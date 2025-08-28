Vì sao các nhân tài AI mà Mark Zuckerberg vung tiền chiêu mộ liên tục “đào ngũ”?

Ông chủ Meta Mark Zuckerberg vừa bỏ ra hàng trăm triệu USD để chiêu mộ các nhân tài AI, nhưng nhiều người chưa kịp ngồi ấm chỗ đã rời đi, kéo theo cả nhân sự cũ.

Theo tạp chí Wired, chỉ sau chưa đầy một tháng làm việc tại Meta, hai nhân viên quan trọng đã quay trở lại OpenAI – nơi họ từng gắn bó trước đó. Thậm chí, tân Giám đốc khoa học của Meta – Triệu Thịnh Giai (Zhao Shengjia) – cũng bị tiết lộ muốn quay lại OpenAI dù đã ký thỏa thuận tuyển dụng. Không chỉ nhân sự mới, mà cả những người kỳ cựu cũng rời đi: một lãnh đạo cấp cao đã làm gần 10 năm ở Meta cũng đã bỏ theo sang OpenAI.

Tính đến nay, ít nhất 8 vị trí then chốt từ các nhà phát triển cốt lõi của PyTorch, giám đốc sản phẩm AI tạo sinh, nhà nghiên cứu tiên phong cho đến kỹ sư hạ tầng – đã rời bỏ Meta. Trên mạng còn có người đùa rằng việc đặt tên phòng thí nghiệm AI tiên tiến là “TBD” (To Be Determined – Đợi xác định) thực chất có nghĩa… nhân sự vẫn “chưa định”.

Điều đáng lo ngại hơn, Phố Wall đã bắt đầu đặt câu hỏi: liệu khoản chi phí khổng lồ – hàng trăm triệu USD cho mỗi nhân tài và tổng cộng 72 tỷ USD đầu tư vào AI – có mang lại kết quả xứng đáng cho Meta?

Ông chủ Meta Mark Zuckerberg đang phải đối mặt với làn sóng nhân tài AI rời đi.

﻿Ảnh: Wallstreetcn.



Phản ứng dây chuyền

Avi Verma – một cựu nghiên cứu viên của OpenAI – là trường hợp điển hình. Ông chỉ gắn bó với Meta chưa đầy một tháng đã quay trở về OpenAI, thậm chí hồ sơ LinkedIn không để lại ghi dấu nào về thời gian ông làm việc tại Meta.

Ethan Knight – người từng tham gia phát triển giai đoạn đầu của ChatGPT tại OpenAI, sau đó gia nhập xAI của Elon Musk – cũng rời bỏ Meta sau khi được kéo về chưa đầy một tháng.

Một nghiên cứu viên khác, Rishabh Agarwal, khi tuyên bố rời Meta trên mạng xã hội đã viết: “Rời khỏi phòng thí nghiệm siêu trí tuệ (Meta Superintelligence Lab, MSL) mới thành lập là một quyết định khó khăn, nhất là khi nơi đây tập trung rất nhiều nhân tài và năng lực tính toán. Nhưng sau 7 năm rưỡi làm việc tại Google Brain, DeepMind và Meta, tôi cảm thấy đã đến lúc thử thách với những rủi ro khác”.

Ngoài những nhân viên OpenAI cũ gia nhập Meta nay lại quay về OpenAI, một số cựu binh cũng bỏ Meta ra đi. Bert Maher – nhà phát triển cốt lõi của PyTorch và Triton – đã lựa chọn gia nhập hàng ngũ đối thủ Anthropic, giáng một cú đánh mạnh vào đội ngũ hạ tầng AI của Meta.

Tuyên bố của Rishabh Agarwal khi rời khỏi Meta. Ảnh: Wallstreetcn.



Xu hướng bỏ ngũ này đang lan sang cả cấp quản lý. Chaya Nayak – Giám đốc quản lý sản phẩm AI tạo sinh, người gắn bó với Meta gần 10 năm – cũng đã chuyển sang OpenAI với vai trò “đặc phái viên”.

Theo thống kê, đã có ít nhất 8 nhân sự quan trọng rời Meta chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng kể từ khi phòng thí nghiệm siêu trí tuệ (Meta Superintelligence Lab) được thành lập, trải rộng từ nghiên cứu, kỹ thuật đến quản lý sản phẩm. Thậm chí còn rò rỉ tin đồn Meta đã lập “danh sách đen Do Not Rehire (không tái tuyển dụng)”, khiến tinh thần các nhân viên càng thêm bất an.

Hệ lụy từ việc tái cấu trúc

Để theo kịp OpenAI và Google, ông chủ Meta Mark Zuckerberg đã đưa ra mức lương thưởng chưa từng có trong giới công nghệ – lên tới 100 triệu USD tiền thưởng cho một cá nhân, con số vốn chỉ thấy trong hợp đồng thể thao với các siêu sao.

Chiến lược “mạnh – nhanh – đắt” này từng giúp Meta nhanh chóng lập nên phòng thí nghiệm siêu trí tuệ, quy tụ nhân tài và sức mạnh tính toán vượt trội, tuyên bố sẽ tạo ra “siêu trí tuệ cá nhân”, trực tiếp cạnh tranh với OpenAI và Google DeepMind.

Tuy nhiên, đội ngũ nhân tài “ngôi sao” mới gia nhập đã nhanh chóng nảy sinh mâu thuẫn với lực lượng cũ. Việc trả lương thưởng quá cao, thăng chức thần tốc đã dẫn tới tranh cãi gay gắt về công bằng nội bộ, khiến nhiều nhân viên kỳ cựu cảm thấy bị gạt ra ngoài lề, tinh thần làm việc sa sút rõ rệt.

Bài viết trên tạp chí Wired. Ảnh: Wallstreetcn.



Trong bối cảnh căng thẳng đó, Meta tiếp tục tiến hành một đợt tái cấu trúc lớn: chia AI thành bốn mảng – nghiên cứu tiên phong (TBD Lab), sản phẩm AI, hạ tầng và nghiên cứu dài hạn (tiếp nối FAIR) – tất cả gộp về Meta Superintelligence Lab. Đây đã là lần tái cơ cấu đội ngũ AI thứ 4 của Meta trong vài tháng gần đây.

Sự thay đổi tổ chức liên tục này gây hệ lụy nghiêm trọng: quan hệ quản lý liên tiếp biến động, mục tiêu dự án thay đổi liên tục, nhân viên cảm thấy quá tải. Một người bỏ ra đi than thở trên diễn đàn nội bộ: “Tôi không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần thay sếp rồi. Mỗi lần tái cấu trúc là một lần phải làm quen lại phong cách lãnh đạo và ưu tiên công việc mới”.

Trong khi đó, Phố Wall ngày càng sốt ruột. Các nhà đầu tư lo ngại 72 tỷ USD chi cho AI có thể trở thành “cú đánh hụt” nếu Meta không sớm cho thấy bước đột phá sản phẩm. Một số chuyên gia phân tích cảnh báo: nếu vài quý tới vẫn chưa có kết quả thực chất, sự kiên nhẫn của thị trường sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Giới phân tích nhận định Meta đang ở thời khắc bước ngoặt. Nếu trong một, hai quý tới, công ty có thể ổn định tổ chức, vạch rõ lộ trình công nghệ và tung ra sản phẩm đột phá, làn sóng rời bỏ này có thể chỉ là “cơn đau trưởng thành”. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài hỗn loạn, Meta sẽ còn mất thêm nhân tài, nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc đua AI.

Con đường để Mark Zuckerberg biến Meta thành “gã khổng lồ AI” xem ra vẫn còn rất gian nan.