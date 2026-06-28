Nhìn lại những điểm nhấn vòng bảng World Cup 2026

Với thể thức 48 đội, World Cup 2026 chứng minh chất lượng không giảm, các đội trung bình tiến bộ và vòng bảng kịch tính đến phút cuối.

Sau 72 trận đấu của vòng bảng đầu tiên trong lịch sử World Cup 48 đội, giải đấu đã mang đến gần như mọi cung bậc cảm xúc. Những ứng viên vô địch vẫn chứng minh sức mạnh, nhưng khoảng cách giữa các nền bóng đá đang thu hẹp nhanh hơn bao giờ hết.

Nếu World Cup 2022 được nhớ đến với hàng loạt "cơn địa chấn" như Saudi Arabia đánh bại Argentina hay Morocco vào bán kết, thì World Cup 2026 cho thấy một xu hướng khác: bất ngờ không còn đến từ một trận đấu đơn lẻ, mà đến từ sự tiến bộ đồng đều của nhiều đội bóng tầm trung.

Thủ môn Vozinha cùng đội Cape Verde đã trở thành bất ngờ lớn nhất của giải. Ảnh: TVBS.

Thể thức 48 đội tạo nên vòng bảng hấp dẫn hơn dự đoán

Trước giải đấu, FIFA bị hoài nghi việc tăng từ 32 lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra.

Việc chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội và lấy thêm 8 đội đứng thứ ba xuất sắc nhất khiến hầu như mọi bảng đấu đều còn nguyên sức nóng cho đến lượt trận cuối cùng. Không ít đội bóng bước vào ngày thi đấu cuối vẫn còn cơ hội đi tiếp, khiến tính toán điểm số, hiệu số và số bàn thắng trở nên vô cùng căng thẳng.

Đây có thể xem là thành công đầu tiên của World Cup 48 đội.

Tuyển Na Uy với động tác chèo thuyền độc đáo. Ảnh: Getty.

Châu Âu vẫn là thế lực, Nam Mỹ không còn áp đảo tuyệt đối

Nếu nhìn vào danh sách các đội vượt qua vòng bảng, UEFA vẫn chứng minh vị thế thống trị. Các ứng viên như: Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, đều hoàn thành mục tiêu vào vòng knock-out.

Đáng chú ý, nhiều đội không chỉ giành vé mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng. Tuyển Anh của Thomas Tuchel khởi đầu chưa thật thuyết phục khi hòa Ghana, nhưng càng đá càng ổn định. Chiến thắng 2-0 trước Panama giúp họ đứng đầu bảng, trong khi Harry Kane lập kỷ lục ghi 11 bàn tại World Cup và Jude Bellingham tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh thế hệ mới.

Pháp vẫn thể hiện hình ảnh của ứng viên vô địch với lối chơi cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Tuyển Pháp thể hiện sức mạnh đáng nể. Ảnh: Getty.

Brazil và Argentina vẫn được xem là ứng viên vô địch. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với phần còn lại không còn lớn. Nhiều trận đấu cho thấy các đội Nam Mỹ không còn dễ dàng áp đặt thế trận như những kỳ World Cup trước.

Đây là hệ quả của việc các nền bóng đá nhỏ đã tiến bộ mạnh về khoa học thể thao, phân tích dữ liệu và tổ chức phòng ngự.

Châu Phi là điểm sáng lớn nhất, châu Á chỉ còn 2 đại diện

Nếu phải chọn khu vực gây ấn tượng nhất vòng bảng, đó là châu Phi khi 9/10 đội tham dự vượt qua vòng bảng, Tunisia là đội duy nhất bị loại.

Tuyển Morocco tiếp tục nối dài thành công sau kỳ tích World Cup 2022 bằng một vòng bảng bất bại.

Tuyển Nhật Bản là đội châu Á có phong độ tốt nhất và lối chơi đẹp mắt. Ảnh: Getty.

Ai Cập cũng tạo nên cột mốc lịch sử khi vượt qua vòng bảng; Algeria tái lập kỳ tích World Cup 2014 sau 12 năm khi vượt qua vòng bảng; Nam Phi giành quyền đi tiếp; CHDC Congo cũng có mặt ở vòng 1/32 sau chiến thắng quyết định trước Uzbekistan.

Điểm chung của các đại diện châu Phi là: Thể lực rất tốt, tốc độ chuyển trạng thái nhanh, ngày càng tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Họ không còn là những đội chỉ biết phòng ngự phản công.

Các cầu thủ Hàn Quốc gây thất vọng khi để thua Nam Phi trong trận cuối. Ảnh: Getty.

So với World Cup 2022, bóng đá châu Á lại gây thất vọng khi 7/9 đội tham dự bị loại. Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là hai lá cờ đầu, nhưng trong khi Nhật bay cao thì Hàn lại “ôm hận” bởi sai lầm chiến thuật trong trận cuối; Iran chiến đấu kiên cường nhưng thiếu may mắn để đi tiếp.

Nhìn chung, các đội châu Á chơi tổ chức hơn, thể lực tốt hơn nhưng vẫn thiếu những ngôi sao đủ sức định đoạt các trận đấu lớn.

Chiến thuật đang thay đổi, không còn trận đấu dễ dàng

Một điểm rất đáng chú ý là số lượng các đội sử dụng pressing tầm cao, sơ đồ 3 trung vệ linh hoạt, hậu vệ biên dâng rất cao và tiền đạo số 9 lùi sâu làm bóng. Vai trò của trung phong hiện đại ngày càng giống "nhạc trưởng" hơn là chỉ săn bàn; Harry Kane là ví dụ điển hình.

Hai ngôi sao trẻ đang chói sáng: Erling Haaland và Kylian Mbappe. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, AI, dữ liệu lớn và phân tích video cũng được nhiều HLV tận dụng để điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận đấu.

Điều thú vị nhất là không còn trận đấu dễ. Nếu trước đây World Cup thường xuất hiện nhiều trận thắng cách biệt 4-0 hoặc 5-0, thì năm nay điều đó ít xảy ra hơn.

Ngay cả những đội được đánh giá yếu cũng phòng ngự có tổ chức, pressing tốt và tận dụng phản công hiệu quả. Khoảng cách giữa đội hạng 15 và đội hạng 50 thế giới nhỏ hơn rất nhiều so với một thập kỷ trước.

Sau vòng bảng, World Cup 2026 đã phần nào chứng minh quyết định mở rộng lên 48 đội không làm giảm chất lượng giải đấu như nhiều người lo ngại. Ngược lại, số lượng đội bóng có khả năng cạnh tranh tăng lên, các trận đấu cân bằng hơn và vòng bảng duy trì sức hấp dẫn đến những lượt cuối.

Các ông lớn như Anh, Pháp, Đức, Brazil hay Argentina vẫn là ứng viên hàng đầu, nhưng những đại diện đến từ châu Phi, châu Á và các nền bóng đá mới nổi cho thấy họ không còn chỉ đóng vai "kẻ lót đường".

Vòng 1/32 vì thế hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ, khi ranh giới giữa "ông lớn" và "ngựa ô" ngày càng trở nên mong manh.

Tuyển Tây Ban Nha sau vấp ngã trong trận đầu đã nhanh chóng thể hiện đẳng cấp. Ảnh: Getty.

Vòng bảng mới chỉ là "màn khởi động". World Cup thực sự sẽ bắt đầu từ vòng knock-out, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá và những bất ngờ lớn nhất thường xuất hiện.

Messi bứt tốc trong cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026

Vòng bảng World Cup 2026 chứng kiến màn bùng nổ của các tiền đạo, biến cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng năm nay trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Với bàn thắng đẹp mắt vào lưới Jordan, siêu sao Lionel Messi đã chính thức cán mốc 6 bàn thắng, một mình đơn thương độc mã dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải đấu.

Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị trí "vua" trong đội hình Argentina. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, hai tiền đạo trẻ Kylian Mbappé, Erling Haaland đang bám đuổi sát phía sau khi sở hữu cùng 4 bàn thắng và sẵn sàng tăng tốc ở những trận đấu sinh tử tiếp theo. Hai khẩu trọng pháo kỳ cựu là Harry Kane và Cristiano Ronaldo dù tạm thời bị tụt lại phía sau với vỏn vẹn 2 bàn thắng, nhưng bản lĩnh của những sát thủ vòng cấm hàng đầu thế giới vẫn là mối đe dọa thường trực cho bất kỳ hàng thủ nào ở vòng loại trực tiếp.

16 cặp đấu vòng 32 đội được xác định

Sau vòng bảng, 32 cái tên xuất sắc nhất đã được xác định để đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể:

Sau vòng 4, 32 đội tiếp bước vào vòng 32, loại trực tiếp. Ảnh: FIFA.

Ngày (theo giờ địa phương) - Cặp đấu:

28/6 Nam Phi gặp Canada

29/6 Đức đấu Paraguay

29/6 Hà Lan gặp Morocco

29/6 Brazil gặp Nhật Bản

30/6 Pháp đối đầu Thụy Điển

30/6 Bờ Biển Ngà gặp Na Uy

30/6 Mexico đấu Ecuador

1/7 Anh gặp CHDC Congo

Đội tuyển Mỹ gây bất ngờ khi toàn thắng cả ba trận. Ảnh: Getty.

1/7 Mỹ đấu Bosnia & Herzegovina

1/7 Bỉ gặp Senegal

2/7 Bồ Đào Nha đấu Croatia

2/7 Tây Ban Nha gặp Áo

2/7 Thụy Sĩ gặp Algeria

3/7 Argentina đấu Cape Verde

3/7 Colombia gặp Ghana

3/7 Australia đấu Ai Cập

Harry Kane và Jude Bellingham sau khi ghi bàn thắng lịch sử để trở thành "Vua phá lưới World Cup" của tuyển Anh. Ảnh: Sohu.

Những cặp đấu đáng chú ý nhất

Anh gặp Congo: Một trong những trận được cho là cân bằng nhất vòng 1/32, khi "Tam sư" gặp đại diện mạnh của châu Phi.

Brazil đấu với Nhật Bản: "Samurai Xanh", niềm hy vọng của châu Á đối đầu đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup, cũng là cuộc thư hùng đầy duyên nợ giữa hai trường phái bóng đá nghệ thuật.

Hà Lan gặp Morocco: Tái hiện cuộc đọ sức giữa hai đội bóng có lối chơi kỹ thuật và đều đang đạt phong độ cao.

Luka Modric sẽ so tài với Cristiano Ronaldo trong trận đấu ngày 2/7 tới đây. Ảnh: Getty.

Bồ Đào Nha gặp Croatia: Màn so tài giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric, với khả năng là kỳ World Cup cuối của hai ngôi sao này.

Pháp gặp Thụy Điển: Ứng viên vô địch số một chạm trán đối thủ giàu thể lực và có khả năng tạo bất ngờ.

Argentina đấu Cape Verde: Câu chuyện cổ tích mang tên Cape Verde (quốc gia chỉ có khoảng 500.000 dân) chạm trán nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi.

Giới hâm mộ cũng lưu ý một chi tiết rất hay về nhánh đấu: nếu cùng vượt qua vòng 1/32, Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng giữa Bồ Đào Nha và Croatia ở vòng 1/16, trong khi Pháp có thể đụng Đức ngay từ vòng 1/8. Đây được xem là hai trận "chung kết sớm" rất đáng chờ đợi.