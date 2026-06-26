Đội tuyển Hàn Quốc thua Nam Phi, HLV Hong Myung-bo bị chỉ trích dữ dội

Hàn Quốc thất bại trước Nam Phi khiến dư luận phản đối gay gắt, nhiều người yêu cầu HLV Hong Myung-bo từ chức vì chiến thuật và cách dẫn dắt đội không phù hợp với thế hệ cầu thủ vàng.

Bị cửa hàng tiện lợi cấm cửa

Ngày 26/6, truyền thông Hàn Quốc cho biết sau thất bại 0-1 trước tuyển Nam Phi ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026, khiến cơ hội đi tiếp của đội tuyển Hàn Quốc trở nên hết sức mong manh, làn sóng chỉ trích trong dư luận và giới hâm mộ đã dồn về HLV Hong Myung-bo vì cách chỉ đạo và lựa chọn đội hình.

Theo một bức ảnh do một cư dân mạng Hàn Quốc đăng tải trên mạng xã hội, một cửa hàng tiện lợi tại Seoul đã dán trước cửa tấm biển với dòng chữ: "Hong Myung-bo, cấm vào!".

Được biết, tấm biển này tuy sử dụng mẫu thông báo do hệ thống nhượng quyền của cửa hàng cung cấp, nhưng do chính chủ cửa hàng này tự in và dán, chứ không phải thông báo chính thức từ công ty quản lý chuỗi cửa hàng.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động của chủ cửa hàng phản ánh sự thất vọng tột độ sau màn trình diễn của đội tuyển Hàn Quốc. Không ít người bình luận: "Chắc ông ấy phải tức giận lắm mới làm như vậy", “Hàn Quốc cũng nên cấm ông ấy vào"…

Tấm biển cấm cửa HLV Hong Myung-bo lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Hàn Quốc. Ảnh: Sohu.

Trước sức lan tỏa của bức ảnh, công ty chủ quản chính của chuỗi cửa hàng hiện vẫn giữ thái độ thận trọng và chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về tấm biển đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Quyết định để Son Heung-min dự bị gây bão

Sau thất bại 0-1 trước Nam Phi, điều gây tranh cãi nhất là việc Hong Myung-bo không xếp đội trưởng Son Heung-min đá chính từ đầu.

Ông Hong Myung-bo giải thích muốn giữ Son Heung-min cho hiệp hai nhằm khai thác thời điểm đối thủ xuống sức, nhưng chiến thuật này thất bại hoàn toàn khi Hàn Quốc không tạo được thế trận như mong muốn.

Nhiều chuyên gia Hàn Quốc cho rằng đội bóng thiếu người dẫn dắt ngay từ đầu nên hàng công mất khả năng gây áp lực, khi Son Heung-min được cho vào sân thì đã quá muộn.

Chính Hong Myung-bo cũng nhận trách nhiệm. Sau trận đấu, Hong Myung-bo không đổ lỗi cho cầu thủ. Ông phát biểu: "Các cầu thủ đã làm hết sức. Kết quả hôm nay hoàn toàn là trách nhiệm của tôi".

Quyết định để ngôi sao Son Heung-min ngồi dự bị của HLV Hong Myong-bo bị chỉ trích dữ dội. Ảnh: Getty.

Sang ngày hôm sau, ông tiếp tục thừa nhận mình không thể lý giải đầy đủ vì sao đội tuyển lại chơi dưới sức như vậy và một lần nữa nhận lỗi với tư cách HLV trưởng.

Tờ Seoul Sports bình luận gay gắt: "Việc đội tuyển Hàn Quốc thất bại trước Nam Phi – đội bị đánh giá yếu hơn trong bảng đấu – khiến người ta nhớ lại cú sốc thua Algeria cách đây 12 năm. Ngay cả khi may mắn giành vé vào vòng knock-out, màn trình diễn bạc nhược như vậy cũng đủ để HLV Hong Myung-bo nên chủ động từ chức"

Bài báo cho rằng, trong thời điểm đội bóng cần bàn thắng, Hong Myung-bo lại bất ngờ để tiền đạo chủ lực Son Heung-min ngồi dự bị, còn sau khi trung vệ Kim Min-jae chấn thương, ông vẫn tiếp tục tung thêm cầu thủ thiên về phòng ngự vào sân. Những quyết định chiến thuật này bị đánh giá là khó hiểu và khó có thể chấp nhận.

Tờ báo nhấn mạnh, ngay cả khi Hàn Quốc tạo nên "phép màu" để lọt vào vòng 32 đội, Hong Myung-bo vẫn nên cân nhắc từ chức. Lịch sử bóng đá Hàn Quốc từng có tiền lệ tương tự khi HLV Cha Bum-kun bị sa thải ngay trong thời gian diễn ra 1998 FIFA World Cup sau chuỗi kết quả thất vọng.

Các cầu thủ Hàn Quốc thất vọng vì để thua Nam Phi. Ảnh: Getty.

Kết lại bài viết, phóng viên Lee Jae-ho nhận định: "Hàn Quốc vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng 32 đội, nhưng với những gì đã thể hiện, họ hoàn toàn không xứng đáng. Thái độ thi đấu của các cầu thủ trong trận đấu đáng xấu hổ này khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, người luôn bảo vệ Hong Myung-bo, cũng nên từ chức và gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ".

Ông Hong Myung-bo bị chỉ trích từ trước World Cup

Theo BBC Sport, Hong Myung-bo đã liên tục bị la ó ngay trên sân nhà trong nhiều trận đấu trước World Cup. Nguyên nhân chính là lối chơi của ông quá thực dụng. Việc ông chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ khiến nhiều CĐV cho rằng không phù hợp với lực lượng hiện có. Đội tuyển thi đấu thiếu sức sống dù sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu. Trước World Cup, nhiều tờ báo Hàn Quốc đã cảnh báo: sơ đồ 3 trung vệ khiến đội mất cân bằng công - thủ; các trận giao hữu với Bờ Biển Ngà và Áo đều gây thất vọng; giới chuyên môn lo ngại Hàn Quốc bước vào World Cup mà chưa định hình được lối chơi.

HLV Hong Myung-bo hứng chịu nhiều chỉ trích ngay từ trước khi diễn ra World Cup. Ảnh: Chosun.

BBC từng nhận xét khá thẳng thắn rằng dù Hàn Quốc vượt qua vòng loại với thành tích bất bại, nhưng sự lạc quan trong lòng người hâm mộ lại rất thấp vì họ không tin vào cách cầm quân của Hong Myung-bo.

Tranh cãi còn bắt nguồn từ cách ông được bổ nhiệm; đây mới là vấn đề sâu xa. Ngay từ khi Hong Myung-bo được bổ nhiệm trở lại dẫn dắt đội tuyển năm 2024, nhiều CĐV Hàn Quốc đã phản đối vì cho rằng quá trình tuyển chọn thiếu minh bạch.

Theo các tài liệu được truyền thông Hàn Quốc và cộng đồng bóng đá dẫn lại: nhiều HLV nước ngoài phải trải qua phỏng vấn và thẩm định, trong khi Hong Myung-bo được mời nhận chức HLV trưởng chỉ sau một cuộc gặp trực tiếp; sau đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng từng chỉ ra những bất cập trong quy trình bổ nhiệm.

Vì vậy, mỗi thất bại của đội tuyển đều khiến làn sóng chỉ trích không chỉ hướng vào Hong Myung-bo mà còn vào Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Sau thất bại trước Nam Phi, những lời chỉ trích càng dữ dội hơn khi nhiều người cho rằng Hàn Quốc đang sở hữu một trong những thế hệ cầu thủ chất lượng nhất kể từ năm 2002 nhưng chưa phát huy được tiềm năng chỉ vì HLV là Hong Myung-bo.

Theo Sohu, Ajudaily