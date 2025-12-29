Hà Nội yêu cầu lãnh đạo kê khai sổ đỏ, tiền và tài sản ở nước ngoài

UBND TP Hà Nội ban hành công văn yêu cầu kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, đơn vị trong năm 2025, bao gồm đất đai, tiền, kim loại quý và tài sản ở nước ngoài.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tổ chức việc kê khai theo quy định tại Điều 37, Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 5 Quyết định số 45/2022 ngày 13.12.2022 của UBND thành phố về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm: Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

UBND TP Hà Nội.

Điều 34, Luật Phòng, chống tham nhũng, quy định Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm: 1. Cán bộ, công chức. 2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp. 3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đối với kê khai lần đầu: Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

Việc kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12/2025, trừ trường hợp đã kê khai hằng năm.

Đối với kê khai hằng năm: Người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên; công chức giữ ngạch chức danh theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau: Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác.

Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Thời điểm kê khai thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ khi thực hiện phê duyệt người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về việc kê khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đến người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền theo quy định.