Siêu dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng sắp khởi công: Những “ông lớn” nào tham gia?

Siêu dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng có vốn đầu tư 338.000 tỷ đồng đang được liên danh Đèo Cả - Văn Phú - MIK - Đại Quang Minh và VPBank chuẩn bị triển khai, với kỳ vọng mở ra trục phát triển đô thị, giao thông mới cho Hà Nội.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có vốn đầu tư 338.000 tỷ đồng

Thủ đô đang đứng trước một bước ngoặt đô thị lớn với dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - công trình được đánh giá là “kỳ tích” hạ tầng mới của Hà Nội.

Theo thông báo của Chính phủ, dự án dự kiến khởi công vào ngày 19/12/2025 và khánh thành nhân dịp 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030). Đây là một trong những dự án đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Nội, không chỉ về quy mô vốn mà còn về tầm ảnh hưởng chiến lược.

Dự án được nghiên cứu với diện tích khoảng 11.000 ha, trong đó trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 7.800 ha, trải dài qua 16 phường/xã như: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Bồ Đề, Thanh Trì, Nam Phù, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng…

Với tổng chiều dài khoảng 92 km cho tuyến đường bộ dọc hai bờ sông (quy mô 4-6 làn xe) và thêm 85 km đường sắt đô thị monorail chạy song song, dự án định hình lại cấu trúc giao thông - đô thị của Hà Nội.

Phối cảnh tuyến monorail đi trên cao bên cạnh đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Khoảng 3.300 ha được dành cho hệ thống 8 công viên mở và 12 công viên chuyên đề, không gian sinh thái ven sông, trong đó bố trí một số công trình mang tính điểm nhấn của Thủ đô nằm ngoài đê.

Tổng vốn đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được dự kiến khoảng 338.000 tỷ đồng. Đi sâu vào cơ cấu, dự án chia thành ba vùng chức năng đô thị theo 3 đoạn dọc sông Hồng.

Vùng 1 - đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long (vành đai 1 - vành đai 2) có chức năng chính là khu vực công viên cây xanh sinh thái, bảo tồn tính tự nhiên và thể dục thể thao. Vùng này bao gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới, cảng hàng hóa, công viên thể dục thể thao, sân golf, công viên bảo tồn tự nhiên, cây xanh cảnh quan…

Vùng 2 - đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì (vành đai 3 - vành đai 4) có chức năng chính là khu vực đa chức năng: công cộng, văn hóa, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí. Vùng này bao gồm khu dân cư hiện hữu, khu dân cư tái thiết và xây dựng mới, hỗn hợp (công cộng, thương mại – dịch vụ), công viên chuyên đề (công nghệ, văn hóa, lễ hội, lịch sử, nghệ thuật, vui chơi giải trí…), làng nghề trồng hoa, cảng du lịch, cây xanh cảnh quan…

Vùng 3 - đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở (vành đai 5) có chức năng chính là khu vực thương mại, dịch vụ, vận chuyển, công viên nông nghiệp sinh thái, bao gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới, công cộng, dịch vụ, du lịch, kho tàng, logistics, cụm công nghiệp, làng nghề, cảng hàng hóa, công viên thể dục thể thao, sân golf, cây xanh cảnh quan…

Về mô hình đầu tư, dự án được triển khai theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT, gồm 3 dự án thành phần độc lập gồm: dự án thành phần độc lập 1 - giải phóng mặt bằng; dự án thành phần độc lập 2 - đầu tư xây dựng đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án thành phần độc lập 3 - đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị monorail được thanh toán đối ứng bằng quỹ đất tại chỗ quanh khu vực dự án đầu tư tổng thể hoặc quỹ đất đối ứng tại vị trí khác.

Quỹ đất dự kiến thanh toán sơ bộ xác định khoảng 2.076 ha đất trên địa bàn các xã: Ô Diên, Đan Phượng, Liên Minh, Hoài Đức, Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Thư Lâm, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thường Tín.

Đèo Cả, Văn Phú, MIK và Đại Quang Minh bắt tay thực hiện

Liên danh gồm các “ông lớn” Tập đoàn Đèo Cả, Văn Phú Invest, MIK Group và Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh đã đề xuất nghiên cứu và thực hiện dự án. Đặc biệt, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cam kết làm đầu mối thu xếp tài chính và bảo lãnh tín dụng.

Trong các ‘đại gia” trên, Đèo Cả nổi bật với năng lực thi công hạ tầng giao thông quy mô lớn, các tuyến đường và cầu cống; Văn Phú Invest và MIK Group mạnh về phát triển bất động sản, quy hoạch đô thị và khai thác quỹ đất đối ứng; Địa ốc Đại Quang Minh có kinh nghiệm triển khai các khu đô thị đồng bộ, kết hợp hạ tầng, cảnh quan và tiện ích xã hội.

Mặc dù tỷ lệ vốn góp cụ thể chưa được công bố, nhưng cơ chế thanh toán bằng quỹ đất đối ứng chứ không phải hoàn toàn bằng tiền mặt được xác định rõ. Nhà đầu tư được thanh toán bằng quyền sử dụng quỹ đất tại chỗ hoặc tại vị trí khác sau khi hoàn thành các gói thi công.

Phối cảnh tuyến đại lộ cảnh quan ven sông Hồng.

Trước khi đề xuất dự án, Tập đoàn Đèo Cả đã tiến hành khảo sát thực tế tại Trùng Khánh (Trung Quốc) để nghiên cứu hệ thống hạ tầng ven sông Trường Giang và sông Gia Lăng, đồng thời tham khảo các mô hình đô thị ven sông tiêu biểu trên thế giới.

Đơn vị đặc biệt chú trọng học hỏi từ “kỳ tích sông Hàn” tại Seoul (Hàn Quốc) cùng những kinh nghiệm về quy hoạch, quản lý đầu tư, bảo vệ môi trường và kết nối giao thông đô thị, với mục tiêu áp dụng hiệu quả vào các công trình ven sông Hồng.

Theo UBND TP Hà Nội, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án từ năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong chuẩn bị nguồn lực, hạ tầng và không gian phát triển cho giai đoạn 2026-2030, giúp hình thành trục động lực phát triển mới dọc hai bên bờ sông Hồng, kết nối trung tâm Hà Nội với các khu vực phía Bắc và phía Nam sông, mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ.

Tuyến đại lộ ven sông kết nối với cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi... sẽ giảm tải áp lực giao thông nội đô, thúc đẩy liên kết vùng giữa Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, hình thành hành lang kinh tế sông Hồng - trục phát triển chiến lược của miền Bắc.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã xác định sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian di sản - du lịch - dịch vụ, kết nối thủ đô với vùng đồng bằng sông Hồng. Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 3/2022, có quy mô, diện tích tương đối lớn với khoảng 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Đối với doanh nghiệp bất động sản, dự án mở ra cơ hội lớn. Những nhà phát triển sở hữu quỹ đất hai bên sông Hồng tại Thượng Cát, Long Biên, Thanh Trì, Đông Anh có thể triển khai dự án đô thị ven sông, căn hộ view sông, hoặc các khu thương mại theo mô hình TOD.

Các quỹ đất đối ứng khoảng 2.000 ha cũng tạo cơ hội hợp tác với liên danh nhà đầu tư chính hoặc tham gia dự án phụ trợ dịch vụ, thương mại, nghỉ dưỡng đô thị. Bất động sản gần tuyến monorail được dự báo sẽ trở thành “điểm nóng” tiếp theo về tăng giá và phát triển.