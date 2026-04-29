EU chưa thể thống nhất về việc nới lỏng các quy định AI

Các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) và các nhà lập pháp Nghị viện Châu Âu đã không thể đạt được thỏa thuận về việc nới lỏng các quy tắc mang tính cột mốc đối với AI, sau 12 giờ đàm phán căng thẳng.

Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ chỉ được nối lại vào tháng tới, sau khi các bên bế tắc trong việc tìm tiếng nói chung về phạm vi áp dụng của luật.

Những thay đổi được đề xuất đối với đạo luật AI, vốn có hiệu lực từ tháng 8 năm ngoái là một phần trong gói kỹ thuật số tổng hợp của Ủy ban Châu Âu. Mục tiêu chính của sáng kiến này là đơn giản hóa một loạt các quy định trong lĩnh vực kỹ thuật số, nhằm giúp các doanh nghiệp khu vực bắt kịp những đối thủ cạnh tranh từ Mỹ và Châu Á.

Các quy tắc về AI của Châu Âu, vốn được coi là nghiêm ngặt nhất thế giới, ra đời trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tác động của công nghệ này đối với trẻ em, người lao động và an ninh mạng. Tuy nhiên, quá trình sửa đổi để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đang gặp phải những rào cản lớn về mặt thủ tục và quan điểm chính trị. Đại diện của Cyprus, đơn vị đang giữ chức chủ tịch luân phiên hội đồng EU, cho biết hiện tại vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận với Nghị viện Châu Âu. Thất bại này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ nhà lập pháp Hà Lan Kim van Sparrentak, khi bà cho rằng các tập đoàn công nghệ lớn có lẽ đang ăn mừng vì sự trì hoãn này.

Theo những người nắm rõ nội dung cuộc đàm phán, các cuộc thảo luận bị đình trệ do sự kiên quyết của một số quốc gia và nhà lập pháp về việc miễn trừ áp dụng luật AI đối với các ngành công nghiệp đã chịu sự điều chỉnh của các quy định chuyên ngành. Họ lập luận rằng, việc chồng chéo các quy tắc về an toàn sản phẩm có thể gây ra gánh nặng hành chính không cần thiết.

Ngược lại, những người ủng hộ việc giữ nguyên sự nghiêm ngặt cho rằng AI cần được kiểm soát chặt chẽ trong các lĩnh vực có rủi ro cao như nhận dạng sinh trắc học, cung cấp tiện ích công cộng, y tế, đánh giá tín dụng và thực thi pháp luật. Sự bất đồng này đang đẩy các công ty Châu Âu vào một tình trạng hỗn loạn về mặt quy định, khi họ đã nỗ lực tuân thủ các chuẩn mực an toàn từ trước.

Gói kỹ thuật số tổng hợp này không chỉ bao gồm đạo luật AI, mà còn liên quan đến quy định chung về bảo vệ dữ liệu, chỉ thị về quyền riêng tư điện tử và đạo luật dữ liệu. Việc chậm trễ trong việc thông qua các sửa đổi có thể làm chậm quá trình triển khai các yếu tố then chốt của đạo luật, dự kiến sẽ được thực thi theo từng giai đoạn bắt đầu từ năm nay.

Trong khi các siêu cường công nghệ khác đang tăng tốc phát triển, thì việc Châu Âu vẫn đang loay hoay trong các cuộc tranh luận về pháp lý có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của khu vực. Các bên liên quan kỳ vọng vòng thảo luận tiếp theo diễn ra sau hai tuần nữa, sẽ mang lại những chuyển biến tích cực hơn để tháo gỡ nút thắt hiện nay.

Theo Reuters