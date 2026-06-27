Vụ máy bay lao vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh: 1 người chết, 13 người bị thương

Chính quyền vừa lên tiếng về vụ máy bay thể thao đâm vào tòa nhà CITI.

Một máy bay hạng nhẹ đã đâm vào phía đông tòa nhà Trung Tín (CITIC Tower, còn được gọi là "Trung Quốc Tôn") ở quận Triều Dương, Bắc Kinh vào khoảng 18 giờ ngày 26/6. Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy thân máy bay vỡ nát sau va chạm, rơi xuống đất bốc cháy và tạo cột khói đen. Mặt kính bên ngoài tòa nhà bị hư hại, trong khi toàn bộ nhân viên bên trong được sơ tán khẩn cấp.

Chính quyền lên tiếng về vụ việc

Chiều 27/6, chính quyền quận Triều Dương đã lần đầu tiên chính thức xác nhận vụ một máy bay thể thao hạng nhẹ một động cơ, hai chỗ ngồi va chạm với một tòa nhà cao tầng vào chiều tối 26/6, khiến phi công thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Theo thông báo được đăng trên tài khoản WeChat "Bắc Kinh Triều Dương" của chính quyền quận Triều Dương chiều 27/6: vào khoảng 17h55 ngày 26/6, tại khu vực Đông Tam Hoàn, quận Triều Dương, một máy bay thể thao hạng nhẹ đã đâm vào một tòa nhà cao tầng trong lúc đang bay.

Thông báo cho biết trên máy bay chỉ có một người điều khiển, người này đã tử vong tại hiện trường. Ngoài ra, 13 người dưới mặt đất bị thương và đang được điều trị tích cực.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra; tuy nhiên thông báo không nêu tên tòa nhà bị máy bay đâm vào.

Vị trí của CITIC Tower. Phía dưới là khu thương mại CBD, chếch phía trên là Đài CCTV, bên trái là Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Mingpao.

Trước đó, dữ liệu từ các trang theo dõi hành trình bay cho thấy chiếc máy bay cất cánh lúc 17h30 từ sân bay Thạch Phật Tự (Shifosi Airport) ở quận Bình Cốc, dự kiến quay lại hạ cánh chỉ sau khoảng 10 phút. Tuy nhiên, máy bay bất ngờ lệch khỏi lộ trình, sau đó mất tín hiệu khi bay đến khu vực Đông Ngũ Hoàn của Bắc Kinh.

Các đoạn video tại hiện trường cho thấy xác máy bay mang số đăng ký B-12PP, được xác định là mẫu Aurora SA60L - máy bay thể thao hạng nhẹ do Trung Quốc sản xuất, thuộc sở hữu của Công ty Hàng không Tổng hợp Song Duyệt (Bắc Kinh). Đây là loại máy bay hai chỗ ngồi, nặng khoảng 590 kg, sải cánh khoảng 8,5 m, thường được sử dụng cho các hoạt động tham quan trên không, biểu diễn bay và đào tạo phi công.

Hiện trường bị phong tỏa. Ảnh: HK01.

Theo truyền thông nước ngoài, sau vụ việc, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã nhanh chóng phong tỏa khu vực quanh tòa nhà Trung Tín, đồng thời áp dụng biện pháp kiểm soát giao thông nghiêm ngặt. Đến sáng 27/6, nhiều tuyến phố dẫn vào khu vực tòa nhà vẫn bị phong tỏa, người ra vào bị kiểm tra hành lý. Khi được hỏi về lý do phong tỏa, cảnh sát chỉ trả lời ngắn gọn rằng đây là biện pháp điều tiết giao thông, không nêu thêm chi tiết.

Tòa nhà Trung Tín (CITIC Tower) nằm trong khu Trung tâm Thương mại (CBD) Bắc Kinh, là trụ sở của Tập đoàn CITIC và là tòa nhà cao nhất thủ đô Trung Quốc.

Công trình này được thiết kế với khả năng chống va chạm, đồng thời nằm ngay trung tâm khu thương mại CBD Bắc Kinh, chỉ cách trụ sở Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đúng một con đường. Tòa nhà có 108 tầng nổi, cao 528 m, với thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc "tôn" - loại bình đựng rượu cổ của Trung Quốc, vì vậy nó còn được gọi là "Trung Quốc Tôn".

Tòa tháp CITIC Tower ở khu thương mại Triều Dương. Ảnh: HK01.

Hé lộ thông tin về nữ phi công

Trong thông báo chính thức, chính quyền quận Triều Dương không tiết lộ thông tin về viên phi công đã tử nạn nhưng thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho biết người điều khiển chiếc máy bay là một nữ phi công tên Lưu Tuấn Hoa, và cho rằng vụ việc có thể liên quan đến động cơ cá nhân.

Các nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết Lưu Tuấn Hoa hiện là Phó Tổng giám đốc Bộ phận Ủy thác toàn quyền và Giải pháp thuộc Trung tâm Quản lý tài sản của Ngân hàng CITIC. Sau vụ va chạm, bà được cho là vẫn đang được cấp cứu, song chiều 27, tài khoản WeChat của chính quyền quận Triều Dương cho biết bà đã chết.

Một đoạn trò chuyện trên QQ bị rò rỉ nhưng chưa được xác minh, trong đó nói rằng Lưu Tuấn Hoa từng chịu thiệt hại rất lớn trong một vụ bị yêu cầu bổ sung tiền ký quỹ. Vì vậy, bà bị cho là đã quyết định lái máy bay lao vào tòa nhà CITIC.

Thông tin trên mạng xã hội về nữ phi công Lưu Tuấn Hoa, một cán bộ của CITIC Bank, làm việc tại tòa nhà. Ảnh: Creaders.

Theo một người am hiểu, nếu thông tin này là đúng thì nữ phi công hẳn đã được đào tạo bay khá bài bản, bởi chiếc máy bay đã đâm trúng đúng tầng đặt văn phòng nơi bà làm việc.

Máy bay thuộc công ty của trường dạy lái xe lớn nhất Trung Quốc

Chiếc Aurora SA60L ký hiệu B-12PP thuộc sở hữu của Công ty bay tổng hợp Song Duyệt (Shuangyue General Aviation), doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ tham quan bằng máy bay, biểu diễn hàng không và đào tạo phi công.

Công ty này đặt căn cứ tại sân bay Thạch Phật Tự (Shifozi), thuộc khu công nghiệp hàng không Bình Cốc, cách khu CBD Bắc Kinh khoảng 50 km theo đường chim bay.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là phi công Lưu Tuấn Hoa được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Creaders.

Đáng chú ý, chiếc B-12PP này từng nhiều lần xuất hiện trong các video quảng cáo của công ty. Sau vụ tai nạn, rất đông cư dân mạng đã tràn vào các tài khoản mạng xã hội của doanh nghiệp để bình luận, trong khi một số video quảng bá có hình ảnh chiếc máy bay đã bị xóa.

Song Duyệt là công ty con của Oriental Fashion Driving School (Đông Phương Thời Thượng) - được giới thiệu là trường đào tạo lái xe lớn nhất thế giới và cũng là trường dạy lái xe đầu tiên của Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán.

(Tổng hợp)