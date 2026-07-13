Siêu tàu sân bay hạt nhân Mỹ lập kỷ lục hơn 200 ngày liên tục trên biển giữa chiến sự Trung Đông

Tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ vừa lập kỷ lục khi hoạt động liên tục hơn 200 ngày trên biển mà không cập cảng. Thành tích hiếm có này phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với hạm đội tàu sân bay Mỹ trong bối cảnh phải duy trì hiện diện quân sự trên nhiều mặt trận cùng lúc.

Tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ vừa lập một cột mốc hiếm có khi duy trì hoạt động liên tục hơn 200 ngày trên biển mà không ghé cảng, trở thành một trong những đợt triển khai kéo dài nhất từng được ghi nhận đối với một tàu sân bay hiện đại của Mỹ.

Thành tích này không chỉ phản ánh cường độ hoạt động ngày càng lớn của Hải quân Mỹ mà còn cho thấy sức ép ngày càng tăng đối với hạm đội tàu sân bay, trong bối cảnh Washington phải duy trì hiện diện quân sự tại nhiều điểm nóng trên thế giới cùng lúc.

Máy bay F-35C trên tàu sân bay Mỹ. Ảnh: MW.

Hơn 200 ngày liên tục trên biển

Là soái hạm của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 3 (Carrier Strike Group Three), USS Abraham Lincoln rời căn cứ hải quân San Diego ngày 21/11/2025 trong một đợt triển khai vốn được dự kiến phục vụ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Sau khi ghé Guam trong thời gian rất ngắn từ ngày 11-12/12, con tàu nhanh chóng tiếp tục hành trình và gần như không còn cập cảng kể từ đó.

USS Abraham Lincoln lần lượt hoạt động tại Biển Đông, tiến vào Ấn Độ Dương rồi triển khai tới phía bắc biển Arab vào đầu năm 2026.

Đầu tháng 2, một tiêm kích F-35C của Thủy quân lục chiến Mỹ xuất kích từ tàu sân bay đã bắn hạ một máy bay không người lái Shahed 139 của Iran hoạt động gần nhóm tác chiến.

Sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran mang tên Operation Epic Fury ngày 28/2, không đoàn trên tàu Abraham Lincoln trở thành một trong những lực lượng chủ lực tham gia các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Tehran.

Máy bay F-35C thuộc Phi đội tấn công chiến đấu Thủy quân lục chiến 314 hoạt động từ tàu USS Abraham Lincoln. Ảnh: MW.

Kỷ lục mới của tàu sân bay Mỹ

Theo các sĩ quan phục vụ trên tàu, USS Abraham Lincoln hiện đã vượt qua mọi kỷ lục trước đây về số ngày liên tục hoạt động trên biển của một tàu sân bay hiện đại thuộc Hải quân Mỹ.

Trung tá Alexis Travis xác nhận thủy thủ đoàn đã "chính thức lập kỷ lục về số ngày liên tiếp trên biển dài nhất đối với một tàu sân bay hiện đại".

Trước đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford từng có tổng thời gian triển khai dài nhất của Hải quân Mỹ với khoảng 326 ngày. Tuy nhiên, đợt triển khai đó bao gồm nhiều lần ghé cảng tại châu Âu nên không thể so sánh với quãng thời gian liên tục lênh đênh trên biển của USS Abraham Lincoln.

Máy bay F-35C thuộc Phi đội tấn công chiến đấu Thủy quân lục chiến 314 hoạt động từ tàu USS Abraham Lincoln. Ảnh: MW.

Sức ép ngày càng lớn lên hạm đội tàu sân bay Mỹ

Các chuyên gia cho rằng kỷ lục của USS Abraham Lincoln phản ánh thực trạng ngày càng rõ nét của Hải quân Mỹ trong nhiều năm qua.

Căng thẳng đồng thời tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, xung đột Nga - phương Tây, chiến sự Trung Đông cùng nhiều chiến dịch quân sự khác đã buộc Washington phải duy trì các nhóm tác chiến tàu sân bay trên biển lâu hơn đáng kể so với trước đây.

Trong khi đó, số lượng tàu sân bay đang hoạt động của Mỹ vẫn duy trì ở mức 11 chiếc, còn các tàu lớp Nimitz ngày càng già cỗi khiến thời gian bảo dưỡng kéo dài và khó dự đoán hơn.

Nhiều tàu sân bay Mỹ những năm gần đây đều phải kéo dài thời gian triển khai.

USS Harry S. Truman nhiều lần gia hạn nhiệm vụ để hỗ trợ các chiến dịch tại châu Âu và Trung Đông.

USS Dwight D. Eisenhower trải qua một trong những đợt triển khai khắc nghiệt nhất khi liên tục tham gia đối phó các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ.

Trong khi đó, USS Gerald R. Ford cũng phải hoạt động hơn 10 tháng nhằm duy trì khả năng răn đe sau khi xung đột Gaza bùng phát.

Tàu USS Dwight D. Eisenhower. Ảnh: MW.

Áp lực đối với con người và khí tài

Việc triển khai kéo dài liên tục không chỉ gây áp lực lên thủy thủ đoàn mà còn ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng kỹ thuật của tàu.

Thời gian làm nhiệm vụ kéo dài khiến thủy thủ phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi, suy giảm tinh thần và thời gian xa gia đình ngày càng lâu.

Đối với khí tài, các hệ thống động lực, máy phóng máy bay, dây hãm đà, thang nâng máy bay, radar cùng nhiều thiết bị hỗ trợ hàng không phải hoạt động với cường độ rất cao, làm tăng đáng kể khối lượng bảo dưỡng khi tàu trở về căn cứ.

Các máy bay trên tàu cũng có tần suất xuất kích lớn hơn bình thường, khiến tuổi thọ khung thân và động cơ giảm nhanh, đồng thời làm gia tăng áp lực bảo dưỡng.

Chương trình tàu sân bay lớp Gerald Ford tiếp tục chậm tiến độ

Một nguyên nhân khác khiến Hải quân Mỹ gặp nhiều khó khăn là chương trình đóng mới tàu sân bay lớp Gerald Ford liên tục chậm tiến độ.

Chiếc đầu tiên, USS Gerald R. Ford, gặp hàng loạt vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống thang nâng vũ khí, máy phóng điện từ, cảm biến và nhiều thiết bị khác. Dù được đưa vào biên chế từ năm 2017, con tàu phải mất hơn 5 năm mới có thể thực hiện chuyến triển khai đầu tiên.

Trong khi đó, chiếc thứ hai là USS John F. Kennedy cũng đang chậm tiến độ, làm dấy lên lo ngại rằng Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục phải phụ thuộc vào các tàu sân bay lớp Nimitz đã phục vụ nhiều thập kỷ.

Theo giới quan sát, khi các tàu sân bay mới chưa thể thay thế đúng kế hoạch, những tàu như USS Abraham Lincoln nhiều khả năng sẽ còn phải gánh thêm các đợt triển khai kéo dài trong thời gian tới.

Theo MW