Ông Hegseth: Trung Quốc và Nga sẽ "không dám thử thách" Mỹ sau màn thể hiện sức mạnh ở Venezuela

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đang tái lập năng lực răn đe quân sự “tuyệt đối”, viện dẫn chiến dịch đột kích Caracas bắt ông Nicolás Maduro để gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc và Nga.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn nhằm vào Trung Quốc và Nga, tuyên bố Washington đang tái thiết ưu thế quân sự ở mức “tuyệt đối” đến mức các đối thủ sẽ “không dám” thách thức sức mạnh của Mỹ.

Phát biểu trước công nhân đóng tàu và quân nhân hải quân tại Newport News Shipbuilding – xưởng đóng tàu quân sự lớn nhất nước Mỹ – hôm 5/1, ông Hegseth cho rằng chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ tại Venezuela là minh chứng rõ ràng cho mức độ sẵn sàng chiến đấu mới của quân đội Mỹ, đồng thời phơi bày giới hạn của các công nghệ phòng thủ không phải do Mỹ phát triển.

“Chúng tôi đang tái lập một năng lực răn đe tuyệt đối, không thể bị nghi ngờ, đến mức kẻ thù của chúng tôi sẽ không dám thử thách”, ông Hegseth nói. Ông cho rằng dưới các chính quyền Mỹ trước đây, thế giới đã bắt đầu “nghi ngờ” liệu Mỹ còn đủ mạnh để dẫn dắt hay không. “Giờ thì chuyện đó đã kết thúc”, ông nhấn mạnh.

Ông Hegseth, cựu người dẫn chương trình Fox News được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm đứng đầu Lầu Năm Góc, đã viện dẫn chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela cuối tuần qua – kết thúc bằng việc bắt giữ ông Nicolas Maduro tại Caracas – và mỉa mai rằng “có vẻ như các hệ thống phòng không Nga đã không hoạt động hiệu quả cho lắm”.

Hệ thống phòng không tích hợp của Venezuela chủ yếu được xây dựng dựa trên công nghệ Nga, bao gồm các tổ hợp S-300VM và Buk-M2E.

Cuộc đột kích của Mỹ vào Caracas diễn ra trong bối cảnh Venezuela ngày càng thắt chặt quan hệ với các đối thủ địa chính trị hàng đầu của Washington là Trung Quốc, Nga và Iran. Như một tín hiệu mang tính biểu tượng về sự ủng hộ liên tục, đại sứ của cả ba quốc gia này nằm trong số những nhà ngoại giao nước ngoài đầu tiên công khai chúc mừng bà Delcy Rodriguez sau khi bà tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời hôm thứ Hai.

Phát biểu trong chuyến công du toàn quốc tới các xưởng đóng tàu và nhà máy quốc phòng mang tên “Kho vũ khí của Tự do”, nhằm kêu gọi hiện đại hóa tổ hợp công nghiệp – quân sự Mỹ, ông Hegseth khẳng định rằng sau chiến dịch Venezuela, “cả thế giới đang chú ý”.

“Họ đang chú ý đến sức mạnh Mỹ. Họ đang chú ý đến uy lực Mỹ. Họ đang chú ý đến sự rõ ràng và vai trò lãnh đạo của Mỹ”, ông nói.

Theo ông Hegseth, dù Mỹ tìm kiếm “quan hệ tốt” với Trung Quốc và các quốc gia khác, Washington vẫn sẵn sàng cho xung đột, mô tả thời điểm hiện tại là một “kỷ nguyên mới của cạnh tranh giữa các cường quốc” và là “cuộc đấu tranh mang tính thế hệ để duy trì hòa bình bằng sức mạnh”.

“Mục tiêu của chúng tôi không phải là phản ứng bị động, mà là thống trị, để không một kẻ thù nào, bất kỳ kẻ thù nào, dám thách thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”, ông cảnh báo.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.

Vào tháng 11/2025, ông Hegseth từng hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Đô đốc Dong Jun, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Hai bên khi đó nhất trí rằng “hòa bình, ổn định và quan hệ tốt đẹp là con đường tốt nhất cho hai quốc gia lớn và hùng mạnh”.

Tuy nhiên, những phát biểu đó được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Hegseth kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á tăng cường lực lượng hải quân để đối phó với những hành động mà ông mô tả là ngày càng “gây bất ổn” của Trung Quốc trên các vùng biển.

“Đừng nhầm lẫn, dưới thời Tổng thống Trump, nước Mỹ nghiêm túc trong việc kiểm soát các vùng biển và bảo vệ các tuyến hàng hải sống còn của thế giới”, ông Hegseth nói hôm đầu tuần.

Khi thúc đẩy việc hồi sinh ngành đóng tàu Mỹ để đối trọng với sự mở rộng hải quân của Trung Quốc, ông Hegseth đổ lỗi cho giới “tinh hoa” ở Washington vì sự đồng thuận lưỡng đảng kéo dài hàng thập kỷ, cho rằng sự trỗi dậy của các đối thủ ngang hàng đã là chuyện của quá khứ và Mỹ có thể đánh đổi nền tảng công nghiệp của mình lấy “những lời hứa rỗng tuếch của toàn cầu hóa”.

Hiện nay, Trung Quốc chiếm khoảng một nửa sản lượng đóng tàu thương mại toàn cầu và đã đóng hơn 1.000 tàu trong năm 2024. Ngược lại, Mỹ chỉ đóng được 8 chiếc.

Mỹ hiện chỉ có một số ít xưởng đóng tàu lớn chuyên phục vụ sản xuất quân sự, nhiều nơi trong số đó đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động và cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Tháng trước, chính quyền Trump thông báo Hải quân Mỹ có kế hoạch phát triển một lớp chiến hạm mặt nước cỡ lớn mới do Mỹ thiết kế, với trọng tải từ 30.000 đến 40.000 tấn, nhằm “đáp ứng thực tế của xung đột hải quân hiện đại”.

Phát biểu hôm đầu tuần, ông Hegseth cho rằng một hạm đội “lớn hơn, hiện đại hơn và sát thương cao hơn, từ các thiết giáp hạm mới của “Hạm đội Vàng” cho tới các tàu ngầm tiên tiến, sẽ tạo ra năng lực răn đe không thể chối cãi”.

“Điều đó sẽ bảo đảm rằng Hải quân Mỹ có thể di chuyển tự do, không bị thách thức hôm nay, ngày mai và trong một tương lai rất dài”, ông nói.

Theo SCMP