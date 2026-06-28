Chuyên gia cảnh báo bong bóng công nghệ sau đợt phát hành trái phiếu của SpaceX

SpaceX đang truyền đi tín hiệu cảnh báo về nguy cơ bong bóng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đó là nhận định của ông Ludovic Subran, Giám đốc đầu tư (CIO) của Tập đoàn Allianz SE, tập đoàn bảo hiểm và dịch vụ tài chính của Đức, đồng thời là một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới. đang quản lý khối tài sản lên tới 800 tỷ euro. Allianz SE hiện hoạt động tại hơn 70 quốc gia, phục vụ hơn 120 triệu khách hàng trên toàn cầu.

Theo ông Subran, việc SpaceX vừa thực hiện đợt IPO lập kỷ lục, sau đó lập tức huy động một lượng lớn vốn thông qua phát hành trái phiếu là ví dụ mang tính "giáo khoa" cho quá trình thị trường chuyển từ giai đoạn tăng trưởng lành mạnh, sang quá nóng và cuối cùng tiến gần tới vùng bong bóng tài sản.

Theo các hãng truyền thông quốc tế, quy mô đợt phát hành trái phiếu của SpaceX kế hoạch ban đầu 20 tỷ USD, nhưng do nhu cầu đăng ký mua của nhà đầu tư lên tới khoảng 70 tỷ USD, các ngân hàng bảo lãnh đã nâng quy mô phát hành lên 25 tỷ USD. Tuy nhiên, dù đợt phát hành được thị trường đón nhận tích cực, chi phí vay vốn của SpaceX vẫn cao hơn đáng kể so với các doanh nghiệp có cùng mức xếp hạng tín nhiệm, cho thấy các chủ nợ vẫn tỏ ra thận trọng trước một tập đoàn hàng không vũ trụ có tốc độ tăng trưởng cao nhưng cũng đòi hỏi lượng vốn đầu tư rất lớn.

Ông Ludovic Subran, Giám đốc đầu tư (CIO) của Tập đoàn Allianz SE. Ảnh: Getty.

Nhà đầu tư cổ phiếu và trái phiếu có cách nhìn hoàn toàn khác nhau

Bình luận về chiến lược tài chính của Elon Musk, ông Subran đã dùng một phép so sánh đầy châm biếm tại Diễn đàn Bảo hiểm toàn cầu tổ chức ở London hôm 24/6: "Anh chàng này vừa lấy được 70 tỷ USD 'tiền trò chơi' từ thị trường chứng khoán, rồi quay sang nói sẽ đưa chúng ta lên vũ trụ. Nhà đầu tư cổ phiếu có thể sẵn sàng cùng anh ấy bay tới Sao Hỏa, nhưng nhà đầu tư trái phiếu chỉ lạnh lùng hỏi: 'Tiền lãi của tôi đâu?'".

Theo ông Subran, thị trường trái phiếu có mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn rất nhiều so với thị trường cổ phiếu. Các nhà đầu tư cổ phiếu có thể chấp nhận rủi ro, thua lỗ ngắn hạn để đổi lấy triển vọng tăng trưởng dài hạn; ngược lại, nhà đầu tư trái phiếu quan tâm trước hết đến dòng tiền ổn định và khả năng trả lãi đúng hạn.

Với mô hình kinh doanh vẫn đang "đốt tiền" của SpaceX, các chủ nợ sẽ yêu cầu doanh nghiệp chứng minh rõ hơn về khả năng tạo dòng tiền và trả nợ.

Vì vậy, nếu SpaceX trong tương lai ghi nhận các khoản lỗ lên tới hàng tỷ USD như dự báo, thị trường trái phiếu sẽ đánh giá và giám sát doanh nghiệp khắt khe hơn nhiều so với thị trường cổ phiếu.

Đồ thị về biến động giá cổ phiếu của SpaceX. Nguồn: NYT.

Cơn sốt gọi vốn của các hãng công nghệ bước vào giai đoạn thử thách

Diễn biến trên thị trường chứng khoán cũng cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Sau khi lên sàn, cổ phiếu SpaceX từng vượt 225 USD/cổ phiếu, nhưng sau đó mất đà tăng và đến hết phiên giao dịch ngày 25/6 chỉ còn khoảng 153 USD, giảm khoảng 32% so với đỉnh cùng với việc cổ phiếu Tesla lao dốc, khiến Elon Musk đánh mất ngôi tỷ phú nghìn tỷ USD. Điều này phản ánh sự hưng phấn của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu công nghệ định giá siêu cao đang suy giảm.

Trong khi đó, thị trường cũng xuất hiện thông tin OpenAI có thể lùi kế hoạch IPO sang năm 2027. Dù CEO Sam Altman được cho là vẫn hướng tới mức định giá 1.000 tỷ USD, nhiều ngân hàng đầu tư lo ngại biến động gần đây của nhóm cổ phiếu công nghệ, cùng với việc giá cổ phiếu SpaceX giảm mạnh sau IPO, sẽ làm giảm sức hút của các thương vụ niêm yết AI quy mô lớn đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc SpaceX phát hành trái phiếu và OpenAI trì hoãn IPO đều là những tín hiệu cho thấy thị trường vốn đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Dù các câu chuyện về AI, công nghệ vũ trụ và các doanh nghiệp công nghệ siêu lớn vẫn có sức hấp dẫn mạnh mẽ, nhưng khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trở nên kém chắc chắn hơn, thị trường bắt đầu đánh giá khắt khe hơn đối với những doanh nghiệp có định giá quá cao, liên tục đốt tiền và cần vốn đầu tư khổng lồ.

Nếu các công ty này không thể tạo ra dòng tiền đủ mạnh để đáp ứng chi phí lãi vay và nghĩa vụ nợ, cổ phiếu công nghệ nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với những phép thử khắc nghiệt hơn trong thời gian tới.

Theo Hket