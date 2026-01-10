Các khối nhựa tái chế 100% hướng đến mục tiêu thay thế bê tông ở các vùng dễ bị ngập lụt

ECOCCUBE – công nghệ của WES-Tec Global – biến 100% rác nhựa thành vật liệu xây dựng bền vững, giúp chống xói mòn, ngập lụt và giảm mạnh phát thải carbon, gây chú ý tại CES 2026.

Tại CES 2026, công ty WES-Tec Global đã giới thiệu một công nghệ xây dựng mới nhằm giải quyết đồng thời ô nhiễm nhựa và các rủi ro hạ tầng do biến đổi khí hậu gây ra.

Hệ thống ECOCCUBE của công ty này chuyển đổi rác thải nhựa thành các khối vật liệu xây dựng bền vững, được thiết kế để sử dụng trong những môi trường dễ bị tổn thương.

WES-Tec Global định vị ECOCCUBE như một giải pháp thay thế bền vững cho bê tông truyền thống trong một số ứng dụng kỹ thuật dân dụng, nhắm tới các vấn đề như xói mòn bờ biển, ngập lụt và mất ổn định kết cấu, đồng thời xử lý rác thải nhựa ở quy mô lớn.

Biến nhựa thành hạ tầng

ECOCCUBE sử dụng 100% nhựa phế thải tái chế làm vật liệu cốt lõi. WES-Tec Global dựa vào một quy trình độc quyền mà họ gọi là Newcycling.

Phương pháp này bảo toàn các đặc tính vật lý của nhựa, đồng thời cho phép ứng dụng vật liệu vào các mục đích kết cấu mới. Khác với các hệ thống tái chế truyền thống, quy trình này chấp nhận nhựa hỗn hợp, không yêu cầu phân loại hay rửa sạch.

Một Nhà máy New-Cycle chuyên dụng sẽ trực tiếp chuyển nhựa thải bỏ thành các khối vật liệu đạt tiêu chuẩn xây dựng.

“Công nghệ của chúng tôi được thiết kế để tái chế mọi loại rác nhựa mà không cần phân loại hay làm sạch”, một đại diện công ty cho biết trong cuộc phỏng vấn tại CES. Người này nhấn mạnh rằng hệ thống hướng tới việc chuyển nhựa thành vật liệu kỹ thuật dân dụng, chứ không phải hàng tiêu dùng.

WES-Tec Global đã thiết kế ECOCCUBE cho những môi trường khắc nghiệt, bao gồm bờ biển, sông ngòi và địa hình dốc. Các khối này có thể được sử dụng để gia cố bờ biển và xây dựng hạ tầng chống ngập.

Theo công ty, ECOCCUBE đạt cường độ nén 26,4 MPa và cường độ kéo 16,7 MPa, vượt qua nhiều ứng dụng bê tông thông thường. Trọng lượng nhẹ hơn cũng giúp giảm chi phí vận chuyển và lắp đặt.

“Những vật liệu này được sử dụng cho các công trình ven biển và hạ tầng”, đại diện WES-Tec Global cho biết, đồng thời nêu ra các ứng dụng như chống xói mòn, động đất và sóng thần.

Tác động với khí hậu

ECOCCUBE mang lại những lợi ích môi trường có thể đo lường được. Theo dữ liệu đánh giá vòng đời, mỗi kg sản phẩm giúp giảm 2,99 kg CO₂, tương đương khoảng 6,6 pound CO₂.

Một đơn vị nặng 25 kg (khoảng 55 pound) giúp giảm 74,69 kg CO₂ tương đương, tương đương khoảng 165 pound CO₂. Hệ thống này ngăn chặn việc đốt rác, chôn lấp và rò rỉ nhựa ra môi trường tự nhiên, đồng thời đủ điều kiện tham gia các cơ chế tín chỉ carbon và lưu trữ carbon.

WES-Tec Global có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực bê tông và kỹ thuật dân dụng, trong khi mảng tái chế nhựa phế thải mới được phát triển gần đây. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi trưng bày tại CES”, đại diện công ty cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc triển khai thực tế hiện vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Công nghệ này đã sớm được ghi nhận, khi ECOCCUBE giành giải tại CES Innovation Awards 2026 và Giải Bạc tại Edison Awards 2025.

Hiện nay, WES-Tec Global đang tìm kiếm các đối tác để mở rộng triển khai và nhân rộng mô hình xây dựng tập trung vào khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Theo IE