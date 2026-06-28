Nắng nóng lịch sử tại Paris: Nhà xác quá tải, hơn 100 người tử vong chỉ trong một ngày

Nắng nóng cực đoan tại Pháp khiến nhiệt độ Paris vượt 40 độ C, ít nhất 109 người tử vong trong một ngày. Bệnh viện, nhà xác quá tải, châu Âu tiếp tục đối mặt với đợt thời tiết khắc nghiệt.

Ít nhất 109 người đã tử vong chỉ trong vòng 24 giờ tại Paris khi thủ đô nước Pháp hứng chịu một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất lịch sử hiện đại. Nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C, khiến hệ thống y tế, nhà xác và dịch vụ tang lễ rơi vào tình trạng quá tải chưa từng có, trong khi giới chức cảnh báo số nạn nhân thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Hơn 100 người tử vong trong một ngày, bệnh viện và nhà xác quá tải

Theo Franceinfo, dẫn dữ liệu từ các đơn vị cấp cứu y tế (SAMU), riêng ngày thứ Sáu đã ghi nhận 109 ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại Paris. Con số này chỉ bao gồm những trường hợp được lực lượng cấp cứu xác nhận tại nhà hoặc nơi công cộng, chưa tính các ca tử vong trong bệnh viện hoặc viện dưỡng lão.

Trong suốt tuần qua, khu vực Paris và ba địa phương lân cận ghi nhận khoảng 3.400 cuộc gọi cấp cứu, tăng tới 80% so với mức bình thường. Số bệnh nhân nhập khoa cấp cứu cũng tăng 36%, phản ánh sức ép rất lớn lên hệ thống y tế thủ đô.

Các nhân viên y tế đã xử lý ít nhất 30 trường hợp ngừng tim. Đáng chú ý, một bệnh nhân bị sốc nhiệt được ghi nhận có thân nhiệt lên tới 43,7°C – mức có thể đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian rất ngắn.

Bà Catherine Legall, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Argenteuil thuộc vùng Đại Paris, nói với tờ Le Monde rằng bệnh viện của bà chứng kiến "làn sóng tử vong tăng đột biến", với 6 người chết chỉ trong một đêm sau nhiều ngày nắng nóng cực đoan.

Áp lực không chỉ đè nặng lên các bệnh viện.

Ông Gautier Caton, người phát ngôn Liên đoàn Dịch vụ Tang lễ Quốc gia Pháp (FNF), cho biết với CNews rằng nhiều nhà xác tại Paris đã kín chỗ hoặc gần như không còn khả năng tiếp nhận thêm thi thể. Một số gia đình buộc phải chuyển người thân đã mất sang các địa phương khác để bảo quản và tổ chức tang lễ.

Theo RTL, tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại nhiều thành phố khác như Orléans và Nantes, nơi số ca tử vong tăng nhanh khiến ngành dịch vụ tang lễ chịu áp lực rất lớn.

Nắng nóng kỷ lục, số ca cấp cứu tăng vọt

Trong tuần qua, nhiều khu vực của Pháp ghi nhận nhiệt độ trên 40°C, buộc cơ quan khí tượng Météo-France phát cảnh báo đỏ tại hàng chục tỉnh thành.

Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist cảnh báo đợt nắng nóng này nhiều khả năng sẽ tạo ra tình trạng tử vong vượt mức thông thường (excess mortality). Theo bà, số ca can thiệp cấp cứu đã tăng tới 122% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu hôm 18/6, đã có 74 người thiệt mạng do đuối nước tại các sông, hồ và bể bơi trên khắp nước Pháp. Nhiều người tìm đến nguồn nước để giải nhiệt nhưng gặp tai nạn vì bơi tại khu vực không được giám sát.

Châu Âu chìm trong "vòm nhiệt" lịch sử

Không chỉ Pháp, phần lớn Tây và Trung Âu đang trải qua một đợt nắng nóng chưa từng có.

Theo Reuters, hiện tượng khí tượng mang tên Omega Block đã tạo ra một "vòm nhiệt" khổng lồ giữ khối không khí nóng từ Bắc Phi bao phủ nhiều quốc gia châu Âu trong nhiều ngày liên tiếp. Các nhà khoa học cho biết đây là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trên lục địa này.

Đan Mạch, Thụy Sĩ, Cộng hòa Czech và nhiều nước khác đều lập kỷ lục nhiệt độ mới trong tháng 6.

Tại Đức, hãng đường sắt Deutsche Bahn phải khuyến cáo người dân hạn chế các chuyến đi không cần thiết do đường ray bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá cao, trong khi nhiều tuyến giao thông bị gián đoạn.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), châu Âu đang là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt cao gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu. Các nghiên cứu khí hậu cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và nguy hiểm hơn.

Tranh cãi về mức độ nguy hiểm của nắng nóng

Trong bối cảnh châu Âu đối mặt với số ca tử vong ngày càng tăng, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright lại đưa ra quan điểm gây tranh cãi.

Phát biểu tại một sự kiện trong tuần, ông cho rằng: "Lúc nào cũng có nhiều người chết vào mùa đông hơn mùa hè, bởi giá lạnh là nguyên nhân gây tử vong lớn hơn rất nhiều so với nắng nóng", theo Politico.

Nhận định này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều khi các bệnh viện và lực lượng cấp cứu trên khắp châu Âu vẫn đang phải căng mình ứng phó với hậu quả của đợt nắng nóng lịch sử.

Theo Reuters, Franceinfo, Le Monde