Thị trường phản ứng mạnh, gần 11 triệu cổ phiếu PNJ nằm chờ thoát hàng

Trong đầu phiên giao dịch sáng 3/7, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ghi nhận diễn biến tiêu cực khi nhanh chóng giảm hết biên độ chỉ trong vài phút đầu mở phiên.

Tính đến 10h00, mã PNJ giảm kịch sàn xuống 58.700 đồng/cổ phiếu, vốn hóa doanh nghiệp còn khoảng 30.038 tỷ đồng. Thanh khoản đạt gần 800.000 cổ phiếu.

Đáng chú ý, có tới hơn 10,7 triệu cổ phiếu PNJ đang nằm chờ thoát hàng.

Diễn biến đáng chú ý của cổ phiếu PNJ sáng 3/7 sau thông tin tiêu cực. Ảnh chụp màn hình.

Với 58.700 đồng/cp, đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu vàng bạc đá quý này trong khoảng 7 tháng trở lại đây (giá sau điều chỉnh), đồng thời là phiên giảm sàn đầu tiên kể từ ngày 23/3.

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, PNJ ghi nhận 4 phiên giảm điểm liên tiếp từ ngày 26/6 đến 1/7 trước khi hồi phục nhẹ trong phiên 2/7. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu này đã giảm hơn 40%.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 2/7, đơn vị đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú TP.HCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA với giá rẻ. Sau đó, lợi dụng chuyên môn nghiệp vụ, Thảo mài xóa mã số GIA khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, nâng giá trị sản phẩm trước khi bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Bị can Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bị khởi tố điều tra trong vụ buôn lậu kim cương. Ảnh: Công an Tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi có thông tin vụ việc, sáng 3/7, PNJ đã chính thức phát đi thông cáo xác nhận đã tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng.

PNJ cho rằng: “Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật”, và “không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố”.

Công ty vàng bạc đá quý này cam kết luôn đặt chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng lên ưu tiên hàng đầu.

“Tất cả kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại PNJ-LAB đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu”, doanh nghiệp cho biết.

Phía PNJ cũng nói thêm rằng các hoạt động tại hệ thống vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt. Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan.