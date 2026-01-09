Mỹ thả hai thuyền viên Nga trên tàu dầu Marinera sau quyết định của ông Donald Trump

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ đã trả tự do cho hai thuyền viên Nga trên tàu chở dầu mang cờ Nga “Marinera”, con tàu bị lực lượng Mỹ bắt giữ, Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow cho biết.

Theo tuyên bố của bộ này, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đưa ra quyết định trên sau khi Điện Kremlin có đề nghị.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định này và bày tỏ lòng biết ơn đối với giới lãnh đạo Mỹ”, thông cáo nêu rõ.

Hôm thứ Tư, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) thông báo việc bắt giữ tàu Marinera tại vùng biển quốc tế, phía tây bắc Scotland. Các chiến hạm Mỹ đã truy đuổi con tàu này suốt chặng đường dài từ vùng biển Caribbean.

Con tàu chở dầu, trước đây mang tên Bella 1, bị chặn giữ với cáo buộc “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ” liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela.

Con tàu có tổng cộng 28 thuyền viên, trong đó có 2 công dân Nga, 17 công dân Ukraine, 3 công dân Gruzia và 3 công dân Ấn Độ.

Mỹ lần đầu đưa con tàu vào tầm ngắm từ cuối năm ngoái, sau khi tàu này bị cho là đã tìm cách tiếp cận Venezuela. Khi đó, thuyền trưởng đã từ chối yêu cầu lên kiểm tra của Lực lượng Tuần duyên Mỹ và đổi hướng ra Đại Tây Dương.

Trong quá trình bị truy đuổi, thủy thủ đoàn đã đổi tên con tàu và xin cấp giấy phép tạm thời treo cờ Nga. Giấy phép này sau đó được cảng Sochi của Nga chấp thuận.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc Mỹ bắt giữ tàu Marinera “không thể được hiểu theo cách nào khác ngoài sự vi phạm trắng trợn nhất các nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của luật hàng hải quốc tế”. Hành động này, theo Moscow, sẽ dẫn tới leo thang căng thẳng hơn nữa tại khu vực châu Âu – Đại Tây Dương và hạ thấp “ngưỡng sử dụng vũ lực đối với các tàu dân sự”.

Việc bắt giữ con tàu diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành một cuộc đột kích quân sự tại Venezuela và bắt cóc Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro, người bị Mỹ cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

