Vũ khí từng chỉ có trong phim viễn tưởng vừa đạt bước đột phá mới

Viện nghiên cứu ở châu Âu lần đầu thử nghiệm thành công pháo điện từ ngoài trời, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghệ vũ khí điện từ, hướng tới khả năng đối phó tên lửa siêu vượt âm và các mối đe dọa thế hệ mới.

Pháo điện từ (railgun) vốn được xem là một trong những công nghệ vũ khí tham vọng nhất thế giới. Sau nhiều năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học châu Âu vừa đạt một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên bắn thử thành công hệ thống trong điều kiện ngoài trời, đưa dự án tiến gần hơn tới các ứng dụng thực tế trong tương lai.

Bước ngoặt sau nhiều năm nghiên cứu

Viện nghiên cứu Pháp-Đức ISL (French-German Research Institute of Saint-Louis) vừa thông báo đã hoàn thành lần bắn thử ngoài trời đầu tiên của hệ thống pháo điện từ tại bãi thử Baldersheim.

Toàn bộ hệ thống được thiết kế và chế tạo ngay tại ISL. Dù lần khai hỏa chỉ diễn ra trong vài mili giây, đây được xem là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Cuộc thử nghiệm đánh dấu cột mốc quan trọng đối với chương trình Railgun Free Flight Facility, được ISL khởi động cách đây hai năm nhằm kết hợp năng lực của nhiều nhóm nghiên cứu khác nhau trong viện.

Theo ISL, việc chuyển từ môi trường phòng thí nghiệm sang thử nghiệm ngoài trời giúp các nhà khoa học đánh giá chính xác hơn hiệu suất của hệ thống trong điều kiện gần với thực tế, đồng thời thu thập dữ liệu để tiếp tục hoàn thiện công nghệ.

Pháo điện từ hoạt động như thế nào?

Khác với pháo truyền thống sử dụng thuốc phóng hóa học, pháo điện từ tăng tốc đầu đạn bằng lực điện từ sinh ra từ dòng điện cực lớn.

Nhờ cơ chế này, đầu đạn có thể đạt vận tốc rất cao mà không cần chất nổ để đẩy như các loại pháo thông thường.

Việc lần đầu đưa hệ thống ra thử nghiệm ngoài trời được xem là bước chuyển quan trọng, bởi các nhà nghiên cứu có thể đánh giá khả năng hoạt động trong môi trường thực tế thay vì chỉ dựa trên các mô hình trong phòng thí nghiệm.

ISL cho biết công nghệ này vẫn đang được giới nghiên cứu quốc phòng quan tâm như một giải pháp tiềm năng nhằm đối phó với các mối đe dọa thế hệ mới, bao gồm tên lửa siêu vượt âm và các phương tiện lướt tái xâm nhập có khả năng cơ động cao.

Tuy nhiên, để trở thành một hệ thống vũ khí có thể triển khai thực tế vẫn cần thêm nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện.

Từ phòng thí nghiệm ra thao trường

Trong nhiều năm qua, các nghiên cứu về gia tốc điện từ tại ISL chủ yếu được thực hiện ở quy mô phòng thí nghiệm.

Cơ sở thử nghiệm mới cho phép viện lần đầu tiến hành các bài bắn tự do ngoài trời, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi nghiên cứu.

Nhờ cơ sở này, các nhà khoa học có thể từng bước nâng mức năng lượng của hệ thống qua nhiều lần bắn, theo dõi quỹ đạo đầu đạn trên quãng đường dài hơn, nghiên cứu khả năng tích hợp bệ phóng cũng như phát triển các loại đạn chuyên dụng dành riêng cho pháo điện từ.

Theo ISL, đây là nền tảng cần thiết để đưa công nghệ tiến gần hơn tới các ứng dụng thực tế trong tương lai.

Mục tiêu vẫn là hệ thống có thể triển khai trong tương lai

ISL cho biết thành tựu mới là kết quả của hàng chục năm nghiên cứu về công nghệ gia tốc điện từ.

Viện hiện kết hợp nhiều lĩnh vực khác nhau như vật liệu năng lượng, hệ thống dẫn đường, cảm biến, robot, máy bay không người lái, âm học và công nghệ định vị nhằm phục vụ quá trình phát triển pháo điện từ.

Theo các nhà nghiên cứu, việc tập trung nhiều chuyên ngành trong cùng một tổ chức giúp những tiến bộ ở từng lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau, qua đó thúc đẩy nhanh quá trình hoàn thiện công nghệ.

Sau cột mốc đầu tiên này, ISL sẽ tiếp tục hướng tới các cuộc thử nghiệm ở mức năng lượng cao hơn, mở rộng khoảng cách bay của đầu đạn, nghiên cứu tích hợp hệ thống và phát triển các loại đạn chuyên dụng dành cho pháo điện từ.

Viện nhấn mạnh lần bắn thử vừa qua không phải đích đến cuối cùng mà chỉ là một bước tiến trên hành trình dài hướng tới một hệ thống pháo điện từ có khả năng triển khai trong tương lai.

Theo IE