Grab củng cố vị thế dẫn đầu thị trường giao đồ ăn tại Đông Nam Á với 55% thị phần

Thị trường giao đồ ăn tại Đông Nam Á đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các ông lớn công nghệ trong bối cảnh các đối thủ yếu hơn dần bị loại bỏ. Theo báo cáo mới nhất từ công ty tư vấn Momentum Works, Grab Holdings đã nâng thị phần của mình lên mức 55% trong năm qua.

Thành tích này giúp tập đoàn có trụ sở tại Singapore củng cố vị thế thống trị tuyệt đối tại khu vực, bất chấp cuộc đua giành giật khách hàng ngày càng trở nên gay gắt giữa các nền tảng còn trụ lại.

Báo cáo chi tiết cho thấy tổng giá trị hàng hóa giao dịch trên toàn thị trường tại sáu quốc gia lớn nhất khu vực gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đạt con số 22,7 tỷ USD. Với mức tăng trưởng 18%, đây là giai đoạn phát triển nhanh nhất kể từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng nổ.

Grab hiện diện tại cả sáu thị trường này và ghi nhận tỷ lệ bao phủ cực cao, đặc biệt là tại Singapore với 69% và Malaysia với 67% thị phần. Sự thành công của hãng đến từ khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành và quy mô mạng lưới đối tác rộng khắp.

Trong khi đó ShopeeFood cũng ghi dấu ấn ấn tượng khi nâng thị phần lên 14%, chính thức vượt qua Foodpanda để trở thành nhà cung cấp dịch vụ lớn thứ hai khu vực. Việc mở rộng mảng giao đồ ăn đang trở thành chiến lược sống còn của tập đoàn mẹ Sea nhằm giảm bớt áp lực cạnh tranh cho mảng thương mại điện tử cốt lõi vốn đang bị đe dọa bởi TikTok Shop.

Các chuyên gia từ Momentum Works nhận định rằng thị trường đang có xu hướng hội tụ về phía những nền tảng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và kỷ luật chi phí tốt, trong khi các đơn vị nhỏ hơn như Foodpanda buộc phải rút lui khỏi những thị trường không hiệu quả như Thái Lan.

Tại Thái Lan, quốc gia ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với 22%, cuộc chiến diễn ra vô cùng sôi động với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Line Man Wongnai và Robinhood. Sự hỗ trợ từ các gói kích cầu tiêu dùng của chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy nhu cầu đặt hàng trực tuyến của người dân xứ chùa vàng. Tại Indonesia, thị trường lớn nhất khu vực với quy mô 6,4 tỷ USD, Grab vẫn đang dẫn đầu với 46% thị phần, xếp trên đối thủ nội địa Gojek và tân binh ShopeeFood.

Một điểm đáng chú ý là sự sụt giảm nhẹ về giá trị đơn hàng trung bình khi các nền tảng tập trung mạnh vào các chương trình trợ giá và khuyến mãi để thu hút khách hàng bình dân. Tuy nhiên, chiến lược này đã mang lại hiệu quả về mặt khối lượng khi tần suất đặt hàng và cơ sở khách hàng đều mở rộng đáng kể.

Các nhà phân tích dự báo rằng xu hướng hợp nhất thị trường là điều không thể tránh khỏi trong tương lai gần. Áp lực cải thiện lợi nhuận ròng sẽ buộc các công ty phải tiếp tục tinh giản bộ máy và nâng cao hiệu suất trên từng đơn vị sản phẩm để duy trì đà tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên hậu đại dịch.

Theo Nikkei Asia