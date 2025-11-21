Hà Nội sắp khởi công dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng, phấn đấu khánh thành năm 2030

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới của Thủ đô, phấn đấu khởi công ngày 19/12, khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030).

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo thông báo, dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (dự án) phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Thủ đô đã được Tổng bí thư Tô Lâm kết luận đồng ý chủ trương cho nghiên cứu. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm, cùng với các dự án TP Hà Nội đang triển khai như Khu đô thị thể thao Olympic, đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội và các cầu bắc qua sông Hồng.

Các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên "Kỳ tích sông Hồng", đóng góp tăng trưởng 11% giai đoạn 2026-2030.

Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của thành phố Hà Nội.

Sông Hồng nhìn từ trên cao. Ảnh: VGP.

Việc triển khai dự án phải bảo đảm mục tiêu "văn hiến, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại, hiệu quả và xứng tầm với quốc tế", khai thác hiệu quả mặt đất, mặt nước, không gian ngầm, không gian trên cao, làm cho dòng sông Hồng trở nên "dịu dàng, hiền hòa, xinh đẹp hơn".

Đồng thời, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở đẳng cấp quốc tế, đồng thời tạo nhiều công ăn việc làm sinh kế cho nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.

UBND TP Hà Nội rà soát, bảo đảm việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu sông Hồng, các quy hoạch có liên quan và đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội.

Đầu tư phân kỳ có đến đâu làm chắc đến đó, làm việc nào dứt điểm việc đó, không dàn trải...; phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (3/2/2030).

Về các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai dự án, UBND TP Hà Nội rà soát, vận dụng tối đa thẩm quyền theo quy định của Luật Thủ đô để quyết định các cơ chế, chính sách cần thiết cho việc triển khai dự án.

UBND TP Hà Nội chỉ trình cấp có thẩm quyền đối với những cơ chế, chính sách chưa có trong hệ thống pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực thuỷ lợi, phòng chống thiên tai, môi trường, đầu tư, đấu thầu... Đồng thời, giải trình rõ sự cần thiết và lý do đề xuất. Đặc biệt không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm khi triển khai dự án.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì, làm việc với Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến, thống nhất về các cơ chế, chính sách đặc thù cần xin ý kiến Bộ Chính trị. Báo cáo Thành ủy Hà Nội chủ trì, xem xét, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước ngày 20/11 về việc triển khai dự án và chủ trương áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù có trong quy định của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo của Chính phủ để trình xin ý kiến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo thẩm quyền.

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành theo quy trình rút gọn để thể chế hóa một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện dự án theo các nội dung đã được các cấp có thẩm quyền chấp thuận. Chính phủ phê duyệt Nghị quyết và báo cáo Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội.

Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Thành ủy Hà Nội được đề nghị rà soát kỹ lưỡng, bổ sung cơ chế đặc thù cần thiết, trình Bộ Chính trị cùng với dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng để bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả.