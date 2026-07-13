UAE mua S-400 của Nga: Hệ thống này giúp tăng cường sức mạnh phòng thủ thế nào trước Iran?

UAE được cho là sắp tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ, bổ sung lá chắn trước tên lửa, UAV và máy bay tàng hình.

Các nguồn tin Trung Đông cho biết Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đồng ý mua hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Nga thông qua một thỏa thuận ba bên giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.

Thông tin này xuất hiện sau khi nhiều nguồn tin trước đó cho biết Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận chuyển giao các tổ hợp S-400 cho một quốc gia Arab tại vùng Vịnh theo một thỏa thuận được Mỹ bật đèn xanh. Đổi lại, Ankara có thể được nối lại chương trình mua tiêm kích tàng hình F-35, vốn bị Washington đình chỉ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua S-400 của Nga.

Nếu thương vụ được hoàn tất, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất đối với cán cân phòng không tại Trung Đông trong nhiều năm qua.

UAE muốn bổ sung thêm một "lá chắn" mới

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 4 tiểu đoàn S-400 từ Nga với giá khoảng 2,5 tỷ USD.

Theo các nguồn tin, toàn bộ số tổ hợp này có thể được chuyển giao cho Không quân UAE.

Hiện UAE đang sở hữu một trong những mạng lưới phòng không hiện đại nhất khu vực với các hệ thống THAAD, Patriot PAC-3 của Mỹ, KM-SAM của Hàn Quốc và tổ hợp phòng không Pantsir do Nga chế tạo.

Giới phân tích nhận định việc bổ sung S-400 sẽ giúp UAE đa dạng hóa năng lực phòng thủ sau khi các hệ thống Patriot và THAAD bộc lộ một số hạn chế trong thực chiến, đồng thời Mỹ cũng đang đối mặt tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho hai hệ thống này.

Hệ thống phóng tên lửa từ hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: MW.

S-400 có thể mang lại năng lực mới

Nếu được biên chế, S-400 sẽ mở rộng đáng kể vùng phòng thủ của UAE trước các mối đe dọa từ máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Một ưu thế khác được nhắc đến là năng lực sản xuất tên lửa của Nga được cho là lớn hơn, giúp việc bổ sung tên lửa đánh chặn diễn ra nhanh hơn so với các hệ thống Patriot và THAAD.

Theo bài viết, các cuộc tấn công đáp trả của Iran nhằm vào các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu đã gây thiệt hại cho kinh tế UAE, đồng thời đánh trúng một số mục tiêu quân sự giá trị cao, trong đó có máy bay đang đỗ trên mặt đất.

Trong những năm gần đây, S-400 cũng đã được triển khai trong nhiều môi trường tác chiến, bao gồm xung đột tại Ukraine và căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ - Pakistan hồi tháng 5/2025.

Hệ thống phóng tên lửa Patriot (bên phải) và các nỗ lực đánh chặn bất thành của UAE trong cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Fujairah. Ảnh: MW.

Khả năng đối phó mục tiêu tàng hình

Một trong những điểm mạnh được đánh giá cao của S-400 là khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu có tính năng tàng hình.

Hệ thống sử dụng nhiều loại radar hoạt động ở các dải tần khác nhau nhằm tăng khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách xa hơn so với nhiều hệ thống phòng không hiện nay.

Giới quan sát cũng đặc biệt quan tâm liệu các tổ hợp S-400 dành cho UAE có được trang bị tên lửa 40N6 hay không.

Loại tên lửa này đã được Nga xuất khẩu cho Ấn Độ và Trung Quốc, giúp mở rộng tầm bắn tối đa từ khoảng 250 km lên 400 km, đồng thời nâng cao khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo nhờ đầu tự dẫn radar chủ động.

Hệ thống phóng tên lửa từ hệ thống THAAD trong biên chế Không quân UAE. Ảnh: MW.

Iran có thể lựa chọn UAV giá rẻ để đối phó

Dù được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới, S-400 vẫn tồn tại những hạn chế nhất định.

Theo các chuyên gia, nếu UAE triển khai S-400, Iran nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng các máy bay không người lái giá rẻ, dùng một lần để tập kích các thành phần quan trọng như radar hoặc bệ phóng.

S-400 được đánh giá có khả năng đối phó hiệu quả với nhiều loại mục tiêu hiện đại, song việc phải xử lý đồng thời số lượng lớn UAV cỡ nhỏ vẫn là một thách thức.

Đáng chú ý, UAE hiện đã sở hữu một số công nghệ có liên quan đến S-400 thông qua hệ thống phòng không tầm trung KM-SAM của Hàn Quốc, vốn được phát triển với sự hỗ trợ đáng kể từ các công nghệ chuyển giao của Nga liên quan đến S-350 và S-400.

Theo MW