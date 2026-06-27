Máy bay đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh

Một máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa nhà CITIC Tower cao nhất Bắc Kinh. Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực để điều tra nguyên nhân.

Các đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vào khoảng 18h ngày 26/6, một chiếc máy bay hạng nhẹ được cho là đã va chạm với CITIC Tower (còn được gọi là “Trung Quốc Tôn”), tòa nhà cao nhất thành phố Bắc Kinh.

Vụ va chạm khiến một phần mặt dựng bằng kính của tòa nhà bị hư hại, trong khi các mảnh vỡ, bao gồm phần đuôi máy bay, rơi xuống khu vực dưới chân tòa nhà và mặt đường.

Mảnh vỡ máy bay rơi xuống gây cháy. Ảnh: Dongfang.

Theo các thông tin ban đầu, sau khi sự việc xảy ra, tòa nhà đã khẩn trương sơ tán người bên trong. Cho đến 22h, giới chức Trung Quốc chưa công bố liệu có thương vong hay không.

Nhân viên trong tòa nhà sơ tán khẩn cấp. Ảnh: Dongfang.

Nhiều đoạn video trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay màu trắng đâm vào khu vực tầng cao ở mặt phía đông của tòa nhà rồi vỡ tung trên không.

Mảnh vỡ bắn ra nhiều hướng, trong đó một số rơi xuống mái che lối vào phía đông và bốc cháy.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, hạn chế giao thông quanh khu vực.

Mảnh vỡ cánh máy bay rơi xuống. Ảnh: HK01.

CITIC Tower tọa lạc tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, là trụ sở của CITIC Group (Tập đoàn Trung Tín). Với 109 tầng và chiều cao 528 m, đây là tòa nhà cao nhất thủ đô Trung Quốc. Theo Reuters, sau vụ việc, một lượng lớn cảnh sát đã được triển khai. Nhiều nhân chứng cho biết lực lượng chức năng ngăn người dân và du khách chụp ảnh hoặc quay phim hướng về phía tòa nhà.

Ký hiệu trên mảnh xác chiếc máy bay bị rơi. Ảnh: Dongfang.

Thông tin lan truyền trên nền tảng mạng xã hội cho biết chiếc máy bay gặp nạn mang số đăng ký B-12PP, thuộc Công ty bay thông dụng Song Duyệt (Shuangyue General Aviation). Máy bay được cho là cất cánh lúc 17h30 và khi chuẩn bị quay trở lại hạ cánh vào khoảng 17h40 thì bay lệch khỏi đường bay.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy tín hiệu của máy bay mất gần khu vực Đông Ngũ Hoàn của Bắc Kinh trước khi không thể liên lạc được nữa. Những thông tin này hiện vẫn đang chờ cơ quan chức năng xác nhận.

Một đoạn video về vụ tai nạn. Nguồn: Xiaohongshu.

Theo thông tin công khai, Shuangyue General Aviation chủ yếu cung cấp các dịch vụ bay tham quan, biểu diễn hàng không và đào tạo phi công, với căn cứ đặt tại Sân bay hàng không chung Shifosi ở quận Bình Cốc, Bắc Kinh.

Theo Singtao, Dongfang.