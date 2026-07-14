Nike và Adidas đại chiến tại World Cup, quyết giành thị trường bóng đá Mỹ

Hai "gã khổng lồ" đồ thể thao Nike và Adidas đang chi hàng triệu USD để cạnh tranh quyết liệt tại World Cup 2026, với mục tiêu thống trị sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh và giành lợi thế tại thị trường Mỹ.

Hai đồ thể thao "khổng lồ" Nike và Adidas đang chi hàng triệu USD để cạnh tranh quyết liệt tại World Cup 2026, với mục tiêu không chỉ thống trị sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn giành lợi thế tại thị trường Mỹ, nơi bóng đá được cho là đang phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, bóng đá hiện là một trong những môn thể thao tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ, chủ yếu nhờ sự phát triển của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Hiện có hơn 62 triệu người Mỹ quan tâm đến bóng đá, đưa Mỹ trở thành thị trường người hâm mộ bóng đá lớn thứ tư thế giới.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 6, ông Elliott Hill, Tổng giám đốc điều hành Nike, cho biết bóng đá đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển chiến lược của hãng.

Ông nói: "World Cup là một trong những đấu trường cạnh tranh khốc liệt nhất của thể thao. Chúng tôi sẽ bước vào cuộc chơi với sự chuẩn bị tốt nhất".

Trong khi đó, Phó Chủ tịch phụ trách bóng đá toàn cầu của Nike, Nicolás Andrade, nhận định World Cup sẽ là "cú hích tăng trưởng" đối với hãng.

Áo đấu của tuyển Đức trong thời gian tới có thể không mang logo của Adidas nữa. Ảnh: Getty.

Về phía Adidas, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị thương hiệu Chris Murphy cũng nhấn mạnh: "Khó có thể nói hết tầm quan trọng của World Cup. Sức ảnh hưởng của giải đấu là vô cùng lớn."

Tại World Cup 2026, Adidas tài trợ 14 đội tuyển quốc gia, trong khi Nike tài trợ 12 đội. Cả hai hãng đều mạnh tay đầu tư tại ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico, tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá, tung các chiến dịch quảng cáo với ngôi sao bóng đá, đồng thời giới thiệu nhiều mẫu giày, áo đấu và trang phục phiên bản giới hạn.

Đối với Nike, cuộc cạnh tranh lần này càng mang ý nghĩa sống còn. Kể từ năm 2024, hãng liên tục gặp khó khăn trong việc phục hồi doanh số, trong khi Adidas duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Nếu xét riêng cuộc cạnh tranh xoay quanh đội tuyển Đức, Nike đã giành được một chiến thắng mang tính biểu tượng. Đội tuyển Đức xác nhận sẽ chuyển sang mặc áo đấu do Nike sản xuất từ kỳ World Cup tiếp theo, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 70 năm đội bóng này không còn sử dụng trang phục của thương hiệu nội địa Đức Adidas. Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong cuộc đua giữa hai thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới.

Theo Worldjournal