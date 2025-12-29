Giá vàng SJC hôm nay giảm 900.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng nay (29/12) niêm yết ở mức 156,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 158,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với tuần trước 27/12.

Giá vàng SJC giảm 900.000 đồng/lượng

Sáng 29/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 158,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với tuần trước (27/12). Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 152,5 – 155,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên 27/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 155 – 158 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 156,9 – 159,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 27/12.

Vàng thế giới giảm 600.000 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 29/12 giao dịch ở mức 4.506 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.384 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 143,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 600.000 đồng/lượng so với tuần trước (27/12).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới quay đầu giảm xuống quanh mốc 4.500 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi vừa thiết lập đỉnh kỷ lục. Sự điều chỉnh nhẹ này được cho là hệ quả từ áp lực chốt lời của các nhà đầu tư sau chuỗi ngày tăng nóng.

Tâm điểm thị trường hiện đang đổ dồn vào những chuyển biến mới trên bàn cờ địa chính trị. Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra những nhận định lạc quan về tiến trình đàm phán hòa bình với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy, khẳng định đã đạt được "nhiều tiến triển" dù quá trình đi đến thỏa thuận cuối cùng có thể mất thêm vài tuần. Ông Trump cũng bày tỏ thiện chí phát biểu trước Quốc hội Ukraine, đồng thời lên kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm 3 bên với ông Zelenskiy và Tổng thống Nga Putin, cũng như gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu vào tháng 1 tới.

Phía Ukraine, Tổng thống Zelenskiy cho biết khung thỏa thuận đã được nhất trí tới 90%, với các cam kết đảm bảo an ninh từ Mỹ đã được giải quyết đầy đủ, mặc dù một số vấn đề cốt lõi vẫn đang trong quá trình thương thảo.

Dù xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ hơn 70% tính từ đầu năm đến nay. Kim loại quý đang trên đà xác lập năm tăng giá mạnh mẽ nhất kể từ năm 1979, được hậu thuẫn bởi lực mua ròng bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn ổn định từ các quỹ ETF, và các rủi ro địa chính trị dai dẳng. Đặc biệt, lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng tiếp tục nới lỏng chính sách vào năm tới đang tạo ra "bệ đỡ" vững chắc cho giá vàng trong dài hạn.

Giá bitcoin tăng 0,7%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (26/12) giá bitcoin giao dịch ở mức 88.348 USD/BTC, tăng 0,7% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã giảm 0,14% so với 7 ngày trước (88.468 USD/BTC) và giảm 1,94% trong 1 tháng vừa qua (90.095 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 93 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.764 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.