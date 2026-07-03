Hàn Quốc điều tra Shinhan và Kiwoom vì bán trái phiếu JTBC trước nguy cơ vỡ nợ

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) mở cuộc điều tra Shinhan Securities và Kiwoom Securities vì phân phối trái phiếu JTBC trước khi doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng tái cơ cấu, làm dấy lên lo ngại lừa bán trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân.

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra đối với hai công ty chứng khoán Shinhan Securities và Kiwoom Securities liên quan đến việc phân phối trái phiếu doanh nghiệp do đài truyền hình JTBC phát hành, trong bối cảnh doanh nghiệp này đang bị đặt dưới quy trình tái cơ cấu do tòa án giám sát.

Theo các nguồn tin trong ngành, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đang xem xét liệu hai công ty chứng khoán này có tiếp tục bảo lãnh phát hành và bán trái phiếu JTBC dù đã xuất hiện dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng về tài chính hay không. Cơ quan này cũng điều tra việc công bố rủi ro cho nhà đầu tư có đầy đủ và minh bạch hay không, cũng như việc sản phẩm có được phân phối đúng với hồ sơ rủi ro của khách hàng cá nhân hay không.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng thua lỗ của các nhà đầu tư nhỏ lẻ sau khi JTBC rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Khủng hoảng của tập đoàn JoongAng Group trở nên nghiêm trọng hơn sau khi JTBC không thể thanh toán khoản nợ có tài sản đảm bảo trị giá 20,6 tỷ won (khoảng 13,3 triệu USD) khi đến hạn vào ngày 12/6. Chỉ hai ngày sau, bốn công ty liên kết, bao gồm công ty mẹ JoongAng Holdings, đã nộp đơn xin tái cơ cấu tại Tòa án Phá sản Seoul, và JTBC cũng làm điều tương tự vào ngày hôm sau.

Một số nhà đầu tư cá nhân đã gửi khiếu nại lên FSS, cáo buộc rằng các công ty chứng khoán đã không công bố đầy đủ rủi ro liên quan đến trái phiếu trước khi phân phối cho khách hàng.

Theo dữ liệu thị trường, Shinhan Securities đã phát hành khoảng 93 tỷ won trái phiếu JTBC vào tháng 2, thời điểm JTBC vẫn được xếp hạng tín nhiệm BBB – mức thấp nhất trong nhóm đầu tư an toàn. Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu công ty chứng khoán có đánh giá đúng rủi ro tài chính của doanh nghiệp phát hành hay không trước khi tham gia phân phối.

Trong khi đó, Kiwoom Securities được cho là đã bán trái phiếu ngắn hạn có tài sản đảm bảo (ABSTB) trực tiếp cho nhà đầu tư cá nhân. Một số ý kiến cho rằng mức độ liên quan của Kiwoom trong các cáo buộc “bán sai lệch” có thể thấp hơn, do công ty này hoạt động hoàn toàn trực tuyến, không có mạng lưới chi nhánh vật lý để tư vấn trực tiếp.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 22/6, Chủ tịch FSS Lee Chan-jin cho biết cơ quan này đang xem xét toàn bộ chuỗi phát hành và phân phối trái phiếu:

“Đã có những trường hợp trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ngay trước thời điểm vỡ nợ, trong khi các công ty chứng khoán vẫn bảo lãnh và bán cho nhà đầu tư cá nhân. Chúng tôi sẽ điều tra toàn bộ quy trình này.”

Theo Korea Times