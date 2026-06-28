Harry Kane trở thành kỷ lục gia của tuyển Anh tại World Cup

Bàn thắng trong trận gặp Panama giúp Kane vượt qua Lineker, xác lập kỷ lục ghi bàn tại World Cup và thể hiện vai trò quan trọng trong lối chơi của tuyển Anh.

Ở lượt trận cuối bảng L World Cup 2026, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 để giành ngôi nhất bảng và chính thức tiến vào vòng loại trực tiếp. Chiến thắng này không chỉ giúp "Tam sư" xua tan nỗi thất vọng sau trận hòa Ghana, mà còn chứng kiến một cột mốc lịch sử của đội trưởng Harry Kane.

Phút 67, từ đường tạt bóng chuẩn xác của Jude Bellingham, Kane bật cao đánh đầu ghi bàn, nâng tổng số pha lập công của anh tại các kỳ World Cup lên con số 11. Thành tích này giúp tiền đạo 32 tuổi chính thức vượt qua huyền thoại Gary Lineker (10 bàn), trở thành chân sút vĩ đại nhất của tuyển Anh trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Không chỉ là một trận đấu ghi dấu kỷ lục, màn trình diễn trước Panama còn cho thấy hình mẫu trung phong hiện đại mà Kane đang đại diện: vừa là cây săn bàn, vừa là mắt xích chiến thuật có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Harry Kane và Jude Bellingham sau khi ghi bàn thắng lịch sử. Ảnh: Sohu.

Trong lịch sử bóng đá Anh, 10 bàn thắng World Cup của Lineker từng được xem là cột mốc rất khó vượt qua. Nhưng Harry Kane đã chinh phục nó bằng hiệu suất ghi bàn đáng nể. Từ danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup 2018, những màn trình diễn ấn tượng ở Qatar 2022 cho đến bàn thắng quyết định tại World Cup 2026, anh đã ghi tên mình lên vị trí cao nhất trong danh sách những chân sút của "Tam sư".

Khác với mẫu tiền đạo chỉ hoạt động trong vòng cấm, Kane ghi bàn bằng nhiều cách: đá phạt đền, chớp thời cơ cận thành, sút xa và cả những pha không chiến sở trường như bàn thắng vào lưới Panama. Sự toàn diện ấy khiến anh trở thành điểm tựa đáng tin cậy nhất trên hàng công tuyển Anh ở các giải đấu lớn.

Niềm vui sau khi ghi bàn thắng thứ 11. Ảnh: Sohu.

Với chiến thắng trước Panama, Harry Kane cùng đồng đội sẽ đối đầu với CHDC Congo ở vòng knock-out.

Theo Sohu.