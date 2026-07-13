Truyền thông Mỹ điểm danh những pha "vạ miệng" của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp gây chú ý với nhiều phát ngôn nhầm lẫn, từ gọi Iran là "Cộng hòa Hồi giáo Nhật Bản", nhầm Zelensky với Putin đến hàng loạt lỗi về tên người và quốc gia.

Trong nhiều năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên chế giễu các đối thủ chính trị vì những lần nói nhầm trước công chúng.

Ông từng phát đoạn video ghi lại những lần vấp lời của cựu Tổng thống Joe Biden trong một cuộc mít tinh năm 2022, chế giễu ông Biden vì nhầm lẫn giữa Trump và Kamala Harris trong chiến dịch tranh cử năm 2024, đồng thời nhiều lần nhắc lại phát ngôn nổi tiếng của Barack Obama khi ông từng nói mình đã đi qua "57 bang" của nước Mỹ.

Khi đó, ông Trump từng viết trên mạng xã hội rằng: "Hãy tưởng tượng nếu tôi nói như vậy thì đó sẽ trở thành câu chuyện của năm."

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, chính ông Trump lại liên tục mắc các lỗi phát ngôn tương tự. Chỉ trong chưa đầy 10 phút phát biểu tại hội nghị NATO hôm 8/7 bên cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông đã mắc ba lỗi đáng chú ý, trong đó có việc gọi Iran là "Cộng hòa Hồi giáo Nhật Bản".

Đó chỉ là một trong hàng loạt lần "vạ miệng" của nhà lãnh đạo Mỹ thời gian gần đây. Sau đây là những sự việc tương tự được CNN tổng hợp.

Gọi Iran thành... "Cộng hòa Hồi giáo Nhật Bản"

Trong lúc nhắc lại một cuộc đối đầu với Iran, ông Trump bất ngờ nói: "Chúng tôi đã bị 111 tên lửa bắn từ Cộng hòa Hồi giáo Nhật Bản."

Đương nhiên, cụm từ "Cộng hòa Hồi giáo Nhật Bản" hoàn toàn không tồn tại. Giới quan sát cho rằng ông Trump đã vô tình nhầm giữa Iran và Nhật Bản.

Ngay sau đó, ông tiếp tục nhầm tên thỏa thuận hạt nhân JCPOA (Kế hoạch Hành động chung toàn diện) thành "JCPOC", dù đây là văn kiện mà ông Trump nhiều lần chỉ trích trong suốt nhiều năm qua.

Một lỗi khác cũng diễn ra ngay tại hội nghị NATO, khi ngồi cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng ông Trump lại quay sang phóng viên và hỏi: "Có ai có câu hỏi dành cho Tổng thống Putin không?"

Đây là lỗi khá giống với sự cố mà Joe Biden từng mắc tại hội nghị NATO năm 2024 khi gọi nhầm Zelensky thành Putin.

Liên tục gọi nhầm người

Những tuần gần đây, ông Trump nhiều lần gọi nhầm tên các cộng sự và đồng minh.

Trong một sự kiện về doanh nghiệp nhỏ, ông giới thiệu người đứng đầu Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) Kelly Loeffler nhưng lại gọi bà là... Nicki Minaj, nữ rapper nổi tiếng từng công khai ủng hộ ông Trump.

Hai phút sau, ông Trump tiếp tục nhắc đến Nicki Minaj một lần nữa, nhưng lần này là đúng chủ đích.

Ở một sự kiện khác, ông gọi tỷ phú Elon Musk thành "Leon" khi nhắc tới hệ thống Internet vệ tinh Starlink.

Trong buổi lễ tôn vinh đội bóng bầu dục Đại học Indiana hồi tháng 5, ông Trump còn quay sang hỏi huấn luyện viên Curt Cignetti đang ở đâu, dù vị HLV này đứng ngay cạnh ông suốt từ đầu chương trình.

Nhầm lẫn các quốc gia

Không chỉ nhầm tên người, ông Trump còn nhiều lần nhầm lẫn giữa các quốc gia.

Trong một bài phát biểu đầu năm nay, ông liên tục gọi Greenland thành Iceland, dù chính Greenland là vùng lãnh thổ mà ông từng nhiều lần tuyên bố muốn mua lại.

Trong một sự kiện khác, ông Trump nói Miami là nơi trú ẩn của những người chạy trốn chế độ cộng sản ở Nam Phi, trước khi tự sửa thành Nam Mỹ.

Ông cũng nhiều lần tuyên bố từng giúp chấm dứt xung đột giữa Azerbaijan và Albania, trong khi cuộc chiến thực tế diễn ra giữa Azerbaijan và Armenia.

Nhầm lẫn này sau đó trở thành đề tài châm biếm tại một hội nghị của châu Âu.

Lẫn lộn giữa Iran, Ukraine và Afghanistan

Ông Trump cũng nhiều lần gây chú ý vì nhầm lẫn các vấn đề địa chính trị.

Khi được hỏi về phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên quan tới đảo Đài Loan, ông Trump lại trả lời như thể câu hỏi đang nói về... Iran và eo biển Hormuz.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4, ông tuyên bố: "Ukraine đã thất bại về quân sự."

Tuy nhiên, ngay sau đó phần còn lại của phát biểu lại chuyển sang nói về... Iran, với những lập luận mà ông thường dùng khi đề cập tới Tehran.

Một lần khác, Trump còn đổ lỗi cho cựu Tổng thống Barack Obama về cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan, dù sự kiện này diễn ra dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Nói sẽ tới... Nga dù hội nghị diễn ra ở Alaska

Một trong những lỗi gây chú ý nhất diễn ra trước cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trump hai lần tuyên bố: "Tôi sẽ đến Nga vào thứ Sáu."

Thực tế, hội nghị dự kiến được tổ chức tại Alaska, bang cực bắc của Mỹ.

Dù Alaska từng thuộc Nga trước khi được Mỹ mua lại vào năm 1867, nơi này đã là lãnh thổ Mỹ hơn 150 năm.

Những sai sót ngày càng thu hút sự chú ý

Những lần nói nhầm của các chính trị gia vốn không phải điều hiếm gặp. Joe Biden, Barack Obama hay nhiều nguyên thủ khác đều từng mắc lỗi tương tự.

Điều khiến các phát biểu gần đây của Trump thu hút nhiều sự chú ý là bởi chính ông từng nhiều lần sử dụng những pha "vạ miệng" của đối thủ như một vũ khí công kích chính trị.

Vì vậy, khi những sai sót tương tự xuất hiện ngày càng dày đặc trong các bài phát biểu của chính Trump, chúng nhanh chóng trở thành chủ đề được truyền thông và mạng xã hội Mỹ khai thác rộng rãi.

Theo CNN