiếp nhận công nghệ từ Nhật Bản và tận dụng lực lượng lao động giá rẻ sẽ giúp New Delhi phát triển mô hình sản xuất hàng loạt hiệu quả, đồng thời củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Tokyo trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.

4. Mỹ phát triển nhựa sinh học bền bỉ từ phế phẩm nông nghiệp

Karthik Sankaranarayanan đang vận hành hệ thống sắc ký lỏng protein nhanh, giúp cô lập và tinh chế protein từ hỗn hợp. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ vừa nhận được khoản tài trợ 7 triệu USD từ Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) để phát triển một loại nhựa sinh học (bioplastics) có thể tái sử dụng và bền bỉ hơn. Thay vì sản xuất từ dầu mỏ, loại vật liệu này sẽ được tạo ra từ nguyên liệu thô trong nước, như bắp, đường hoặc phế phẩm nông nghiệp.

Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi Giáo sư Karthik Sankaranarayanan từ Đại học Purdue, sẽ thiết kế các enzyme đặc biệt để chuyển đổi sinh khối thành polyhydroxyalkanoates (PHAs), một loại nhựa sinh học có khả năng phân hủy. Mặc dù PHAs đã được phát hiện từ lâu, chúng thường dễ vỡ và không ổn định ở nhiệt độ cao. Mục tiêu của dự án là cải thiện độ bền và ổn định nhiệt của PHAs, giúp chúng có thể ứng dụng rộng rãi từ bao bì đến thiết bị y tế.

Động thái này không chỉ góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa mà còn giúp tăng cường chuỗi cung ứng và sản xuất trong nước.

5. Fujitsu và Nvidia hợp tác phát triển AI hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện

Với hệ thống mới của Fujitsu, một hình đại diện AI sẽ hướng dẫn bệnh nhân qua khâu tiếp nhận và trả lời bảng câu hỏi y tế. Ản: Nikkei Asia.

Fujitsu và nhà sản xuất chip Nvidia đã hợp tác phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới có khả năng hỗ trợ bệnh nhân tại các bệnh viện. Theo Fujitsu, công cụ này sẽ tự động hóa quy trình tiếp đón và các công việc hành chính thường ngày.

Hệ thống AI này hoạt động như một nhân viên lễ tân ảo, có thể giao tiếp với bệnh nhân thông qua một hình đại diện (avatar) để xử lý việc đăng ký, điền phiếu khám sức khỏe và xác định khoa phù hợp cho từng bệnh nhân. Mục tiêu là giúp giảm tải công việc cho các y bác sĩ.

Sản phẩm này dự kiến sẽ được Fujitsu triển khai ngay trong năm nay. Ban đầu, nó sẽ đảm nhận các công việc đơn giản, sau đó sẽ được mở rộng để thực hiện các tác vụ phức tạp hơn như phân tích điện tâm đồ. Hệ thống sử dụng nền tảng của Nvidia để tích hợp AI và tận dụng sức mạnh xử lý của các GPU, mang đến một giải pháp công nghệ cao cho ngành y tế Nhật Bản.

Theo Nikkei Asia, Reuters, Interest Engineering