Grab đẩy nhanh tiến độ triển khai xe điện khi giá nhiên liệu tăng cao

Tập đoàn gọi xe và giao đồ ăn Grab vừa tuyên bố sẽ đẩy nhanh quá trình đưa xe điện vào vận hành trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao do cuộc khủng hoảng tại Trung Đông gây áp lực chi phí lớn lên nền tảng của mình. Thông báo này được đưa ra cùng lúc với báo cáo doanh thu quý 1 năm 2026 tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, khẳng định sự phát triển bền vững của các mảng kinh doanh cốt lõi.

Giám đốc điều hành Anthony Tan nhấn mạnh rằng những kết quả này cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ của hệ thống, đặc biệt khi khu vực Đông Nam Á đang phải vượt qua một môi trường kinh tế vĩ mô đầy bất ổn từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu hiện nay.

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào giá xăng dầu, Grab đang tăng tốc chuyển đổi sang phương tiện chạy điện thông qua nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Tại Thái Lan và Philippines, hãng triển khai các mô hình thuê mua xe điện, kết nối tài xế với những nhà sản xuất lớn như các thương hiệu Trung Quốc BYD và GAC.

Theo giám đốc điều hành Alex Hungate, chương trình này cung cấp khả năng tiếp cận tài chính cho khoảng 70.000 xe trên sáu thị trường trọng điểm. Riêng tại Việt Nam, Grab đã đảm bảo được các mức giá sạc điện ưu đãi thông qua quan hệ đối tác với các đơn vị vận hành mạng lưới trạm sạc nhằm khuyến khích tài xế chuyển đổi sang xe xanh một cách dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Về mặt tài chính, giám đốc tài chính Peter Oey cho biết tỷ suất lợi nhuận trong mảng gọi xe vẫn duy trì ở mức cao đạt 8,9% trong quý đầu năm. Ông khẳng định công ty sẽ tiếp tục sử dụng các đòn bẩy tài chính để hỗ trợ đối tác tài xế nếu giá nhiên liệu vẫn duy trì ở mức cao trong suốt thời gian còn lại của năm.

Doanh thu tổng thể của Grab đạt 955 triệu USD, vượt qua các dự báo trước đó của giới phân tích nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ cả mảng gọi xe và giao hàng. Cụ thể doanh thu từ mảng giao hàng tăng 23% lên mức 510 triệu USD, trong khi mảng gọi xe tăng trưởng 19% đạt 337 triệu USD. Lợi nhuận ròng của tập đoàn cũng chứng kiến bước nhảy vọt lên 136 triệu USD so với mức chỉ 24 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Để đối phó với tình hình kinh tế suy thoái, Grab đã tung ra một loạt các dịch vụ tiết kiệm chi phí, tiêu biểu là dịch vụ đi chung xe với mức giá thấp hơn. Chiến lược này đã giúp hãng củng cố vị thế cạnh tranh trước tập đoàn GoTo của Indonesia và các đối thủ khác trong khu vực.

Kết quả là số lượng người dùng giao dịch hàng tháng đã đạt mức kỷ lục 51,6 triệu người trong quý vừa qua. Mảng dịch vụ tài chính cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng dư nợ cho vay tăng 130% so với năm trước. Dự kiến phân khúc tài chính sẽ đạt điểm hòa vốn ngay trong năm nay, góp phần làm lành mạnh hóa bức tranh tài chính chung của toàn tập đoàn.

Mặc dù có những tín hiệu tích cực nhưng Grab cũng đang đối mặt với một số rào cản tiềm tàng về quy định pháp lý. Tại Indonesia, tổng thống Prabowo Subianto vừa thông báo sẽ cắt giảm mức trần hoa hồng mà các công ty gọi xe có thể thu từ tài xế xe hai bánh xuống còn 8% thay vì mức 20% như trước đây.

Tuy nhiên phía Grab cho biết mảng xe hai bánh tại thị trường này chiếm tỷ trọng chưa tới 6% tổng giá trị giao dịch của toàn mảng di chuyển, do đó kỳ vọng lợi nhuận sẽ vẫn nằm trong phạm vi ổn định lịch sử. Bên cạnh đó Grab cũng đang tiến hành mở rộng quy mô bằng cách thâu tóm mảng giao hàng của Foodpanda tại Đài Loan với giá 600 triệu USD, đánh dấu lần đầu tiên hãng vươn tầm ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

Tương lai của Grab hiện đang gắn liền với việc ứng dụng công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo và lái xe tự động thông qua sự hợp tác với các đối tác như công ty WeRide của Trung Quốc. Hiện tại hãng đã triển khai thử nghiệm dịch vụ chở khách bằng xe tự hành tại Singapore.

Lãnh đạo tập đoàn cho biết họ đang đầu tư sâu vào trí tuệ nhân tạo để cung cấp cho người dùng những trải nghiệm cá nhân hóa ở mức độ cao, đồng thời mở ra các cơ hội thu nhập bền vững hơn cho các đối tác trong hệ sinh thái. Với chiến lược đa dạng hóa và thích ứng nhanh chóng, Grab đang nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu trong một thị trường dịch vụ số đầy biến động.

Theo Nikkei Asia