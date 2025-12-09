Máy bay Trung–Nga đồng loạt xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc

Quân đội Hàn Quốc cho biết các máy bay đã gặp nhau gần đảo Tsushima của Nhật Bản và ở trong KADIZ khoảng 1 giờ nhưng không vi phạm không phận của họ.

9 máy bay quân sự Trung Quốc và Nga đã áp sát và đi vào Vùng Nhận dạng Phòng không Hàn Quốc (KADIZ) mà không thông báo trước trong hôm 9/12, buộc quân đội Hàn Quốc phải điều động tiêm kích ứng phó, theo thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc.

Những máy bay này được cho là tham gia một cuộc tuần tra chung – lần đầu tiên trong hơn 12 tháng qua. Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết chúng không xâm phạm không phận Hàn Quốc.

Theo Bộ Tổng Tham mưu Liên quân, 7 máy bay Nga và 2 máy bay Trung Quốc lần lượt tiến vào rồi rời khỏi KADIZ trên vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

“Tuy không có bất kỳ hành vi xâm phạm không phận nào”, tuyên bố cho biết, “chúng tôi đã phát hiện chúng trước khi vào KADIZ và triển khai các tiêm kích của Không quân để sẵn sàng mọi tình huống”.

Các máy bay được xác định là máy bay ném bom và tiêm kích, trong đó 4 chiếc của Nga và 2 chiếc của Trung Quốc tham gia bài tập chung.

Quân đội Hàn Quốc cho 2 máy bay Nga đi vào KADIZ gần đảo Ulleungdo và đảo Dokdo/Takeshima trên biển Nhật Bản, trong khi máy bay Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng gần đá ngầm Ieodo trên biển Hoa Đông.

Những máy bay này gặp nhau gần đảo Tsushima của Nhật Bản và ở trong KADIZ khoảng 1 giờ.

Các động thái quân sự diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Tokyo sau những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan. Tháng trước, bà cho rằng Tokyo có thể hành động quân sự nếu xảy ra tấn công xuyên eo biển vào đảo Đài Loan, khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội bằng nhiều biện pháp kinh tế và ngoại giao.

Cuộc tuần tra chung Trung–Nga diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nhật Bản tuyên bố tiêm kích Trung Quốc hai lần khóa radar điều khiển hỏa lực vào máy bay F-15 của họ – hành động vốn được coi là dấu hiệu chuẩn bị tấn công.

Sự cố hôm thứ Bảy tuần trước, xảy ra gần eo biển Miyako, liên quan đến các tiêm kích J-15 được phóng từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc, theo Tokyo. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc, tố ngược Nhật Bản “quấy nhiễu” lực lượng của họ khi đang tiến hành “các cuộc diễn tập quân sự bình thường”.

Các máy bay Trung Quốc và Nga dường như đi vào KADIZ như một phần của cuộc diễn tập chung thường niên gần bán đảo Triều Tiên, vốn diễn ra một hoặc hai lần mỗi năm. Lần gần nhất là vào tháng 11 năm ngoái, khi 5 máy bay Trung Quốc và 6 máy bay Nga tiến hành tuần tra trinh sát. Hàn Quốc đã điều tiêm kích theo dõi, tương tự như những gì xảy ra hôm 9/12.

Vùng Nhận dạng Phòng không không phải là không phận chủ quyền, mà là khu vực nhằm giúp quốc gia sở tại phát hiện sớm máy bay và ngăn ngừa xâm nhập. Theo thông lệ quốc tế, các máy bay đi vào khu vực này phải thông báo kế hoạch và đường bay cho quốc gia liên quan.

Tuy nhiên, Nga không công nhận quyền quản lý của Hàn Quốc đối với KADIZ, cho rằng nó không có cơ sở pháp lý quốc tế.

Khu vực KADIZ thiết lập chồng lấn lên đá ngầm Ieodo – nơi máy bay Trung Quốc đi vào – cũng trùng với vùng nhận dạng phòng không của chính Trung Quốc.

Nghị sĩ Hàn Quốc Kang Dae-sik dẫn dữ liệu của Không quân cho biết máy bay Trung Quốc và Nga đã đi vào KADIZ mà không thông báo lần lượt khoảng 430 và 60 lần trong giai đoạn 2020–2024.

Theo SCMP