Tên lửa mới của Ukraine có thể phóng từ khinh khí cầu và bắn trúng mục tiêu ngay trong môi trường bị gây nhiễu

Ukraine đang phát triển tên lửa DART có thể phóng từ khinh khí cầu ở rìa tầng bình lưu, sử dụng quỹ đạo bay đặc biệt để hạn chế tác động của tác chiến điện tử Nga và tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược.

Một công ty quốc phòng Ukraine được cho là đang phát triển loại tên lửa mới có thể phóng từ khinh khí cầu ở rìa tầng bình lưu, với mục tiêu vượt qua mạng lưới tác chiến điện tử (EW) dày đặc của Nga. Theo các thông tin được công bố, loại tên lửa này có thể tấn công chính xác mục tiêu ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu mạnh.

Tên lửa mang tên DART do các kỹ sư thuộc Chương trình Trung tâm Công nghệ Đổi mới (Center of Innovative Technologies Program) của Ukraine phát triển. Mục tiêu của dự án là khắc chế một trong những lợi thế lớn nhất của Nga trên chiến trường: năng lực tác chiến điện tử quy mô lớn.

Phóng từ khinh khí cầu ở rìa tầng bình lưu

Điểm đặc biệt của DART là nó không được phóng từ máy bay hay bệ phóng mặt đất truyền thống mà từ một khinh khí cầu hoạt động gần rìa tầng bình lưu.

Khinh khí cầu sẽ đưa tên lửa lên độ cao khoảng 11-18 km trước khi thả xuống.

Trong giai đoạn đầu của quá trình rơi, DART sử dụng hệ thống định vị vệ tinh để xác định vị trí. Khi hạ xuống độ cao khoảng 6,5 km, hệ thống dẫn đường này sẽ chủ động tắt hoàn toàn.

Ngay sau đó, động cơ tên lửa nhiên liệu rắn được kích hoạt, đẩy DART bay theo quỹ đạo đã được lập trình sẵn để lao tới mục tiêu.

Hạn chế tối đa nguy cơ bị Nga gây nhiễu điện tử

Theo các nhà phát triển, quỹ đạo bay đặc biệt này giúp DART gần như miễn nhiễm với các hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Do tên lửa không còn phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh trong giai đoạn cuối của chuyến bay, các hệ thống gây nhiễu hoặc đánh lừa tín hiệu GPS của đối phương rất khó làm lệch hướng hoặc vô hiệu hóa vũ khí.

Khác với các tên lửa hành trình truyền thống vốn cần bệ phóng đắt tiền và hệ thống dẫn đường phức tạp trong suốt hành trình, DART được thiết kế như một phương án tấn công chi phí thấp.

Việc sử dụng khinh khí cầu để đưa tên lửa lên độ cao lớn không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí triển khai mà còn khiến các hệ thống phòng không đối phương khó phát hiện thời điểm phóng.

Các nhà phát triển tin rằng hệ thống này có thể đưa đầu đạn dẫn đường chính xác tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đồng thời vượt qua nhiều trở ngại do môi trường tác chiến điện tử dày đặc tạo ra.

Đầu đạn không phá hủy bằng thuốc nổ mà đánh vào lưới điện

Theo các thông tin hiện có, phiên bản DART đang được thử nghiệm mang đầu đạn nặng khoảng 10 kg.

Thay vì chỉ sử dụng sức công phá của thuốc nổ, đầu đạn sẽ phát tán các sợi than chì dẫn điện nhằm gây đoản mạch hệ thống điện.

Cơ chế này có thể làm gián đoạn tạm thời lưới điện cũng như các mạng lưới hạ tầng hỗ trợ quân sự của đối phương.

Hiện DART vẫn đang trong quá trình đánh giá và được cho là chưa hoàn tất quy trình chứng nhận để đưa vào trang bị trong quân đội Ukraine.

Một phần trong chiến lược phát triển vũ khí nội địa của Kiev

Chương trình DART phản ánh chiến lược lâu dài của Ukraine nhằm phát triển các năng lực tấn công tầm xa do nước này tự sản xuất.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia phương Tây áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga, Kiev đã đầu tư mạnh vào các dòng UAV và tên lửa nội địa có khả năng vươn tới các mục tiêu chiến lược nằm cách tiền tuyến hàng trăm km.

Những cuộc tập kích gần đây nhằm vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở công nghiệp quốc phòng và trung tâm hậu cần của Nga cho thấy Ukraine ngày càng nâng cao khả năng tiến hành các đòn đánh tầm xa, nhằm làm gián đoạn hạ tầng quân sự cũng như gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow.

Theo IE