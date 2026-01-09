Ngoài dầu, những "kho báu" này của Venezuela khiến Mỹ không thể bỏ qua

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ 9 toàn cầu, cùng nguồn khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác, bao gồm cả vàng.

Sau vụ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ vào tuần trước, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn nhanh chóng khôi phục sản lượng dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này và mở rộng ngành khai khoáng.

“Các bạn có thép, có khoáng sản, tất cả những khoáng sản chiến lược. Venezuela từng có một lịch sử khai khoáng rất mạnh mẽ nhưng đã bị bỏ hoang”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói với các phóng viên hôm Chủ nhật tuần trước trên chuyên cơ Không lực Một. “Tổng thống Trump sẽ sửa chữa điều đó và đưa nó trở lại”.

Vậy Venezuela đang sở hữu những trữ lượng và tài nguyên gì?

Trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới

Venezuela có trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất toàn cầu, ước tính khoảng 303 tỷ thùng vào năm 2023, cao gấp hơn 5 lần so với Mỹ – quốc gia chỉ có khoảng 55,25 tỷ thùng.

Venezuela cũng là một trong những thành viên sáng lập của OPEC (Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ), được thành lập tại Baghdad, Iraq vào tháng 9/1960 cùng với Iran, Iraq, Kuwait và Arab Saudi.

Phần lớn trữ lượng dầu của Venezuela tập trung tại Vành đai Orinoco – một khu vực rộng lớn ở miền Đông nước này, trải dài khoảng 55.000 km², do công ty dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) kiểm soát.

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Ảnh: AJ.

Vành đai Orinoco chứa dầu siêu nặng, có độ nhớt và tỷ trọng cao, khiến việc khai thác khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với dầu thô thông thường. Vì vậy, loại dầu này thường được bán với giá thấp hơn so với các loại dầu nhẹ, chất lượng cao như dầu đá phiến của Mỹ.

Việc tinh chế dầu từ khu vực này đòi hỏi công nghệ tiên tiến mà Mỹ đang sở hữu, đặc biệt tại các bang Texas và Louisiana.

Các mỏ dầu và đường ống dẫn của Venezuela. Ảnh: AJ.

Ai đang mua dầu của Venezuela?

Venezuela từng là một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn. Vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, nước này cung cấp khoảng 1,5–2 triệu thùng/ngày cho Mỹ, trở thành một trong những nguồn dầu nước ngoài lớn nhất của Washington.

Tuy nhiên, bất ổn chính trị, quản lý yếu kém tại PDVSA, thiếu đầu tư và các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành năng lượng Venezuela đã khiến sản lượng sụt giảm mạnh.

Năm 2024, Venezuela sản xuất trung bình 952.000 thùng/ngày, tăng so với mức 783.000 thùng/ngày năm 2023, theo số liệu của OPEC dựa trên báo cáo của PDVSA. Doanh thu bán dầu ra nước ngoài của PDVSA trong năm 2024 đạt 17,52 tỷ USD, theo Reuters.

Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Venezuela và duy trì vị trí này trong suốt thập kỷ qua. Vào tháng 11/2025, trước khi Mỹ áp đặt phong tỏa quân sự vào tháng 12, Venezuela xuất khẩu 952.000 thùng/ngày.

Trong số đó, 778.000 thùng được xuất sang Trung Quốc, chiếm 81,7% tổng lượng dầu xuất khẩu của Venezuela. Mỹ là khách hàng lớn thứ hai, nhập khẩu 15,8%, tiếp theo là Cuba với gần 2,5%.

Phần lớn dầu của Venezuela được xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: AJ.

Khí đốt tự nhiên

Venezuela đứng thứ 9 thế giới về trữ lượng khí đốt tự nhiên.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tính đến năm 2023, trữ lượng khí đốt của Venezuela đạt khoảng 5,5 nghìn tỷ mét khối, chiếm 73% tổng trữ lượng khí đốt của Nam Mỹ.

Phần lớn trữ lượng khí này gắn liền với dầu mỏ, với khoảng 80% khí đốt được sản xuất là sản phẩm phụ của hoạt động khai thác dầu.

Vàng

Venezuela sở hữu nhiều mỏ vàng chưa được khai thác. Ảnh: AJ.

Venezuela sở hữu trữ lượng vàng chính thức lớn nhất Mỹ Latinh.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, cơ quan theo dõi dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu, Venezuela hiện nắm giữ khoảng 161,2 tấn vàng, trị giá hơn 23 tỷ USD theo giá thị trường hiện nay.

Ngoài ra, Venezuela được cho là sở hữu nguồn tài nguyên vàng chưa khai thác rất lớn, dù số liệu chính thức đã lỗi thời.

Năm 2011, Tổng thống lúc bấy giờ, ông Hugo Chavez, công bố dự án “Vành đai Khai khoáng Orinoco” nhằm thăm dò, quốc hữu hóa và xuất khẩu kim loại. Đến tháng 2/2016, ông Maduro tiếp tục thúc đẩy dự án này, dành 12% diện tích cả nước cho hoạt động khai thác tại nhiều bang khác nhau, với tuyên bố khu vực này có kim cương, nickel, coltan và đồng.

Năm 2018, ông Maduro công bố “Kế hoạch Vàng” nhằm thu hút đầu tư, sau khi ký các thỏa thuận khai khoáng trị giá ước tính 5,5 tỷ USD với các công ty nước ngoài. Tuy nhiên, các thỏa thuận này không được triển khai, và phần lớn các mỏ vẫn nằm trong tay các nhóm vũ trang phi nhà nước.

Một báo cáo khoáng sản năm 2018 của Bộ Phát triển Khai khoáng Sinh thái Venezuela ước tính nước này có ít nhất 644 tấn vàng, song chính phủ Venezuela cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Venezuela còn sở hữu những khoáng sản nào khác?

Theo danh mục khoáng sản năm 2018, Venezuela có:

- Trữ lượng than đã được chứng nhận khoảng 3 tỷ tấn

- 14,68 tỷ tấn quặng sắt, trong đó 3,6 tỷ tấn đã được chứng minh

- 407.885 tấn nickel

- 99,4 triệu tấn bauxite đã được đo đạc

- Trữ lượng kim cương được báo cáo lên tới 1,02 tỷ carat tại Vành đai Khai khoáng Orinoco và riêng khu vực Guanaimo là 275 triệu carat

Tổng hợp