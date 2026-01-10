Ông Trump bình luận về khả năng tổ chức chiến dịch bắt giữ ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không ra lệnh bắt cóc Tổng thống Nga Vladimir Putin, gọi ý tưởng này là không cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không ra lệnh bắt cóc Tổng thống Nga Vladimir Putin, bác bỏ ý tưởng này là không cần thiết khi được các phóng viên đặt câu hỏi.

Phát biểu của ông được đưa ra chỉ một tuần sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích vào khu nhà của ông tại Caracas. Lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản ứng trước chiến dịch này bằng tuyên bố: “Nếu Mỹ có thể làm điều đó, thì họ biết bước tiếp theo cần làm là gì”.

Khi ông Trump trả lời báo chí trong cuộc gặp với các lãnh đạo ngành dầu mỏ tại Nhà Trắng hôm 9/1, phóng viên Peter Doocy của Fox News đã nhắc lại phát biểu của ông Zelensky.

“Nghe có vẻ như ông ấy muốn ngài cho người đi bắt ông Vladimir Putin”, Doocy nói và hỏi thẳng Tổng thống Mỹ: “Ngài có bao giờ ra lệnh thực hiện một chiến dịch để bắt ông Vladimir Putin hay không?”.

Ông Trump đáp: “Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với ông ấy”. Ông cũng cho biết bản thân “rất thất vọng” vì những nỗ lực trung gian của ông trong suốt một năm qua nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine đã không đạt được kết quả.

Moscow đã lên án vụ bắt cóc ông Nicolas Maduro là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia mô tả cuộc đột kích của Mỹ là hành vi “cướp bóc”, đẩy thế giới tiến gần hơn tới “hỗn loạn và vô pháp”.

Tháng trước, Nga cáo buộc Ukraine đã phóng gần 100 máy bay không người lái nhằm tấn công một trong những dinh thự chính thức của Tổng thống Putin tại khu vực Novgorod. Theo Moscow, toàn bộ số UAV này đã bị bắn hạ trước khi tiếp cận mục tiêu.

Mặc dù Kiev phủ nhận việc lên kế hoạch tấn công nhà riêng của ông Putin, các quan chức quân sự Nga sau đó đã chuyển cho phía Mỹ những gì họ nói là thiết bị dẫn đường thu được từ một UAV Ukraine bị bắn rơi, trong đó có dữ liệu về lộ trình bay.

Theo RT