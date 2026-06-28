Hàn Quốc bắt đầu triển khai kế hoạch huấn luyện 500.000 “chiến binh UAV”

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đẩy mạnh sản xuất UAV nội địa, trang bị cho mọi binh sĩ và thay đổi mô hình tác chiến để đối phó các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Rút kinh nghiệm từ cuộc chiến Nga - Ukraine và các cuộc xung đột ở Trung Đông, Hàn Quốc đang đẩy mạnh chuẩn bị cho chiến tranh bằng máy bay không người lái (UAV) trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 26/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ mở rộng đáng kể năng lực tác chiến bằng UAV và chống UAV nhằm đối phó với các hành động vượt biên ngày càng gia tăng từ Triều Tiên. Một trong những kế hoạch trọng tâm là đào tạo khoảng 500.000 "chiến binh UAV" (Drone Warriors), đồng thời triển khai hàng chục nghìn hệ thống UAV mới tới các đơn vị trực chiến ở tuyến đầu.

Binh sĩ Hàn Quốc chuẩn bị sử dụng các loại UAV trong diễn tập. Ảnh: Getty.

Theo hãng tin Reuters dẫn báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back, kế hoạch ban đầu của Hàn Quốc là sản xuất 110.000 máy bay không người lái (UAV) cho lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến trước năm 2029. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh để nâng cao hiệu quả tác chiến, mục tiêu này được thay bằng 60.000 UAV tinh nhuệ, trong đó 11.000 chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao cho quân đội trước cuối năm 2026.

UAV sẽ trở thành "khẩu súng thứ hai" của binh sĩ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các hệ thống UAV sẽ được cấp phát tới các đơn vị cơ sở thuộc mọi quân chủng. Mục tiêu cuối cùng là biến UAV thành thứ trang bị tiêu chuẩn của mỗi binh sĩ trên chiến trường.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back thúc đẩy mạnh mẽ việc trang bị UAV cho cá nhân binh sĩ. Ảnh: Yonhap.

"Công nghệ UAV không nên chỉ giới hạn trong các đơn vị trinh sát chuyên trách mà phải trở thành công cụ phổ biến cho mọi lực lượng", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back cũng cho rằng trong tương lai, binh sĩ Hàn Quốc phải coi UAV là "vũ khí mang theo thứ hai bên mình", có thể sử dụng nó thành thạo như súng cá nhân. Theo ông, sự xuất hiện của số lượng lớn UAV giá rẻ đang làm thay đổi bản chất của chiến tranh hiện đại. Trong khi đó, quân đội Triều Tiên cũng đang tăng tốc phát triển các phương tiện không người lái, tạo ra mối đe dọa ngày càng trực tiếp đối với các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Hàn Quốc.

Hàn Quốc tham vọng sẽ đưa UAV thành thứ trang bị tiêu chuẩn của binh sĩ như súng đạn. Ảnh: Getty.

Sử dụng 100% linh kiện nội địa

Điểm đáng chú ý là vì lý do an ninh quốc gia, toàn bộ UAV do quân đội Hàn Quốc lắp ráp sẽ không sử dụng bất kỳ linh kiện giá rẻ sản xuất tại Trung Quốc nào. Seoul đặt mục tiêu xây dựng quy trình sản xuất 100% nội địa, nhằm loại bỏ nguy cơ rò rỉ thông tin hoặc các lỗ hổng bảo mật tiềm tàng.

Quân đội Hàn Quốc chủ trương mua sắm các UAV chi phí thấp nội địa để sử dụng trinh sát và tấn công chính xác. Ảnh: Yonhap.

Song song với việc mở rộng quy mô UAV, quân đội Hàn Quốc cũng sẽ thay đổi mô hình tác chiến, giảm sự phụ thuộc vào cơ chế chỉ huy tập trung trước đây. Các đơn vị tuyến đầu sẽ được trao quyền chủ động sử dụng UAV để trinh sát thời gian thực và tiến hành các đòn tấn công chính xác ngay tại chiến trường.

Một quan chức quân đội tiết lộ, Seoul đang khẩn trương mua sắm hơn 20.000 UAV tiêu hao chi phí thấp, đồng thời đẩy nhanh việc đưa vào sử dụng hệ thống UAV bầy đàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và UAV cảm tử.

Để tránh sử dụng linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc, Hàn Quốc cũng sẽ sửa đổi các quy định hiện hành về mua sắm quốc phòng, mở rộng việc ứng dụng công nghệ dân sự đã được kiểm chứng, đồng thời để quân đội đóng vai trò khách hàng chủ lực nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp UAV trong nước.

Theo NetEase, Storm