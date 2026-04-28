Taylor Swift đăng ký bản quyền giọng nói và hình ảnh để đối phó với deepfake

Siêu sao nhạc pop Taylor Swift vừa chính thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh cá nhân trong một nỗ lực được các chuyên gia pháp lý đánh giá là nhằm bảo vệ giọng nói và diện mạo của cô trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đơn đăng ký đã được gửi tới văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Mỹ thông qua công ty quản lý quyền sở hữu của nữ ca sĩ. Động thái này diễn ra sau khi hình ảnh và giọng nói của cô liên tục bị lạm dụng trong các video deepfake từ quảng cáo giả mạo đến các nội dung nhạy cảm và tuyên truyền chính trị sai lệch. Theo các tài liệu lưu trữ, một trong những đoạn âm thanh được đăng ký có nội dung giới thiệu về album mới mang tên The Life of a Showgirl dự kiến ra mắt vào đầu tháng 10 năm nay.

Luật sư chuyên về nhãn hiệu Josh Gerben cho rằng việc đăng ký này được thiết kế đặc biệt để tạo ra một hàng rào bảo vệ Taylor Swift trước những mối đe dọa từ AI. Mặc dù các đạo luật về quyền công khai hiện nay đã cung cấp một số cơ sở để chống lại việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng trái phép, nhưng việc sở hữu nhãn hiệu sẽ tạo thêm một lớp bảo vệ pháp lý vững chắc hơn.

Trước Taylor Swift, nam diễn viên Matthew McConaughey cũng từng thực hiện các thủ tục tương tự với mong muốn thiết lập một ranh giới rõ ràng về quyền sở hữu và sự đồng thuận trong thế giới kỹ thuật số. Việc đăng ký bản quyền cho giọng nói được xem là một phương thức mới mẻ và chưa từng được thử nghiệm nhiều tại các phiên tòa trước đây.

Trong quá khứ, các nghệ sĩ thường dựa vào luật bản quyền để bảo vệ những bản ghi âm âm nhạc cụ thể của mình. Tuy nhiên, các công nghệ AI hiện đại đã cho phép người dùng tạo ra những nội dung hoàn toàn mới bắt chước chuẩn xác giọng đặc trưng của một ca sĩ mà không cần sao chép trực tiếp từ bất kỳ bản ghi có sẵn nào.

Điều này đã tạo ra một lỗ hổng pháp lý nghiêm trọng mà luật nhãn hiệu có thể giúp lấp đầy. Bằng cách bảo vệ các yếu tố nhận diện độc bản như giọng nói hay những hình ảnh đặc trưng với trang phục và tư thế diễn tiêu biểu, đội ngũ của Taylor Swift sẽ có thêm căn cứ pháp lý để theo đuổi các vụ kiện chống lại những nội dung thao túng do máy tính tạo ra.

Việc một nghệ sĩ tầm cỡ thế giới như Taylor Swift tiên phong trong cuộc chiến pháp lý này có thể thay đổi cách thức ngành công nghiệp giải trí ứng phó với sự bùng nổ của AI. Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh hơn các quy định pháp luật, những nỗ lực cá nhân như thế này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ danh tiếng và giá trị thương mại của các ngôi sao.

Nếu các đơn đăng ký này được chấp thuận, nó sẽ đặt ra một tiền lệ quan trọng cho việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc điểm sinh trắc học của con người. Điều này không chỉ bảo vệ riêng Taylor Swift mà còn giúp định hình lại các chuẩn mực về sự trung thực và minh bạch trên không gian mạng khi các nội dung giả dạng người nổi tiếng đang ngày càng trở nên khó phân biệt bằng mắt thường.

Theo Reuters