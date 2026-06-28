Eximbank bất ngờ thu hẹp quy mô HĐQT trước thềm bầu bổ sung nhân sự

Eximbank vừa công bố quyết định điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025–2030) từ 8 xuống còn 7 người.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Theo Nghị quyết số 175A ban hành ngày 23/6/2026, HĐQT Eximbank quyết định giảm tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII từ 8 xuống còn 7 người, trong đó dự kiến có 6 thành viên độc lập. Tương ứng, số lượng thành viên cần bầu bổ sung hoặc thay thế cũng giảm từ 7 xuống còn 6 người (gồm 5 thành viên độc lập).

Hồi cuối tháng 5/2026, Eximbank cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí phó tổng giám đốc của ông Phạm Quang Dũng.

“Căn cứ định hướng chiến lược phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới, với việc kiện toàn mô hình tổ chức, tối ưu công tác điều hành và phát huy hiệu quả nguồn lực quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của ngân hàng, tôi đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/6 để đảm nhiệm vị trí, công việc khác phù hợp hơn với nhu cầu tổ chức và định hướng phát triển của ngân hàng”, ông Dũng viết trong đơn từ nhiệm.

Cũng dịp này, HĐQT Eximbank quyết định miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ kể từ ngày 1/6; miễn nhiệm vị trí phó tổng giám đốc kể từ ngày 15/7 đối với ông Nguyễn Hướng Minh; miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/6 đối với ông Đào Hồng Châu.

Trước đó, 3 nhân sự này đều có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 338 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính của việc sụt giảm lợi nhuận trong kỳ là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 31% đồng thời chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Trong đó, mặc dù thu nhập lãi thuần vẫn tăng gần 2% nhưng lãi thuần từ dịch vụ ghi nhận giảm 76% mang về 36 tỷ đồng và kinh doanh ngoại hối lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.515 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó (1.512 tỷ đồng). Như vậy, sau 3 tháng, ngân hàng đã thực hiện được 22% kế hoạch lợi nhuận.

Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 16,5% lên 228.430 tỷ đồng, tăng trưởng huy động vốn đạt 17,8% lên 232.598 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối 2026 ước đạt 310.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,4% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,69% về 2,5%, tương ứng giảm 0,19 điểm %.

Sắp tới, nhà băng này sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến ngày 24/07/2026 để xem xét công tác nhân sự HĐQT.