Khi AI trở thành công cụ ép cưới: Trào lưu gây sốc ở Trung Quốc

Trước tỷ lệ kết hôn lao dốc, nhiều cha mẹ Trung Quốc đang sử dụng video do AI tạo ra, khắc họa những người già cô độc đầy hối tiếc, nhằm gây sức ép buộc con cái lập gia đình và sinh con.

Nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc được cho là đang chuyển sang sử dụng các video do AI tạo ra, khắc họa những nhân vật chính đầy hối tiếc, nhằm thuyết phục con cái họ kết hôn và sinh con.

Theo Tân Hoa xã và Bộ Dân chính Trung Quốc, năm 2024 nước này chỉ ghi nhận 6,106 triệu lượt đăng ký kết hôn, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm trước, đưa tỷ lệ kết hôn toàn quốc xuống mức chỉ 4,3 trên mỗi 1.000 người. Trước những con số đáng lo ngại này, nhóm phản ứng nhanh nhất được cho là các bậc cha mẹ – những người sẵn sàng làm mọi cách để thuyết phục con cái lập gia đình và sinh con.

Theo nhiều báo cáo truyền thông, các nền tảng chia sẻ video của Trung Quốc như Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc) và Weibo đang tràn ngập những video do AI tạo ra, trong đó các nhân vật lớn tuổi bày tỏ sự hối tiếc vì đã không nghe lời cha mẹ và không lập gia đình khi còn trẻ.

Một đoạn video AI lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: OC.

Trong một video lan truyền mạnh, một phụ nữ 58 tuổi do AI tạo ra xuất hiện một mình trong những lần đi bệnh viện, trong khi các bệnh nhân nằm giường bên cạnh đều có người thân chăm sóc. Ở một đoạn clip khác, một nhân vật 56 tuổi bày tỏ nỗi ân hận vì đã phớt lờ lời khuyên của cha mẹ về việc lập gia đình. Dù phần lớn các video đều được gắn nhãn “do AI tạo”, chúng vẫn lan truyền chóng mặt, được chia sẻ hàng triệu lần.

Xu hướng này được gọi là một dạng “bao vây trên không gian mạng”, khi các bậc cha mẹ tìm cách gây sức ép tâm lý để buộc con cái mình phải lập gia đình. Những người chỉ trích cảnh báo rằng các chiến thuật như vậy chỉ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ xã hội giữa người đã kết hôn và người độc thân. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ lo lắng cho tương lai của con cái dường như không mấy bận tâm đến điều đó.

“Chúng ta cần nhiều video như thế này hơn. Để xem ai còn dám khăng khăng sống độc thân”, một người bình luận trên Weibo.

“Mọi người hãy lan truyền những clip này để giới trẻ xem”, một người khác viết.

Một video khác lấy tuổi già cô độc ra để cảnh báo người trẻ tuổi. Ảnh: OC.

Tuy vậy, phản hồi nhìn chung lại mang tính tiêu cực, đặc biệt là từ giới trẻ – những người dường như thấy các video và toàn bộ trào lưu này… khá buồn cười.

“Thật hài hước khi họ phải dùng AI, vì không thể tìm được một người thật để khóc lóc và thúc giục người khác kết hôn”, một người viết.

Nhiều ý kiến khác cho rằng những video này chỉ khiến người độc thân thêm bực bội với cha mẹ và thậm chí càng muốn tiếp tục sống độc thân, như một cách phản kháng.

