Nhìn lại vòng tứ kết World Cup 2026: Các ông lớn tiếp tục khẳng định sức mạnh, các siêu sao tỏa sáng

Sau khi bốn trận tứ kết World Cup 2026 khép lại vào sáng ngày 12/7 theo giờ Hà Nội, bốn đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA trước giải là Argentina, Tây Ban Nha, Pháp và Anh đều giành vé vào bán kết.

Bốn cuộc đối đầu đỉnh cao ở vòng tứ kết đã thể hiện đầy đủ những sắc thái của bóng đá hiện đại, từ phản công tốc độ, kiểm soát bóng, phòng ngự kiên cường đến những màn lội ngược dòng trong hiệp phụ. Điều đó không chỉ cho thấy sự ổn định trong hệ thống chiến thuật của các đội bóng lớn, mà còn khẳng định vai trò quyết định của các ngôi sao ở vào thời khắc quan trọng.

Các "ông lớn" đã trở lại đúng vị thế

Ngay từ lễ bốc thăm World Cup hồi tháng 12 năm ngoái, FIFA đã sắp xếp để bốn đội tuyển có thứ hạng cao nhất thế giới gồm Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh chỉ có thể gặp nhau từ vòng bán kết, với điều kiện đều giành ngôi nhất bảng và đi tiếp.

Kịch bản đó nay đã trở thành hiện thực. Dù không có bất ngờ lớn nào xảy ra, hành trình của cả bốn đội đều không hề dễ dàng.

Tuyển Pháp tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh trước Morocco khi hai đội tái ngộ ở vòng knock-out sau kỳ World Cup trước. Nếu như năm 2022, "Les Bleus" đã thắng 2-0 ở bán kết thì lần này họ lặp lại tỷ số tương tự nhờ màn trình diễn xuất sắc của Kylian Mbappe với một bàn thắng và một pha kiến tạo.

Hai trận bán kết sẽ là cuộc đấu trí giữa các HLV tài năng hàng đầu thế giới. Ảnh: FIFA.

Dù thời gian cầm bóng và số đường chuyền ít hơn đối thủ, tuyển Pháp triển khai chiến thuật rất hợp lý: khóa chặt mũi phản công nguy hiểm nhất của Morocco, giảm cường độ pressing tầm cao và tận dụng tốt các pha tấn công có tổ chức để giành chiến thắng.

Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha dù đã chấm dứt chuỗi sáu trận liên tiếp giữ sạch lưới ở World Cup nhưng vẫn đánh bại Bỉ 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Mikel Merino, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở bán kết sau 16 năm.

Đội bóng xứ bò tót cũng nối dài chuỗi bất bại trong thời gian thi đấu chính thức lên 36 trận và đã ghi tổng cộng 11 bàn tại World Cup 2026, cân bằng kỷ lục ghi bàn của chính họ tại World Cup 1986.

Ở trận đấu được chờ đợi giữa Anh và Na Uy, "Tam sư" tuy bị dẫn trước nhưng ngôi sao trẻ Jude Bellingham đã ghi bàn gỡ hòa để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Cú sút xa của Morgan Rogers ngay đầu hiệp phụ thứ nhất đã khiến thủ môn Na Uy bắt bóng không dính và Bellingham nhanh chân đá bồi, hoàn tất cú đúp, giúp tuyển Anh thắng ngược và giành vé vào bán kết.

Cũng trong ngày thi đấu này, nhà đương kim vô địch Argentina trải qua thêm một trận chiến đầy căng thẳng trước Thụy Sĩ – đội bóng nổi tiếng với lối chơi phòng ngự kỷ luật. Pha cứa lòng đẹp mắt của Julián Alvarez cùng bàn đá bồi của Lautaro Martinez giúp Argentina thắng 3-1 sau hai hiệp phụ.

Khả năng gặp tuyển Pháp tại trận chung kết và giữ lại cup Vàng của tuyển Argentina được đánh giá cao. Ảnh: Getty.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Argentina thắng liên tiếp sáu trận tại một kỳ World Cup, đồng thời nâng chuỗi bất bại của họ ở sân chơi này lên 12 trận. Họ cũng là đại diện ngoài châu Âu duy nhất góp mặt ở bán kết.

Những siêu sao giúp định đoạt cục diện

Tại vòng tứ kết, các ngôi sao lớn tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi trực tiếp quyết định kết quả các trận đấu.

Với một bàn thắng và một pha kiến tạo trước Morocco, Kylian Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có hai kỳ World Cup đều ghi được ít nhất 8 bàn thắng. Anh cũng san bằng thành tích ghi bàn của Lionel Messi tại World Cup 2026 đang diễn ra.

Tổng số bàn thắng của Mbappe ở các kỳ World Cup đã lên tới 20, chỉ còn kém Messi một bàn và đứng thứ hai trong lịch sử. Tiền đạo người Pháp vẫn duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc gần một bàn mỗi trận. Ở tuổi 27 và 201 ngày, anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 20 trận tại World Cup.

Kylian Mbappe tiếp tục thi đấu thăng hoa. Ảnh: Sina.

Ở tuổi 39, Lionel Messi tiếp tục nối dài hàng loạt kỷ lục. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 15 trận đấu loại trực tiếp World Cup, đồng thời nâng số lần ra sân tại vòng chung kết World Cup lên 32 trận – nhiều nhất lịch sử.

Pha kiến tạo trong hiệp một giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên sở hữu 10 đường kiến tạo tại World Cup, đồng thời tiếp tục dẫn đầu cả danh sách ghi bàn lẫn kiến tạo trong lịch sử giải đấu.

Về phía tuyển Anh, Jude Bellingham thêm một lần sắm vai người hùng. Sau hai trận knock-out liên tiếp đều ghi cú đúp, tiền vệ trẻ này đã có 6 bàn tại World Cup 2026, cân bằng kỷ lục ghi bàn trong một kỳ World Cup của các danh thủ Anh Gary Lineker và Harry Kane. Điều đáng nói là những bàn thắng của Bellingham đều xuất hiện ở thời điểm quyết định, khi đội bóng cần nhất.

Harry Kane dù không ghi bàn trước Na Uy nhưng vẫn đóng góp rất lớn bằng khả năng di chuyển, thu hút hàng thủ đối phương và mở ra khoảng trống cho đồng đội. Kể từ khi khoác áo đội tuyển Anh năm 2015, Kane đã chơi 120 trận, ghi 85 bàn và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Tam sư".

Tiền đạo này khẳng định: "Mục tiêu lớn nhất của tôi là cùng tuyển Anh vô địch World Cup, chứ không phải giành Chiếc giày Vàng".

Tuyển Na Uy dù đã dừng bước nhưng đã trở lại bản đồ bóng đá thế giới. Ảnh: Sina.

Những đội bóng dù thất bại vẫn đáng tôn vinh

Dù dừng bước ở tứ kết, Na Uy vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ. Erling Haaland gọi World Cup 2026 là "một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời". Sau khi gây sốc bằng chiến thắng trước Brazil để lần đầu tiên vào tứ kết, Na Uy đã khiến cả thế giới nhìn nhận lại sức mạnh của bóng đá nước này.

Haaland ghi 7 bàn tại giải nhưng cho rằng điều quý giá hơn cả là đội tuyển đã đưa Na Uy trở lại bản đồ bóng đá thế giới. Anh nói: "Chúng tôi đã đưa Na Uy trở lại bản đồ bóng đá thế giới. Hy vọng từ đây, đội tuyển sẽ trở thành một đối thủ thực sự ở các giải đấu lớn".

Bên cạnh đó còn có nhiều hình ảnh khiến người hâm mộ xúc động. Thế hệ vàng của tuyển Bỉ tiếp tục khép lại thêm một kỳ World Cup đầy tiếc nuối. Kevin De Bruyne kiệt sức và phải rời sân vì chuột rút; Thibaut Courtois bật khóc trên ghế dự bị sau khi dính chấn thương; còn Romelu Lukaku, dù vào sân từ ghế dự bị và liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, vẫn không thể cứu đội nhà khỏi thất bại.

Từ những chàng trai trẻ đầy triển vọng năm 2014, đỉnh cao năm 2018, cú sốc bị loại từ vòng bảng năm 2022 đến lần trở lại tứ kết năm 2026, hành trình của "thế hệ vàng" Bỉ đã khép lại mà vẫn thiếu chiếc cúp vàng World Cup – điều tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của họ.

Morocco cũng xứng đáng nhận được khen ngợi. Sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, đại diện châu Phi tiếp tục lọt vào tứ kết năm nay, trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên hai kỳ World Cup liên tiếp góp mặt trong top 8.

Tóm lại, các ông lớn đã trở lại đúng vị thế, còn những ngôi sao lớn tiếp tục quyết định số phận World Cup.

Nhiều người dự đoán Pháp sẽ gặp Argentina. tái diễn trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: Mirro.

Chung kết: Pháp gặp Argentina?

Dự đoán hai đội sẽ gặp nhau ở trận chung kết: nếu chỉ xét những gì các đội đã thể hiện từ đầu World Cup 2026 đến hết vòng tứ kết, nhiều người nghiêng về chung kết Pháp – Argentina, dù cả hai trận bán kết đều hứa hẹn rất cân bằng.

Trận bán kết 1: Pháp gặp Tây Ban Nha Dự đoán: Pháp nhỉnh hơn một chút (khoảng 55-45). Bán kết 2: Argentina vs Anh: Argentina nhỉnh hơn rất nhẹ (52-48).

Tỷ lệ đánh giá của một số trang báo thể thao quốc tế: tuyển Pháp vào chung kết: 55%; Tây Ban Nha: 45%; Argentina: 52%; Anh: 48%.

Dự đoán về khả năng vô địch của các đội: Pháp (khoảng 30%); Argentina (28%); Anh (23%); Tây Ban Nha (19%).

Dự đoán này liệu có chính xác, chúng ta hãy chờ mấy hôm nữa sẽ rõ!