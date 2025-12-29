"Đất vàng" Hà Nội phủ biển cho thuê: Vì sao cuối năm vắng khách?
Tại nhiều tuyến phố "đất vàng" của Hà Nội, nhà cửa treo biển cho thuê dù đang trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.
Robot Việt gây ấn tượng mạnh với màn nhảy múa mượt mà, biểu diễn võ thuật uyển chuyển và tương tác thông minh trước sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.
Giữa lúc hai người đàn ông xảy ra xô xát, nam thanh niên đẩy một con chó vào đám ẩu đả. Tuy nhiên, con vật lại quay sang cắn một phụ nữ đứng gần đó.
Hình ảnh từ hệ thống camera AI cho thấy nhiều tài xế chở hàng cồng kềnh, che kín biển số. Lực lượng chức năng đã dừng xe, xử phạt nghiêm, khẳng định hiệu quả của công nghệ trong quản lý giao thông.
Trao đổi với VietTimes sáng 23/12, ông Phạm Thanh Hưng (shark Hưng) cho biết những hoạt động về đầu tư của ông liên quan công ty Hyra Holdings được mạng xã hội nhắc tới gần đây, không liên quan tới Cen Land.
Từ những phần quà Tết, học bổng đến căn nhà tình nghĩa, những năm qua VietTimes cùng bạn đọc đã lan tỏa yêu thương, tiếp sức cho những mảnh đời khó khăn, thắp lên hy vọng và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
10 năm qua Tạp chí điện tử VietTimes đã chọn cho mình một hướng đi khác biệt: làm báo chuyên sâu, trung thực và có trách nhiệm, với khát vọng kiến tạo giá trị bằng công nghệ, dữ liệu và phản biện bằng tri thức. VietTimes không ngừng đổi mới, từng bước trở thành tạp chí điện tử có sức ảnh hưởng và tương tác cao hàng đầu tại Việt Nam.
Trong xã hội thông minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng báo chí phải kết hợp cách tiếp cận truyền thống với sáng tạo và công nghệ mới để truyền thông hiệu quả và thu hút độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Mười năm không dài với lịch sử báo chí, nhưng với VietTimes, cơ quan truyền thông chuyên sâu về công nghệ và chuyển đổi số, đó là hành trình khẳng định bản sắc, vai trò kết nối tri thức số và lan tỏa chính sách.
Chiều 16/12, tại khu vực gần chân cầu Thăng Long, lực lượng chức năng đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - siêu dự án hơn 11.000 ha, tổng vốn 855.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo “kỳ tích sông Hồng".
Ở đời 2026, Honda Dream NCX được bổ sung bộ tem với nhiều họa tiết đặc trưng của Campuchia, đi kèm mức giá ngất ngưởng tại Việt Nam.
Gần 14.000 nhân sự cùng hơn 3.000 thiết bị đang ngày đêm thi công để sân bay Quốc tế Long Thành kịp đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Nhà ga hình hoa sen cách điệu đang dần hoàn thiện.
Phân tích yêu cầu cấp thiết của Việt Nam trong việc xác định mô hình phát triển cho giai đoạn mới, LS Nguyễn Tiến Lập cho rằng trước khi tham khảo quốc tế, Việt Nam cần nhìn rõ nội lực, đặc thù văn hóa và năng lực quản trị quốc gia.
Bảng giá đất Hà Nội năm 2026 cho thấy sự khác biệt rõ giữa khu vực nội thành và các vùng ngoại thành, đồng thời phản ánh xu hướng đầu tư ra các khu vực ven đô.
Lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng bắt đầu gia tăng tạo áp lực đối với người vay mua nhà, nhất là những người sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Gánh nặng lãi suất có thể kìm hãm sức mua, khiến thanh khoản trên thị trường nhà ở suy giảm.
Không chỉ là nhà khoa học có gần 200 bài báo quốc tế và trong nước, GS.TS Lê Minh Giang còn là người đưa bằng chứng vào chính sách, góp phần thay đổi cách Việt Nam ứng phó với HIV và nghiện chất trong suốt hai thập kỷ qua.
Hàng nghìn người dân tại Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm dưới mưa lạnh tại điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, mong sớm hoàn tất thủ tục để tiến gần cơ hội sở hữu căn hộ giá rẻ.
Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.
Chiều 10/11, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 7/11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
TS Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng 3 đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực không lỗi thời mà cần nâng lên tầm cao mới, trở thành nền tảng giúp đất nước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.