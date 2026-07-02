Han Seong-sook: Từ phóng viên, "nữ tướng" ngành công nghệ trở thành Thủ tướng Hàn Quốc

Bà Han Seong-sook, từ phóng viên đến nữ tướng ngành công nghệ, đã trở thành Thủ tướng Hàn Quốc, đánh dấu bước ngoặt trong chính trị nước này.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 1/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chính thức bổ nhiệm bà Han Seong-sook làm tân Thủ tướng và chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm cho bà Han tại Nhà Xanh.

Nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc

Bà Han Seong-sook là thủ tướng thứ hai dưới thời Tổng thống Lee Jae-myung, đồng thời là thủ tướng thứ 50 của Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm Hàn Quốc có một nữ thủ tướng. Người tiền nhiệm gần nhất là Han Myeong-sook, được bổ nhiệm vào năm 2006.

Trước đó, ngày 7/6, Tổng thống Lee Jae-myung đã đề cử bà Han Seong-sook giữ cương vị thủ tướng. Phủ Tổng thống khi đó đánh giá bà là "ứng cử viên phù hợp để dẫn dắt quá trình chuyển đổi lớn sang kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bao trùm, mang lại lợi ích cho mọi tầng lớp người dân".

Theo phân tích của Yonhap, việc lựa chọn bà Han phản ánh ưu tiên của Tổng thống Lee Jae-myung trong việc mở rộng động lực tăng trưởng từ chu kỳ bùng nổ của ngành bán dẫn sang toàn bộ nền kinh tế, đồng thời thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và tình trạng phân hóa xã hội.

Tân thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook. Ảnh Singtao.

Bà Han Seong-sook, sinh năm 1967 tại tỉnh Gyeonggi, tốt nghiệp khoa Tiếng Anh của Sookmyung Women's University, sau đó dấn thân vào con đường làm báo, trở thành cây bút chuyên viết về mảng công nghệ.

Năm 2025, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa, nhỏ và khởi nghiệp, trực tiếp phụ trách các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể cũng như các chương trình an sinh, phát triển sinh kế.

Bà Han Seong-sook là một trong những nữ doanh nhân công nghệ có ảnh hưởng nhất Hàn Quốc. Việc bà được bổ nhiệm làm thủ tướng được đánh giá là bước đi thể hiện quyết tâm của Tổng thống Lee Jae-myung trong việc lấy AI và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng kinh tế.

Từ nhà báo đến "nữ tướng" ngành công nghệ

Bà Han Seong-sook sinh năm 1967 tại tỉnh Gyeonggi, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Sookmyung Women's University. Khác với nhiều chính trị gia Hàn Quốc xuất thân từ luật hay hành chính, bà bước vào sự nghiệp từ nghề nhà báo chuyên theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đầu những năm 1990, khi Internet bắt đầu phát triển tại Hàn Quốc, bà tham gia nhiều công ty CNTT và nhanh chóng trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về dịch vụ trực tuyến.

Tên tuổi của Han Seong-sook gắn liền với Naver – công ty vận hành công cụ tìm kiếm lớn nhất Hàn Quốc, thường được ví là "Google của Hàn Quốc".

Bà gia nhập Naver năm 2007. Năm 2017, bà trở thành nữ CEO đầu tiên trong lịch sử Naver; đồng thời là một trong số rất ít nữ CEO điều hành tập đoàn công nghệ có quy mô lớn tại Hàn Quốc.

Trong gần 6 năm lãnh đạo tập đoàn (2017-2022), bà đã thúc đẩy nhiều chương trình chuyển đổi số, như mở rộng nền tảng thương mại điện tử; phát triển AI và dữ liệu lớn; đầu tư mạnh vào robot và điện toán đám mây; mở rộng hoạt động sang Nhật Bản và nhiều thị trường quốc tế.

Giới quan sát đánh giá bà Han Seong-sook là người có tư duy rất thực dụng về AI. Bà nhiều lần nhấn mạnh AI không chỉ phục vụ các tập đoàn lớn mà phải giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, người lao động và chính quyền địa phương. Quan điểm này khá tương đồng với chương trình kinh tế của Tổng thống Lee Jae-myung.

Bà Han Seong-sook tại một cuộc họp nội các. Ảnh: CNS.

Gia nhập chính trường

Sau khi rời Naver, bà được mời tham gia chính phủ. Năm 2025, bà giữ chức Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa, nhỏ và khởi nghiệp; phụ trách các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, startup, hộ kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian này, bà thúc đẩy việc ứng dụng AI và chuyển đổi số cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngày 1/7/2026, bà chính thức trở thành Thủ tướng thứ 50 của Hàn Quốc; đồng thời cũng là nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc và người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này sau 20 năm.

Trước đó, chỉ có bà Han Myeong-sook (2006-2007) từng đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng. Nhưng bà Han Seong-sook là nữ Thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc có xuất thân từ ngành công nghệ, khác với bà Han Myeong-sook – một chính trị gia hoạt động lâu năm. Điều này phản ánh xu hướng các nền kinh tế lớn ngày càng đưa những nhà quản lý có nền tảng công nghệ vào các vị trí điều hành cấp cao.

Vì sao Tổng thống Lee Jae-myung chọn bà Han Seong-sook?

Giới phân tích Hàn Quốc cho rằng quyết định này của ông Lee gửi đi ba thông điệp lớn: Thứ nhất, ưu tiên phát triển AI như động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế; thứ hai, tăng cường năng lực điều hành kinh tế, tận dụng kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp công nghệ của bà; thứ ba, thúc đẩy bình đẳng giới, khi mà Hàn Quốc vốn có tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp cao khá thấp.

Một số điểm đáng chú ý: là nữ CEO đầu tiên của Naver, bà Han có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Internet và công nghệ; được xem là một trong những người góp phần đưa Naver trở thành nền tảng Internet hàng đầu Hàn Quốc. Là người có kinh nghiệm kết nối giữa chính sách công và khu vực doanh nghiệp công nghệ; bà được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đưa Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về AI trong thập niên tới.

Thay vì được biết đến qua gia tộc, bà Han Seong-sook nổi tiếng là một "self-made woman" (người phụ nữ tự mình gây dựng sự nghiệp). Bà có con đường phát triển khá đặc biệt: Khởi nghiệp với nghề phóng viên chuyên ngành công nghệ; tham gia xây dựng cổng tìm kiếm Empas từ những ngày đầu; gia nhập Naver và trở thành nữ CEO đầu tiên của tập đoàn này. Được đánh giá là người góp phần đưa Naver trở thành một trong những công ty AI và Internet hàng đầu Hàn Quốc, sau đó bước vào chính trường và trở thành bộ trưởng, rồi thủ tướng.

Là một người kín tiếng,cho đến nay truyền thông vẫn không hề biết gì về gia đình riêng của Han Seong-sook

Theo Singtao, Guancha