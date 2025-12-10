Không đồng thuận với 3 đại gia địa ốc, Đèo Cả vạch hướng mới cho siêu dự án đại lộ sông Hồng

Không đồng thuận với phương án của 3 "ông lớn" bất động sản, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất thành lập liên danh mới có sự tham gia của Geleximco để triển khai siêu dự án đại lộ sông Hồng.

Giảm chi phí GPMB để kịp hoàn thành năm 2030

Theo nguồn tin của VietTimes, ngày 8/12, Tập đoàn Đèo Cả đã gửi văn bản đại diện liên danh các nhà đầu tư đề nghị UBND TP Hà Nội thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong văn bản, Đèo Cả đề xuất chi tiết 2 phương án hướng tuyến để triển khai dự án. Phương án 1 (tổng mức đầu tư khoảng 288.366 tỷ đồng) ưu tiên điều chỉnh hướng tuyến ra ngoài đê, giảm thiểu GPMB (chi phí GPMB khoảng 40.369 tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 15% tổng mức) và đảm bảo tiến độ hoàn thành vào năm 2030 mà không ảnh hưởng lớn đến đời sống dân cư hiện hữu 2 bờ sông Hồng có mật độ dân cư cao.

Phương án 2 (tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 348.091 tỷ đồng) kết hợp mở rộng đường đê hiện hữu nhưng chi phí GPMB rất lớn, khoảng 139.366 tỷ đồng, chiếm 41% tổng mức.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, 2 phương án nói trên đều đảm bảo an toàn thoát lũ sông Hồng, khi kết quả mô hình tính toán từ Viện Khoa học Thủy lợi cho thấy tác động tối thiểu đến mực nước lũ. Hai phương án do tập đoàn đề xuất được xây dựng dựa trên nguyên tắc tập trung vào ngành nghề cốt lõi là xây dựng hạ tầng giao thông đi trước trên cơ sở nguyên tắc an toàn đê điều và hạn chế ảnh hưởng đến GPMB, lấy đó làm trung tâm quy hoạch, tái thiết, mở ra không gian phát triển đô thị theo sau theo phương châm “Con đường vàng tạo giá trị vàng”.

Phối cảnh siêu dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng có vốn đầu tư 338.000 tỷ đồng.

Phương án xác định dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là hạ tầng kết nối giao thông mà còn tạo nền tảng cho các khu đô thị xanh, không gian văn hoá - sinh thái dọc hai bên sông, phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được nêu tại Quyết định 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

“Các nguyên tắc này cũng hoàn toàn phù hợp với bài học kinh nghiệm quốc tế mà doanh nghiệp tham khảo, học hỏi từ các đô thị thông minh tại Trùng Khánh (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc) đã phải triển khai trong 15 năm ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông hiện đại là tiền đề để mở ra không gian xây dựng đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá”, Tập đoàn Đèo Cả cho hay.

Với mục tiêu đã đặt ra là hoàn thành tuyến đường trục 2 bên sông của Dự án vào tháng 2/2030 để chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập đoàn Đèo Cả khẳng định mọi phương án đầu tư đều phải đảm bảo tính khả thi cao nhất, không để phát sinh các “điểm nghẽn” làm chậm trễ tiến độ chung.

Thành lập liên danh mới có Geleximco

Trên cơ sở nghiên cứu các phương án khả thi, Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị UBND thành phố Hà Nội lựa chọn phương án 1, chấp thuận để Đèo Cả hình thành liên danh mới gồm Đèo Cả, Geleximco và các nhà đầu tư có năng lực khác để triển khai các dự án thành phần phía tả sông Hồng.

Trong trường hợp thành phố lựa chọn phương án 2, nếu giao Đèo Cả thực hiện dự án thành phần phía tả sông Hồng, tập đoàn này cho biết sẽ thành lập liên danh mới như phương án nêu trên.

Trường hợp thành phố giao Đèo Cả triển khai dự án thành phần phía hữu sông Hồng, do chi phí GPMB và tái định cư rất lớn, nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành trước tháng 2/2030, Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị UBND thành phố xem xét cho phép nhà đầu tư sử dụng quỹ đất đối ứng của hợp đồng BT để vay vốn từ 4 ngân hàng thương mại nhà nước phục vụ công tác GPMB và thi công.

Đồng thời, tập đoàn cũng kiến nghị UBND thành phố sử dụng quỹ đất hình thành từ việc phát triển dự án khu vực ngoài đê đầu tư trục đại lộ cảnh quan phía hữu, tổ chức đấu giá công khai để hoàn trả vốn đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn tín dụng và lãi vay) đảm bảo tính minh bạch.

Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo và bảo đảm tiến độ dự án.

“Nhiều ngân hàng lớn như BIDV, VDB, TPBank, ABBank, MSB… thể hiện sự sẵn sàng đồng hành cung cấp tín dụng, tin tưởng vào tính khả thi của phương án đầu tư mà Tập đoàn Đèo Cả đã trình UBND thành phố, đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án”, văn bản nêu.

Phối cảnh tuyến monorail đi trên cao bên cạnh đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh đề xuất phương án gì?

Như Viettimes đã đưa tin, hồi tháng 6/2025, liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú vừa được UBND TP Hà Nội chấp thuận đề xuất nghiên cứu dự án xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng theo phương thức đối tác đầu tư công tư (PPP). Đơn vị đề xuất dự án cam kết tự bố trí kinh phí thực hiện công tác lập hồ sơ.

Khu vực được nghiên cứu quy mô khoảng 7.800 ha, chiều dài 40 km, điểm đầu tại cầu Hồng Hà sắp xây dựng tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đến điểm cuối là cầu Mễ Sở, xã Văn Khê, huyện Mê Linh. Hai cầu bắc qua sông Hồng nằm trên vành đai 4 Thủ đô.

Đại lộ ven sông Hồng gồm 22 km cầu cạn, 7,6 km đường song hành; 2,3 km hầm chui với quy mô mặt cắt ngang 4-6 làn xe. Dọc bờ sông có các cụm công viên cây xanh, vui chơi giải trí, công trình mang tính biểu tượng là điểm nhấn của Thủ đô trải rộng khoảng 3.000 ha. Cụm các công trình này có thể tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, làng nghề truyền thống.

Đến tháng 9, MIK Group và VPBank tiếp tục xin tham gia nghiên cứu, và sau đó, liên danh mở rộng gồm Đèo Cả - Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh đã trình đề xuất đầu tư trục đại lộ cảnh quan theo phương thức PPP, với VPBank là đơn vị thu xếp vốn. Tổng vốn đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được dự kiến khoảng 338.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 4/12, liên danh Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh đã gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó Đại Quang Minh được chỉ định là đơn vị đại diện liên danh.

Với cam kết hỗ trợ vốn từ Vietcombank và VPBank, liên danh mới đề xuất nộp ngay số tiền ứng trước 4.000 tỷ đồng cho TP Hà Nội để khởi công dự án vào ngày 19/12.

Trong văn bản gửi đi, liên danh Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh đề xuất mở rộng phạm vi giải phóng mặt bằng và thay đổi hướng tuyến thực hiện.

Ông Trần Đăng Khoa là người đại diện liên danh Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh ký văn bản gửi đến UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, liên danh muốn dịch chuyển hướng tuyến Trục đại lộ sát chân đê hiện trạng thay vì đi ngoài bãi sông như trong các nghiên cứu tiền khả thi trước đây. Lý do được đưa ra là nhằm hình thành mạng lưới giao thông chiến lược kết nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc và Hưng Yên.

Theo đề xuất mới, dự án được nghiên cứu trên diện tích khoảng 11.000 ha dọc hai bên sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với định hướng hình thành trục không gian xanh - giao thông - văn hóa lớn nhất Thủ đô.

Phương án đầu tư tập trung phát triển quỹ đất công viên gần 3.300 ha gồm công viên chủ đề, công viên cây xanh và công viên thể thao; đồng thời tái thiết mạnh các khu dân cư cũ nhưng vẫn giữ lại những làng cổ đặc trưng như Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, Đông Dư Hạ và làng Chèm.

Trên trục này, loạt công trình biểu tượng sẽ được tạo dựng, gồm Bảo tàng Sông Hồng tại bãi giữa, Tháp Kỷ nguyên mới và Kỳ quan Thăng Long - Đông Đô, cùng chuỗi 14,6 km công viên văn hóa kết nối vào hệ sinh thái cảnh quan ven sông.

Về hạ tầng, dự án hình thành tuyến đường bộ dọc sông dài hơn 84 km (hữu - tả Hồng), tốc độ thiết kế 60-80 km/h, kết hợp mạng giao thông thủy từ Việt Trì đến Hưng Yên với các bến du lịch cảnh quan tại Nhật Tân, Tứ Liên, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì và Bát Tràng - Kim Lan.

Bên cạnh đó, liên danh cũng đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức không gian phòng chống lũ theo các thềm bậc địa hình tương ứng cao trình thoát lũ báo động 1-2-3 (9,5m – 10,5m – 11,5m). Ứng dụng các giải pháp đê sinh thái, cứng mềm linh hoạt, từng bước ứng dụng mô hình kỹ thuật “thành phố bọt biển”.

"Với phương án này, 3 thành viên liên danh gồm Văn Phú - MIK - Đại Quang Minh đã thống nhất và đồng thuận cao để trình thành phố xem xét. Riêng Đèo Cả không đồng thuận với phương án này", văn bản nêu.

Trao đổi với VietTimes, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho hay nhóm các nhà đầu tư Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh tiếp cận dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng như một “dự án tổng thể tái thiết đô thị” với quy mô GPMB rất lớn, khoảng 4.831 ha trên phạm vi rộng hai bờ sông; riêng khu tái thiết và tái định cư khoảng 2.100 ha, đòi hỏi di dời tới gần 300.000 người dân khỏi khu vực bãi hiện hữu.

"Chi phí GPMB khổng lồ với phần bồi thường cho khu tái thiết đã ước tính 441.515 tỷ đồng, vượt xa tổng mức đầu tư xây dựng trục đại lộ. Mô hình tài chính phụ thuộc vào khai thác quỹ đất thương mại, tạo áp lực lớn lên quỹ đất và thị trường bất động sản", đại diện Tập đoàn Đèo Cả nói.

Cũng theo đại diện Đèo Cả, các nhà đầu tư đề xuất cơ chế PPP (loại hợp đồng BT) với khoảng 2.400 ha đất đối ứng tại nhiều khu vực để thanh toán cho nhà đầu tư, dễ gây lo ngại về “địa tô bất động sản”, “đổi đất lấy hạ tầng” và tính minh bạch cao trong phân bổ nguồn lực đất đai.

Với vai trò đại diện liên danh nhà đầu tư nghiên cứu dự án, Đèo Cả cho rằng cần làm rõ những khác biệt trong các phương án để tránh hiểu nhầm về định hướng mục tiêu dự án và hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai.