Đội tuyển thua Anh ở World Cup, Hãng hàng không Na Uy phải đổi logo thành British Airways

Hãng hàng không Norwegian Air của Na Uy đã thực hiện đúng cam kết trong màn "cá cược vui" trên mạng xã hội với British Airways sau trận tứ kết World Cup 2026 bằng cách đổi hình đại diện trên Instagram thành logo của British Airways.

Theo tờ Zaobao và hãng tin Reuters, hãng hàng không Norwegian Air của Na Uy đã thực hiện đúng cam kết trong màn "cá cược vui" trên mạng xã hội với British Airways sau trận tứ kết World Cup 2026.

Trước cuộc đối đầu giữa tuyển Na Uy và Anh, hai hãng hàng không đã có màn "đấu khẩu" hài hước trên mạng xã hội. Sau nhiều lượt tương tác, hai bên thống nhất rằng hãng có đội tuyển thua sẽ phải đổi hình đại diện (avatar) trên tài khoản Instagram thành logo của đối phương trong vòng một ngày.

Rạng sáng 12/7 (giờ Việt Nam), tại trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra ở Miami (Mỹ), đội tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết. Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo Harry Kane và chân sút Erling Haaland đã ôm nhau chúc mừng đầy thân thiện.

Đúng như giao kèo, sau khi Na Uy thất bại, Norwegian Air đã đổi hình đại diện trên tài khoản Instagram sang logo của British Airways trong 24 giờ.

Ở các bài đăng sau đó, cả Norwegian Air và British Airways đều gửi lời chúc mừng và thể hiện tinh thần thể thao đẹp, góp phần tạo nên một màn tương tác thú vị bên lề World Cup 2026.

Norwegian Air cũng gửi lời chúc tuyển Anh tiếp tục thi đấu thành công và bày tỏ hy vọng "Tam sư" sẽ lên ngôi vô địch World Cup. Hãng viết: "Dù hành trình của chúng tôi đã khép lại, nhưng màn cá cược đầy thiện chí này sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp với tất cả chúng ta. Chúc tuyển Anh và British Airways thi đấu thành công ở bán kết. Chúng tôi thực sự hy vọng các bạn sẽ 'đưa cup trở về nhà'!".

Norwegian Air chúc mừng British Airways và đổi hình đại diện (avatar) trên tài khoản Instagram thành logo của đối phương trong vòng một ngày. Ảnh: Sohu.

"Football's coming home" (Đưa bóng đá trở về nhà) là khẩu hiệu nổi tiếng của bóng đá Anh, hàm ý mong đội tuyển Anh giành chức vô địch World Cup, bởi nước Anh được coi là cái nôi của bóng đá hiện đại.

Đáp lại, British Airways dí dỏm bình luận: "Chúng tôi rất thích diện mạo mới của các bạn”. Trên trang Instagram chính thức, hãng cũng viết: "Trên sân là đối thủ, ngoài sân mãi là bạn bè. Một chút cạnh tranh khiến mọi thứ thú vị hơn. Cảm ơn Norwegian Air đã khởi xướng màn thách đấu này. Xin chúc mừng tuyển Anh lọt vào bán kết World Cup. Bóng đá sắp trở về nhà!".

Màn tương tác hài hước giữa hai hãng hàng không nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là một chiến dịch truyền thông mạng xã hội rất thành công. Không ít cư dân mạng còn để lại bình luận dưới bài đăng của Norwegian Air, bày tỏ sự tôn trọng vì hãng giữ đúng lời hứa và cho biết họ sẽ lựa chọn bay cùng Norwegian Air trong các chuyến du lịch tới Na Uy trong tương lai.

Theo Zaobao, Singtao