"Không lối thoát": Nhân chứng kể khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ cháy quán bar ở Bangkok

Nhân chứng sống sót kể lại khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc khi vụ cháy quán bar ở Bangkok khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào đêm 12/7 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người và khiến hơn 70 người khác bị thương. Khi lực lượng cứu hộ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhiều câu chuyện đau lòng của các nạn nhân và người sống sót dần được hé lộ.

Thoát chết chỉ vì... ra ngoài hút thuốc

Usa Tadsree, 41 tuổi, cho biết bà chỉ vừa bước ra ngoài hút thuốc vài giây trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong quán bar.

"Tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Không còn bất kỳ lối thoát nào nữa", bà kể trong nước mắt.

Bà cho biết chỉ vài phút trước đó vẫn còn cùng hai người bạn uống bia, nghe nhạc và trò chuyện vui vẻ. Nhưng khi ngọn lửa bùng lên, cả hai đều mắc kẹt bên trong và không thể thoát ra.

Ngồi bên ngoài hiện trường, Usa chứng kiến lực lượng cứu hộ đưa thi thể một người bạn ra ngoài, khuôn mặt được phủ bằng tấm vải trắng.

"Tôi hoàn toàn suy sụp. Trông cô ấy như chỉ đang ngủ", bà nói.

Theo giới chức Thái Lan, vụ cháy xảy ra vào khoảng nửa đêm và là một trong những thảm họa hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều năm qua.

Nghi vấn cửa thoát hiểm gặp sự cố

Ngoài 27 người thiệt mạng, hơn 70 nạn nhân khác bị thương, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát Thái Lan cho biết đang điều tra hàng loạt yếu tố có thể dẫn đến thảm kịch, trong đó có nghi vấn cửa thoát hiểm bị cản trở khiến nhiều người không thể thoát ra khi đám cháy bùng phát.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một luồng lửa lớn bất ngờ phụt ra từ khu vực cửa ra vào chỉ trong tích tắc.

Cơ quan quản lý thiên tai Bangkok nhận định nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ chập điện tại hệ thống điều hòa trên trần nhà.

Trong khi đó, cảnh sát cũng xem xét khả năng hệ thống dây điện quá tải, việc sử dụng vật liệu dễ cháy cũng như các vấn đề liên quan đến lối thoát hiểm của quán bar.

Những ước mơ dang dở

Các nhân viên cảnh sát pháp y kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn gây chết người tại một quán bar ở Bangkok, Thái Lan, ngày 13/7. Ảnh: Reuters.

Sáng hôm sau, rất đông thân nhân các nạn nhân đã có mặt tại Viện Pháp y Bangkok để chờ nhận dạng thi thể.

Giữa đám đông, bà Jansuda Tanla nghẹn ngào tìm kiếm con trai duy nhất của mình.

"Nếu ai nhìn thấy con trai tôi ở bệnh viện nào, xin hãy báo cho tôi. Tôi chỉ có một đứa con thôi", bà vừa khóc vừa mô tả hình xăm trên người con trai.

Con trai bà là Din, 27 tuổi, ca sĩ của một ban nhạc pop-rock Thái Lan. Đêm xảy ra hỏa hoạn, anh đang biểu diễn trên sân khấu.

"Nó bỏ dở trường nghề để theo đuổi ca hát. Tôi từng bảo con hãy cứ thử sức. Khi gia đình mắc nợ, chính nó đã đi hát để kiếm tiền trả nợ giúp mẹ", bà kể.

Không chỉ Din, nghệ sĩ keyboard của ban nhạc tên Kwang cũng được xác nhận đã thiệt mạng.

Một người bạn của Kwang cho biết nam nhạc công vốn là quân nhân nhưng tranh thủ đi biểu diễn vào buổi tối để tăng thu nhập.

"Là một nhạc sĩ, tôi thực sự bị sốc. Các địa điểm biểu diễn cần có nhiều lối thoát hiểm hơn. Chúng tôi đi hát chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình, không ai muốn mất mát như thế này", anh nói.

Trong số các nạn nhân còn có một tài xế taxi tên Li cùng người bạn đời của anh.

"Li là người rất tốt bụng. Cậu ấy từng chở học sinh miễn phí", mẹ của người bạn đời Li chia sẻ khi đến nhận dạng thi thể.

Người anh bất lực nhìn em trai mắc kẹt trong biển lửa

Nhiều nạn nhân là lao động trẻ từ các tỉnh hoặc nước láng giềng đến Bangkok tìm việc.

Pongpaset Pongpanee, 21 tuổi, quốc tịch Lào, làm phục vụ tại quán bar cùng anh trai Kaewudon Pongpanee.

Kaewudon kể rằng khi phát hiện hỏa hoạn, anh đã cầm bình chữa cháy lao vào dập lửa với hy vọng cứu em trai.

"Tôi nghe rất nhiều tiếng la hét. Tôi muốn vào cứu em nhưng không thể. Khói quá dày, sức nóng quá khủng khiếp", anh nghẹn ngào.

Một nạn nhân khác là Sittipong Chaiyo, 23 tuổi, mới chuyển từ tỉnh Ubon Ratchathani lên Bangkok làm phục vụ được khoảng một tháng.

Theo chị gái anh, Sittipong tới quán cùng bạn bè và đã tử vong do ngạt khói.

"Khi thấy tin tức, cả nhà bảo tôi đến kiểm tra. Mẹ tôi suy sụp hoàn toàn. Điều này lẽ ra không nên xảy ra", chị gái nạn nhân nói.

Trong khi nguyên nhân chính thức của vụ cháy vẫn đang được điều tra, thảm kịch tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao đã một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống lối thoát hiểm và các tiêu chuẩn an toàn tại các địa điểm giải trí đông người ở Thái Lan.

Theo Reuters