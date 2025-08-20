Hàn Quốc gây bất ngờ khi thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm tốc độ Mach 10 phóng từ trên không

Phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo chiến thuật

Theo trang web NewTalk, mới đây máy bay chiến đấu tàng hình KF-21 của Hàn Quốc đã hoàn thành một cuộc thử nghiệm quân sự đáng chú ý, mang theo và phóng thành công hai tên lửa siêu thanh từ trên không. Với tốc độ tối đa Mach 10 và tầm bắn linh hoạt từ 400-1.000 km, những tên lửa này được coi là "át chủ bài mới" của Hàn Quốc trong các cuộc tấn công nhắm đích.

Mục tiêu của tên lửa không chỉ là các boong-ke ngầm và trận địa pháo binh tầm xa, mà còn cả các vị trí chiến lược tiềm tàng của đối phương. Bước đột phá quân sự này đã thu hút sự chú ý và thảo luận rộng rãi trên toàn thế giới. Tại sao Hàn Quốc lại chọn phát triển tên lửa này? Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cán cân quân sự ở Đông Bắc Á?

Hình vẽ mô tả thông số hai tên lửa KTSSM-1 mà máy bay KF-21 mang. Ảnh: Wforum.



Tên lửa siêu thanh phóng từ trên không này của Hàn Quốc có ký hiệu KTSSM-1, là một phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo chiến thuật KTSSM-1 phóng từ trên bộ. Tên lửa dài 4,1 mét, đường kính 607 mm và nặng 1,6 tấn khi phóng. Nó được trang bị đầu đạn nhiệt áp xuyên giáp nặng 600 kg, có thể xuyên thủng lớp bê tông cốt thép dày 1,5 mét hoặc nằm sâu vài mét dưới lòng đất. Tên lửa đạt tốc độ tối đa Mach 10 và tầm bắn từ 400-1.000 km.

So với phiên bản phóng trên bộ, phiên bản phóng từ trên không tận dụng độ cao và tốc độ ban đầu do máy bay chiến đấu KF-21 cung cấp, giúp tăng tầm bắn lên gấp ba đến năm lần. Tên lửa phóng từ trên không cũng có khả năng tấn công bất ngờ tốt hơn, cho phép nó né tránh hệ thống phòng không của đối phương và nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.

Tiêm kích tàng hình KF-21 của Hàn Quốc. Ảnh: Wforum.



Theo giới quan sát, tên lửa này rõ ràng được Hàn Quốc phát triển để chống lại mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Các trung tâm chỉ huy và pháo binh tầm xa của Triều Tiên thường được đặt trong các boongke ngầm kiên cố, và khả năng tấn công chính xác của KTSSM-1 có thể tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu này. Tốc độ Mach 10 và quỹ đạo gần như đạn đạo của nó khiến các hệ thống phòng không hiện có khó có thể đánh chặn.

Việc Hàn Quốc triển khai tên lửa không chỉ đóng vai trò răn đe quân sự đối với Triều Tiên mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với cán cân quân sự ở Đông Bắc Á. Những đột phá công nghệ của Hàn Quốc có thể thúc đẩy Nhật Bản đẩy nhanh việc phát triển vũ khí siêu thanh, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hơn nữa, tầm bắn của chúng, bao trùm cả một phần lãnh thổ Trung Quốc, có thể gây ra những lo ngại chiến lược ở Trung Quốc.

Đạn KTSSM-1 phiên bản phóng từ mặt đất. Ảnh: Wforum.



Điểm mạnh và những thách thức, bất cập

Cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Chương trình Tấn công nhanh toàn cầu (Prompt Global Strike, PGS) của Mỹ, tên lửa Kinzhal của Nga và tên lửa DF-17 của Trung Quốc đều đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này. Mặc dù việc phát triển tên lửa của Hàn Quốc bắt đầu tương đối muộn, nhưng những tiến bộ công nghệ của nước này phản ánh nhu cầu phòng thủ khu vực đặc thù của họ. Tuy phải dựa vào sự hỗ trợ công nghệ của Mỹ, Hàn Quốc cũng đã đẩy nhanh các nỗ lực nghiên cứu và phát triển độc lập của riêng mình nhằm đạt được chỗ đứng trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, việc triển khai tên lửa của Hàn Quốc cũng đặt ra những thách thức mới. Máy bay chiến đấu KF-21 có tải trọng bên ngoài tối đa là 7,7 tấn, việc mang theo hai tên lửa nặng 1,6 tấn đặt ra những yêu cầu khắt khe về độ bền của khung máy bay. Hơn nữa, việc mang theo loại tên lửa kích thước lớn như KTSSM-1 sẽ làm giảm đáng kể khả năng tàng hình của KF-21, buộc nó phải dựa vào các máy bay chiến đấu khác để che chắn.

Quan trọng hơn, động thái quân sự này của Hàn Quốc có thể gây ra phản ứng dây chuyền từ các nước láng giềng. Triều Tiên có thể đẩy nhanh việc phát triển các hệ thống đánh chặn vũ khí siêu thanh hoặc tăng cường khả năng răn đe hạt nhân. Trung Quốc và Nga cũng có thể gián tiếp cân bằng Hàn Quốc bằng cách điều chỉnh các đợt triển khai chiến lược của họ.

Khoang vũ khí trong thân của KF-21 nhỏ nên không chứa tên lửa KTSSM-1 được.

﻿Ảnh: Toutiao.



Là đồng minh chính của Hàn Quốc, Mỹ đóng một vai trò phức tạp trong quá trình này. Mỹ không chỉ cung cấp hỗ trợ công nghệ mà còn thực hiện giám sát chiến lược đối với việc triển khai tên lửa của Hàn Quốc để đảm bảo chúng không gây ra xung đột khu vực. Tuy nhiên, sự giám sát này cũng có thể đặt ra một số hạn chế nhất định đối với quyền tự chủ của Hàn Quốc.

Tên lửa siêu thanh phóng từ trên không của Hàn Quốc chắc chắn là một bước đột phá lớn trong công nghệ quân sự của nước này, nhưng nó cũng mang lại những rủi ro địa chính trị mới. Làm thế nào để tăng cường khả năng răn đe quân sự đồng thời tránh leo thang căng thẳng khu vực sẽ là một vấn đề mà Hàn Quốc cần phải cân nhắc nghiêm túc trong tương lai. Cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh toàn cầu đang thay đổi bộ mặt chiến tranh và những lựa chọn của Hàn Quốc sẽ tác động sâu sắc đến bối cảnh an ninh ở Đông Bắc Á.