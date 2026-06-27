Máy bay Aurora SA60L đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh có gì đặc biệt?

Vụ đâm va tòa nhà CITIC Tower của máy bay nội địa Aurora SA60L tại trung tâm Bắc Kinh gây chú ý đặc biệt, liên quan đến loại máy bay thể thao hạng nhẹ đầu tiên của Trung Quốc.

Khoảng 18 giờ chiều 26/6, một máy bay cánh cố định hạng nhẹ đã đâm vào CITIC Tower (Trung Quốc Tôn) - trụ sở của tập đoàn nhà nước CITIC. Tòa nhà 109 tầng gồm khoảng 60 tầng văn phòng, 20 tầng căn hộ cao cấp và 20 tầng khách sạn với khoảng 300 phòng, là tòa nhà cao nhất Bắc Kinh.

CITIC Tower là tòa nhà biểu tượng của khu trung tâm thương mại (CBD) Bắc Kinh, nằm gần trụ sở Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và cách khu Trung Nam Hải khoảng 7 km. Do khu vực trung tâm Bắc Kinh được kiểm soát không phận rất nghiêm ngặt, nên việc một máy bay hạng nhẹ có thể bay vào khu vực này là điều được dư luận quan tâm.

Các nguồn tin địa phương cho biết phi công Lưu Tuấn Hoa (Liu Junhua) đang thực hiện chuyến bay đơn trong khu vực huấn luyện. Máy bay cất cánh từ sân bay Shifosi (Thạch Phật Tự) lúc 17 giờ 30 và đến khoảng 17 giờ 40, khi chuẩn bị quay trở lại hạ cánh, đã bất ngờ đổi hướng trước khi xảy ra vụ va chạm.

Tòa tháp CITIC Tower ở khu thương mại Triều Dương. Ảnh: HK01.

Aurora SA60L là loại máy bay gì?

Vụ tai nạn thu hút sự chú ý lớn không chỉ vì xảy ra tại một trong những khu vực được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt nhất Trung Quốc, mà còn bởi chiếc máy bay liên quan là Aurora SA60L - mẫu máy bay thể thao hạng nhẹ đầu tiên mang thương hiệu nội địa của Trung Quốc.

Theo tư liệu công khai Aurora SA60L còn có tên Sunward SA60L Aurora, là máy bay thể thao hạng nhẹ hai chỗ ngồi, cánh cố định, được thiết kế phục vụ các hoạt động bay tham quan, chụp ảnh trên không, huấn luyện và hàng không giải trí. Máy bay có sải cánh 8,6 m, sử dụng một động cơ cánh quạt đặt phía trước mũi.

Ký hiệu trên mảnh xác chiếc máy bay bị rơi. Ảnh: Dongfang.

Mẫu máy bay này do Sunward Aircraft, một đơn vị thuộc Công ty Khoa học công nghệ Hồ Nam (Hunan Science and Technologies Co., Ltd.), phát triển. Phần lớn thân máy bay được chế tạo bằng vật liệu composite sợi carbon, giúp giảm đáng kể trọng lượng nhưng vẫn bảo đảm độ bền kết cấu.

Năm 2013, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã cấp chứng nhận kiểu loại (Type Certificate) cho Aurora SA60L, đánh dấu đây là máy bay thể thao hạng nhẹ đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất được cấp chứng nhận chính thức.

Nhân viên tòa nhà sơ tán xuống, bên cạnh mảnh vỡ máy bay. Ảnh: Xiaohongshu/UDN.

Theo nhà sản xuất, SA60L hiện chiếm hơn 70% thị phần máy bay thể thao hạng nhẹ tại Trung Quốc, đồng thời đã được xuất khẩu sang Australia và Mỹ.

Aurora SA60L được đánh giá là dễ điều khiển, chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp, nhờ đó trở thành một trong những mẫu máy bay dân dụng hạng nhẹ thành công nhất của Trung Quốc. Qua nhiều năm, dòng máy bay này cũng được phát triển thành nhiều phiên bản nâng cấp với hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn với các động cơ tùy chọn khác nhau.

Khoảnh khắc chiếc Aurora SA60L rơi xuống sau khi đâm vào tòa tháp. Nguồn: Xiaohongshu.

Một tài liệu được đăng trên mạng xã hội cho biết một học viên tên Lưu Tuấn Hoa đang thực hiện bài bay đơn cất - hạ cánh tại sân bay Shifosi mà không có giáo viên bay trên máy bay.

Theo tài liệu này, máy bay cất cánh lúc 17 giờ 30 và dự kiến hạ cánh sau khoảng 10 phút. Tuy nhiên, khi chuẩn bị tiếp cận đường băng, phi công bất ngờ đổi hướng, rời khỏi khu vực bay được phép và bay về phía trung tâm Bắc Kinh. Hệ thống giám sát ADS-B được cho là mất tín hiệu của máy bay khi nó bay tới khu vực Đông Ngũ Hoàn. Sau đó, đơn vị khai thác đã báo cáo sự việc với nhà chức trách.

Tài liệu lan truyền còn cho biết doanh nghiệp này đã bị đình chỉ hoạt động bay để phục vụ điều tra, đồng thời bị yêu cầu tăng cường công tác đánh giá tâm lý đối với học viên trước khi được phép bay đơn.