“Không thể đầu tư được”: Các tập đoàn dầu khí lạnh nhạt trước kế hoạch Venezuela của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng thuyết phục các lãnh đạo ngành dầu khí lớn đầu tư vào một chiến dịch khoan dầu quy mô lớn mới tại Venezuela.

Tuy nhiên, ít nhất ở thời điểm hiện tại, ngành công nghiệp này vẫn chưa sẵn sàng.

Ông Trump cùng các trợ lý cấp cao rời khỏi cuộc họp kéo dài tại Nhà Trắng mà không nhận được bất kỳ cam kết lớn nào từ các công ty về việc đầu tư hàng tỷ USD vào Venezuela, sau khi vấp phải sự hoài nghi sâu sắc đối với kế hoạch của chính quyền nhằm bảo đảm sự ổn định lâu dài cho quốc gia Nam Mỹ này.

“Không thể đầu tư được”, Giám đốc điều hành ExxonMobil, ông Darren Woods, thẳng thắn đánh giá với các quan chức về những rào cản kinh doanh tại Venezuela. “Có rất nhiều khuôn khổ pháp lý và thương mại cần được thiết lập trước khi chúng tôi thậm chí có thể hiểu được mức lợi nhuận có thể thu về từ khoản đầu tư”.

Một số lãnh đạo khác tham dự cuộc họp cũng bày tỏ sự dè dặt tương tự, cảnh báo rằng ngành dầu khí trước hết cần có các bảo đảm an ninh và tài chính ở mức cao trước khi bắt tay vào một nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm tăng sản lượng dầu.

Ngay cả nhà đầu tư dầu mỏ Harold Hamm, một “tay săn dầu” nổi tiếng và cũng là nhà tài trợ lớn cho ông Trump, cũng phát tín hiệu rằng ông cần nhiều cam kết chắc chắn hơn nữa trước khi ủng hộ kế hoạch tái đầu tư của chính quyền.

“Venezuela có rất nhiều thách thức”, ông Hamm nói. “Cần một khoản đầu tư khổng lồ, điều mà tất cả chúng ta đều đồng ý, và chắc chắn chúng ta cần thời gian để chứng kiến điều đó thành hiện thực”.

Phản ứng hờ hững từ ngành dầu khí có nguy cơ khiến nỗ lực can thiệp chưa từng có tiền lệ của ông Trump vào Venezuela trở nên phức tạp hơn. Ông Trump hình dung đây sẽ là một sự can dự kéo dài nhiều năm, nhằm tái định hình cả bộ máy chính trị lẫn nền kinh tế phụ thuộc dầu mỏ của quốc gia này.

Ông Trump, người đã cho phép bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhưng vẫn để nguyên phần còn lại của chính quyền hiện tại, hôm thứ Sáu khẳng định rằng lãnh đạo lâm thời Delcy Rodríguez sẽ hỗ trợ nỗ lực đưa các doanh nghiệp Mỹ quay trở lại Venezuela.

“Họ dường như là một đồng minh, và tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục là một đồng minh”, ông nói.

Ông Trump dự đoán Venezuela sẽ sớm đủ ổn định để các công ty thực hiện các khoản đầu tư dài hạn, đồng thời nhấn mạnh trữ lượng dầu khổng lồ của nước này và kêu gọi doanh nghiệp nắm bắt cơ hội.

“Nếu các ông không muốn tham gia, cứ nói với tôi, vì tôi có 25 người khác không có mặt hôm nay sẵn sàng thế chỗ”, ông Trump nói với các lãnh đạo doanh nghiệp tại một thời điểm trong cuộc họp.

Doanh nghiệp đòi bảo đảm an ninh

Dù trong những ngày gần đây các công ty năng lượng bày tỏ sự quan tâm tới việc tham gia vào nỗ lực tái thiết Venezuela của Mỹ, họ vẫn liên tục cảnh báo rằng bất kỳ khoản đầu tư mới nào cũng phải mất nhiều năm nữa mới có thể mang lại hiệu quả tài chính – và phụ thuộc rất lớn vào cách chính quyền Mỹ xử lý những bất ổn trong vài tháng tới.

Nhiều lãnh đạo tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng đã nhấn mạnh nhu cầu về các bảo đảm an ninh, trong bối cảnh lo ngại về quỹ đạo chính trị của Venezuela cũng như sự an toàn của nhân viên và thiết bị trong tương lai. Điều này cũng phản ánh những băn khoăn kín trong toàn ngành về việc liệu ông Trump có thể bảo đảm rằng các thỏa thuận ký kết với doanh nghiệp sẽ tiếp tục có hiệu lực sau nhiệm kỳ của ông – hoặc sau một sự thay đổi quyền lực tại Venezuela – hay không.

Ông Trump cố gắng trấn an nhóm lãnh đạo rằng họ sẽ có “an toàn tuyệt đối, an ninh tuyệt đối”, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể nào và cũng không cam kết huy động các nguồn lực liên bang lớn cho vấn đề này.

Khi được hỏi thêm sau cuộc họp, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright chỉ cho biết kế hoạch ban đầu của chính quyền là “thay đổi hành vi của chính phủ Venezuela”.

Mục tiêu 100 tỷ USD của ông Trump

Ông Wright tiếp tục ca ngợi “mức độ quan tâm rất lớn” của ngành dầu khí đối với Venezuela, dẫn ví dụ từ Chevron rằng tập đoàn này có thể tăng sản lượng hiện tại thêm 50% trong vòng 18–24 tháng.

Chevron, công ty dầu mỏ Mỹ duy nhất hiện còn hoạt động tại Venezuela, cho biết việc mở rộng sản xuất chỉ có thể diễn ra nếu họ nhận được một số “sự cho phép” nhất định từ chính quyền Mỹ.

Tuy nhiên, đối với con số 100 tỷ USD đầu tư mới mà ông Trump tuyên bố sẽ sớm đổ vào Venezuela để hồi sinh ngành dầu mỏ, ông Wright thừa nhận chính quyền vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào.

“Tôi cho rằng đó là một con số hoàn toàn hợp lý”, ông nói, nhưng việc tái thiết đất nước này “thực sự cần thời gian”.

“Đó không phải là chuyện của tuần tới hay tháng tới, nhưng đó là quỹ đạo mà chúng tôi đang hướng tới”, ông Wright nhấn mạnh.

