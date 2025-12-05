Đại gia “Khoa khàn” vừa tái xuất là ai?

Sau gần 10 năm "vắng bóng", ông Trần Đăng Khoa (biệt danh “Khoa khàn”) tái xuất với vai trò Chủ tịch Đại Quang Minh, triển khai siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị phía Bắc Hà Nội.

Đại gia kín tiếng xuất hiện trở lại

Mới đây, liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú - Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó Đại Quang Minh được chỉ định là đơn vị đại diện liên danh.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Với cam kết hỗ trợ vốn từ Vietcombank và VPBank, liên danh đề xuất nộp ngay số tiền ứng trước 4.000 tỷ đồng cho TP.Hà Nội để khởi công dự án vào ngày 19/12.

Theo liên danh, ba thành viên là Văn Phú - MIK - Đại Quang Minh đã đồng thuận với phương án điều chỉnh tổ chức không gian phòng chống lũ theo các thềm bậc địa hình tương ứng cao trình thoát lũ báo động 1-2-3 (9,5m – 10,5m – 11,5m). Ứng dụng các giải pháp đê sinh thái, cứng mềm linh hoạt, từng bước ứng dụng mô hình kỹ thuật “thành phố bọt biển”.

Điểm đáng chú ý nữa là văn bản gửi đến UBND TP Hà Nội được ký bởi ông Trần Đăng Khoa, trong vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, thay cho ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco.

Ông Trần Đăng Khoa (ảnh nhỏ) là người đại diện liên danh ký văn bản gửi đến UBND TP Hà Nội.

Theo tìm hiểu, ông Trần Đăng Khoa sinh năm 1970, nổi tiếng trong giới bất động sản với chất giọng khàn đặc trưng. Ông còn được biết đến với tên “Khoa Keangnam” bởi từng tham gia sâu vào hoạt động mua bán và giao dịch tại dự án Keangnam Landmark Tower trên vai trò trợ lý Chủ tịch Công ty Keangnam Vina từ giai đoạn 2007-2009.

Vợ ông là bà Nguyễn Thị Minh Hồng, cũng là một nữ doanh nhân nổi tiếng, vợ chồng ông khá kín tiếng với truyền thông.

Trở về từ Đông Âu, ông Trần Đăng Khoa thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh năm 2006, nhanh chóng ghi dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản với dự án Golden Palace tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, gồm ba tòa tháp cao 30 tầng.

Đến năm 2011, ông cùng một vài đối tác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh với vốn điều lệ 4.200 tỷ đồng: cá nhân ông nắm 17,5%, Mai Linh nắm 37,5% và Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) nắm 45%.

Ông Khoa giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, trong khi ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco - làm Tổng giám đốc. Ngay khi thành lập, Đại Quang Minh là nhà đầu tư tiên phong vào Thủ Thiêm, triển khai hàng loạt dự án hạ tầng và khu dân cư theo hình thức BT.

Tuy nhiên, từ năm 2014 đến 2018, vợ chồng ông lần lượt thoái vốn khỏi nhiều doanh nghiệp và dự án: bán 99% vốn Công ty Cổ phần Bất động sản Hồng Ngân - chủ dự án Thành Phố Xanh (vốn 7.900 tỷ đồng) cùng dự án BT đối ứng vốn 975 tỷ đồng; rút vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Cường, Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang (dự án khách sạn Senla Boutique, TP.HCM) và Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh (dự án The Matrix One thuộc MIK Group).

Sau thời điểm này, Thaco nắm tỷ lệ 90% tại Đại Quang Minh, ông Khoa còn 5%, và vị trí Chủ tịch HĐQT được giao cho ông Trần Bá Dương.

Trong gần một thập kỷ, ông Khoa hầu như vắng bóng trước công chúng, tạo nên danh xưng “đại gia kín tiếng”. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, ông bất ngờ quay trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, trong bối cảnh công ty liên danh với Văn Phú - MIK triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Vốn điều lệ 18.200 tỷ đồng, mở rộng đầu tư hạ tầng và đô thị quy mô lớn

Theo dữ liệu của VietTimes, tính đến cuối tháng 7/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh có vốn điều lệ 18.200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hoàng Tuệ giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Lần gần đây nhất, Đại Quang Minh tăng vốn lên 18.200 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 6/2025, giấy đăng ký kinh doanh công ty đã điều chỉnh, chuyển người đại diện từ Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương sang Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ. Thời điểm ông Trần Đăng Khoa trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT vẫn chưa được công bố.

Đại Quang Minh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản, hạ tầng và khu công nghiệp. Doanh nghiệp bắt đầu với dự án khu đô thị Sala quy mô 257 ha tại Thủ Thiêm, một trong những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của TP.HCM.

Trong những năm gần đây, Đại Quang Minh liên tục triển khai các dự án quy mô lớn, tiêu biểu như Khu công nghiệp cơ khí Bình Dương rộng 786 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng hợp tác với Tập đoàn Sơn Hải đầu tư tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài khoảng 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng.

Tháng 6/2025, Đại Quang Minh đề xuất xây dựng quảng trường trung tâm và công viên bờ sông Thủ Thiêm rộng hơn 27 ha, vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp trình kế hoạch phát triển công viên sinh thái 150 ha tại khu vực châu thổ phía Nam Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng, dự kiến trở thành công viên lớn thứ hai TP.HCM sau Sài Gòn Safari.

Trong thông điệp gửi cán bộ công nhân viên Thaco đầu năm, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương nhấn mạnh năm 2025 là năm Đại Quang Minh thực hiện nhiều thay đổi về pháp lý và phương thức quản trị nhằm tạo đà bứt phá, với kế hoạch khởi công 32 dự án và hoàn thiện 16 dự án, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho tập đoàn.

Việc ông Trần Đăng Khoa tái xuất không chỉ là bước đi cá nhân mà còn thể hiện chiến lược phát triển đô thị dài hạn. Với kinh nghiệm quản lý các dự án tỷ đô, ông nhận thấy cơ hội từ xu hướng xây dựng các khu đô thị bền vững, cảnh quan xanh và hạ tầng kết nối, đồng thời tận dụng thời điểm thuận lợi của thị trường và cơ chế quy hoạch mới để triển khai các dự án lớn.