Alibaba chấp nhận nộp phạt 600 triệu USD để tránh bị Mỹ truy tố

Alibaba và AUS Merchant Services chấp nhận trách nhiệm, nộp phạt và tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn buôn bán thuốc trái phép qua các nền tảng thương mại điện tử.

Ngày 1/7 (theo giờ địa phương) Bộ Tư pháp Mỹ thông báo tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba cùng đơn vị xử lý thanh toán số tại Mỹ AUS Merchant Services thuộc Ant Group, tập đoàn fintech sở hữu Alipay đã đồng ý nộp 600 triệu USD để khép lại cuộc điều tra liên bang về cáo buộc không ngăn chặn việc buôn bán và nhập khẩu trái phép các loại thuốc và chất bị kiểm soát thông qua nền tảng của mình.

Theo Bloomberg và Reuters, cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp với Văn phòng Công tố Liên bang tiểu bang Rhode Island tiến hành.

Trong tuyên bố, giới chức Mỹ cho biết Alibaba và AUS Merchant Services đã ký văn bản thỏa thuận không truy tố (non-prosecution agreement) với chính phủ Mỹ nhằm khép lại cuộc điều tra liên quan đến các hành vi bị cho là đã vi phạm Đạo luật liên bang về thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, FDCA) trong giai đoạn 2016-2024.

Phó công tố viên liên bang thứ nhất tại Rhode Island, bà Sara Miron Bloom, cho biết Mỹ sẽ kiên quyết buộc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu nền tảng của họ bị lợi dụng để buôn bán trái phép thuốc cấm, thiết bị sản xuất dược phẩm và các mặt hàng bị cấm khác tại thị trường Mỹ.

Phó công tố viên liên bang thứ nhất tại Rhode Island, bà Sara Miron Bloom. Ảnh: Getty.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong khuôn khổ thỏa thuận, Alibaba và AUS Merchant Services chấp nhận chịu trách nhiệm đối với hành vi của nhân viên, đồng thời cam kết tăng cường các chương trình tuân thủ nhằm ngăn chặn những vi phạm tương tự.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, Alibaba và AUS Merchant Services đã không ngăn chặn được các nhà bán hàng lợi dụng các nền tảng thương mại điện tử Alibaba.com và AliExpress để bán và đưa vào Mỹ các loại thuốc bất hợp pháp, chất bị kiểm soát, tiền chất hóa học bị quản lý và máy dập viên.

Theo thỏa thuận không truy tố, Alibaba và AUS Merchant Services thừa nhận phải chịu trách nhiệm đối với các hành vi liên quan của lãnh đạo, giám đốc, nhân viên và các đại lý của mình.

Cụ thể, Alibaba đồng ý nộp 125 triệu USD tiền phạt hình sự và chấp nhận tịch thu 200 triệu USD. Trong khi đó, AUS Merchant Services sẽ nộp 85 triệu USD tiền phạt hình sự và bị tịch thu 190 triệu USD.

Hai công ty cũng cam kết tăng cường chương trình tuân thủ pháp luật, đồng thời tiếp tục hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ trong mọi cuộc điều tra hình sự đang diễn ra hoặc có thể được tiến hành trong tương lai liên quan đến vụ việc.

Vụ việc được xem là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang siết chặt quản lý đối với các nền tảng thương mại điện tử và thanh toán xuyên biên giới, đặc biệt là các doanh nghiệp có liên hệ với Trung Quốc, nhằm ngăn chặn tình trạng thuốc bất hợp pháp và các tiền chất hóa học lọt vào thị trường Mỹ.

Về phía mình, Alibaba cho biết thỏa thuận dàn xếp cho thấy tập đoàn đã hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra và sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát đối với việc kinh doanh các sản phẩm không đáp ứng quy định.

Các công ty trực thuộc Alibaba Group, Ảnh: OBC.

Alibaba cũng thừa nhận rằng khách hàng ở nước ngoài đã mua khoảng 80.000 sản phẩm chưa được phê duyệt theo Đạo luật Liên bang về thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm của Mỹ thông qua nền tảng của hãng, với tổng doanh số hơn 200 triệu USD.

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Alibaba với chính phủ Mỹ và các doanh nghiệp công nghệ Mỹ đang ngày càng căng thẳng.

Tháng 6 vừa qua, Alibaba đã kiện Bộ Chiến tranh Mỹ, yêu cầu xóa tên công ty khỏi danh sách các doanh nghiệp bị nghi có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Alibaba cho rằng việc họ bị Lầu Năm Góc đưa vào danh sách này không có đủ căn cứ và vi phạm nguyên tắc thủ tục tố tụng hợp pháp theo Hiến pháp Mỹ, đồng thời xâm phạm quyền tự do ngôn luận của doanh nghiệp.

Cũng trong tháng 6, công ty AI Mỹ Anthropic cáo buộc Alibaba đã trích xuất trái phép năng lực của các mô hình AI do Anthropic phát triển, đồng thời cho rằng Alibaba tiến hành "cuộc tấn công chưng cất mô hình (model distillation) lớn nhất từng được phát hiện nhằm vào Anthropic".

Theo Zaobao, Sohu