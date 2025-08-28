Mây tro núi lửa bao phủ Tokyo: Video AI cảnh báo cư dân về nguy cơ phun trào của núi Phú Sĩ

Những đám mây khói lớn bốc lên từ ngọn núi nổi tiếng nhất Nhật Bản. Chẳng mấy chốc, tro núi lửa lan tới thủ đô Tokyo đông dân cư, làm mù mịt không khí, phủ kín các tòa nhà và phương tiện giao thông.

Tất cả cảnh tượng này xuất phát từ video do AI tạo ra, được chính phủ Nhật công bố nhằm cảnh báo 20 triệu cư dân Tokyo về những gì có thể xảy ra nếu núi Phú Sĩ, ngọn núi lửa tuyệt đẹp sừng sững trên thành phố, bùng phát.

Mặc dù không có dấu hiệu phun trào ngay lập tức, Phú Sĩ vẫn là núi lửa hoạt động, lần phun trào gần nhất diễn ra cách đây 318 năm, trong sự kiện được gọi là phun trào Hoei.

Video AI, được công bố bởi Cục Phòng chống Thiên tai thuộc Chính quyền Đô thị Tokyo, mô tả một người phụ nữ trên đường phố đông đúc bất ngờ nhận được cảnh báo trên điện thoại rằng núi lửa đã phun trào.

“Khoảnh khắc này có thể đến mà không hề có cảnh báo trước”, lời dẫn giải nói, trước khi video chuyển sang các hình ảnh đám mây khói lớn bốc ra từ Phú Sĩ.

Video cảnh báo rằng tro núi lửa có thể đến Tokyo trong vòng 2 giờ, gây nguy hiểm cho sức khỏe, cũng như làm gián đoạn nguồn điện, giao thông và phân phối thực phẩm.

Văn phòng Nội các Nhật Bản phát hành một video mô phỏng riêng trong hôm 26/8 – Ngày Phòng chống Thảm họa Núi lửa Nhật Bản – kêu gọi người dân “hình dung các kịch bản cụ thể” để chuẩn bị tốt hơn.

Nhật Bản không xa lạ với động đất và núi lửa nghiêm trọng. Nước này nằm trên Vành đai Lửa, một khu vực hoạt động địa chấn và núi lửa dữ dội dọc hai bên Thái Bình Dương.

Trong năm qua, các nhà chức trách đã tăng cường cảnh báo, nhằm nâng cao mức độ cảnh giác của người dân. Nỗi lo về một “động đất lớn” gia tăng kể từ khi chính phủ Nhật cảnh báo vào tháng Giêng rằng có 80% khả năng một trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở rãnh Nankai phía Nam trong 30 năm tới. Một số nhà địa chấn học đã chỉ trích những cảnh báo này, nghi ngờ tính chính xác.

Một số cư dân bày tỏ lo lắng sau khi xem video về Phú Sĩ.

“Ý nghĩ về tro núi lửa gây hỗn loạn giao thông ở khu vực đô thị Tokyo thật đáng sợ”, một người dùng internet có tên Mayotan trên X viết.

Người dùng X khác, tự nhận là Suu, lưu ý tầm quan trọng và thách thức trong việc chuẩn bị: “Bếp ga mini, đèn pin, nước, thực phẩm”. Họ cũng nhận định rằng sẽ khó khăn nếu mất điện vào mùa hè, khi nhiệt độ ở Nhật đạt mức rất cao.

Một số người xem cách tiếp cận của chính quyền Nhật là cảnh báo quá mức, khi các thông điệp nhằm mục đích cảnh báo lại khiến một số khách du lịch lo ngại trong vài tháng gần đây.

“Điều này thường được dùng để kích thích cảm giác khủng hoảng và sợ hãi”, người dùng shomin_consul trên X bình luận.

Đây không phải lần đầu các nhà chức trách nhắc nhở cư dân xung quanh Phú Sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Vào tháng 3, chính phủ phát hành hướng dẫn khuyến nghị người dân duy trì nguồn dự trữ thiết yếu trong 2 tuần đề phòng trường hợp xảy ra thảm họa toàn diện.

Một vụ phun trào quy mô lớn dự kiến tạo ra khoảng 1,7 tỷ mét khối tro núi lửa (60 tỷ feet khối), trong đó 490 triệu mét khối được dự đoán sẽ tích tụ trên đường phố, tòa nhà và các khu đất khác, cần phải thu dọn.

Tro tích tụ có thể khiến nhà gỗ chịu tải thấp sập. Bầu trời sẽ phủ tro núi lửa màu đen, và các khu đô thị có thể chìm trong bóng tối ngay cả ban ngày.

Thiệt hại kinh tế từ một vụ phun trào núi Phú Sĩ được ước tính lên đến 2,5 nghìn tỷ yên (16,6 tỷ USD).

Ngay cả lượng tro núi lửa nhỏ cũng có thể ngăn tàu chạy, và nếu mưa, tro tích tụ dày hơn 3 cm (1,2 inch) có thể khiến đường phố không thể đi lại. Hệ thống logistics sẽ bị gián đoạn, khó tiếp cận hàng hóa thiết yếu, và dây điện có thể bị đứt do trọng lượng tro, dẫn đến mất điện.