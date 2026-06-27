Mỹ mở rộng thêm lệnh cấm nhập khẩu nhiều thiết bị công nghệ của Trung Quốc

Trong bối cảnh quan hệ hai bên vẫn căng thẳng, Mỹ mở rộng thêm lệnh cấm nhập khẩu thiết bị của các doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei, ZTE, Hikvision... nhằm bảo vệ an ninh và giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (Federal Communications Commission, FCC) ngày 26/6 ra thông báo sẽ mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều thiết bị do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực siết chặt các sản phẩm bị Mỹ coi là có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Mở rộng lệnh cấm đối với các thiết bị của 5 công ty Trung Quốc

Theo Reuters, động thái này không phải cấm toàn bộ hàng điện tử Trung Quốc, mà mở rộng lệnh cấm đối với các thiết bị của 5 doanh nghiệp đã nằm trong "Covered List" (Danh sách được kiểm soát) vì lý do an ninh quốc gia, gồm: Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua Technology.

Các thiết bị bị ảnh hưởng gồm: Thiết bị viễn thông; camera giám sát an ninh; đầu ghi hình, hệ thống truyền hình mạng kín; thiết bị bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu; thiết bị phục vụ an ninh công cộng, cơ quan chính phủ, nhà máy điện, cảng biển, sân bay, mạng lưới viễn thông; các mục đích liên quan đến an ninh quốc gia.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) nơi ban hành lệnh cấm. Ảnh: Zaobao.

Điểm mới là FCC mở rộng lệnh cấm sang cả các mẫu thiết bị đời cũ. Trước đây, quy định năm 2022 chỉ áp dụng với các mẫu mới được thiết kế từ cuối năm 2022 trở đi. Theo quy định mới, không chỉ các mẫu thiết bị được thiết kế sau cuối năm 2022, mà cả nhiều dòng sản phẩm đời cũ cũng sẽ bị cấm nhập khẩu nếu được sử dụng cho các lĩnh vực: Bảo đảm an toàn công cộng, bảo vệ an ninh các cơ quan chính phủ, giám sát an ninh đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu, hoặc các mục đích liên quan đến an ninh quốc gia. Lệnh cấm mở rộng này dự kiến có hiệu lực kể từ đầu tháng 7/2026.

FCC cho biết mục tiêu của biện pháp này là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và giảm thiểu các rủi ro đối với hệ thống thông tin liên lạc của Mỹ. FCC cũng nhấn mạnh, người dân Mỹ vẫn được tiếp tục sử dụng các thiết bị đã mua trước đó, lệnh cấm chỉ áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu các sản phẩm thuộc diện bị hạn chế.

Đáng chú ý, quy định mới không mở rộng sang các mẫu máy bay không người lái (drone) hay bộ định tuyến (router) đời cũ.

Huawei và ZTE là hai doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ cấm cửa từ lâu. Ảnh: Sohu.

Trước đó, FCC đã liên tiếp đưa ra nhiều biện pháp nhằm hạn chế công nghệ Trung Quốc. Tháng 12 năm ngoái, cơ quan này đã cấm nhập khẩu toàn bộ các mẫu drone mới do Trung Quốc sản xuất. Đến tháng 3 năm nay, FCC tiếp tục cấm nhập khẩu các mẫu router dân dụng mới do Trung Quốc sản xuất - thiết bị dùng để kết nối máy tính, điện thoại và các thiết bị thông minh với Internet.

Đây được xem là bước tiếp theo trong chiến lược "tách rời công nghệ nhạy cảm" giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mục đích của Mỹ và phản ứng của Trung Quốc

Theo giới quan sát, động thái này của Mỹ có ba mục đích chính.

Thứ nhất, Mỹ bịt "lỗ hổng" của lệnh cấm năm 2022. Trước đây, doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục bán các mẫu camera, thiết bị viễn thông cũ; hoặc thay đổi rất nhỏ rồi tiếp tục lưu hành. FCC cho rằng đây là lỗ hổng cần được khắc phục.

Thứ hai, mở rộng sang toàn bộ chuỗi hạ tầng. Mục tiêu không chỉ là camera hay thiết bị mạng, mà là toàn bộ hệ thống liên quan đến chính phủ, lực lượng thực thi pháp luật, hạ tầng trọng yếu và an ninh công cộng.

Điều này đồng nghĩa Mỹ muốn loại bỏ tối đa thiết bị của các công ty Trung Quốc khỏi những lĩnh vực nhạy cảm.

Các thiết bị giám sát của HIKVision bị Mỹ cấm nhập khẩu. Ảnh: HIKVISION.

Thứ ba, báo hiệu xu hướng Mỹ siết công nghệ Trung Quốc ngày càng mạnh. Trong khoảng nửa năm qua, FCC liên tiếp đưa ra các biện pháp như cấm các mẫu drone Trung Quốc mới; cấm router dân dụng Trung Quốc mới; siết quy định đối với cáp quang biển; hạn chế các phòng thử nghiệm, chứng nhận thiết bị tại Trung Quốc; nay tiếp tục mở rộng lệnh cấm đối với thiết bị của Huawei, ZTE, Hikvision...

Đến thời điểm Reuters đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và các doanh nghiệp liên quan chưa đưa ra bình luận về quyết định mới của FCC. Tuy nhiên, trước một gói biện pháp tương tự của FCC hồi cuối tháng 4/2026, Bộ Thương mại Trung Quốc đã phản ứng rất gay gắt.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, Mỹ đang lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia; từ bỏ nguyên tắc trung lập về công nghệ; phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc; gây tổn hại chuỗi cung ứng toàn cầu; gây ảnh hưởng đến chính doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

Trung Quốc cũng tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục các biện pháp này thì Trung Quốc sẽ có những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp nước mình.

Theo Singtao, Zaobao